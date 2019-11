FC Barcelona - Real Madrid: la Liga, en juego

Hay partidos que paran el tiempo. Una final de un Mundial o de una Champions. Pero si hay un encuentro capaz de paralizar el mundo es un Barcelona - Real Madrid. Dos eternos rivales, antónimos desde siempre, enfrentados por ADN se ven las caras. Poco importan los puntos o el billete que esté en juego, solo el resultado del partido. El orgullo de dos aficiones enfrentadas. Bienvenidos al Clásico.

Rachas cruzadas

Otro año más, el clásico será el partido de los partidos. En este caso, la Liga está en juego. Tan sólo un punto separa a los dos equipos. Una victoria blanca supondría recuperar el liderato para los de Ancelotti. Un triunfo azulgrana, dejar medio sentenciada la competición regular. Pese a que la distancia que dejarían (cuatro puntos) se antoja muy corta para las jornadas que quedan aún por jugar, sería un golpe moral para unos u otros. Lo más curioso del caso es el camino que han hecho los dos equipos hasta llegar a este segundo clásico.

Los de la capital empezaron el año pletóricos. Habían ganado la Copa al Barcelona hacía pocos meses y la deseada décima. Todo parecía de color de rosa y Ronaldo vivía su propio sueño hecho realidad. Se oía 'sextete' por todos lados. Empezó el curso y las buenas sensaciones siguieron. El Madrid era una auténtica apisonadora, tanto que incluso se llevo a un dudoso equipo de Luis Enrique por delante. Se proclamaron campeones del mundo y parecía que nada malo pudiera pasar. Hasta que llegó 2015. El año empezó de la peor manera para los azulgranas.

El argentino se puso las pilas de nuevo, volvió a sonreír, a causar buenas sensaciones y a alcanzar a Ronaldo en su pelea individual por el 'Pichichi'. Neymar evolucionó y Suárez se fue encontrando a sí mismo. A todo ello, Piqué dejó las polémicas extradeportivas a un lado para volver a ser un destello del central que fue antaño. Todo ello junto a una portería renovada que nunca dejó de convencer. Poco a poco Luis Enrique dejó de dar extrañas sorpresas con onces imposibles, y por fin aceptaron que no había margen de error. Los fallos blancos no fueron perdonados y los azulgranas empezaron a escalar posiciones. Simeone se encargó del resto, y apartó a los madridistas de la Copa.

Ahora, el Madrid llega hundido en una crisis que no sabe superar y de la que la afición ya se ha cansado. Los merengues silban a su equipo en el campo mientras los culés se rinden a los pies de sus jugadores.

'MSN' - 'BBC'

Este clásico será especial por muchos motivos pero uno de ellos será el primer enfrentamiento en condiciones de la 'BBC' de Ancelotti contra la 'MSN' de Luis Enrique. Será la primera vez que se enfrenten las dos tripletas ofensivas más envidiadas del mundo. Bale se perdió el partido de la primera vuelta y Luis Suárez jugó su primer partido tras superar la sanción ejemplar de la FIFA, por lo que aún estaba aterrizando cuando se disputó el único referente en clásicos de la temporada.

Ahora llegan todos. Y madurados. Los méritos se dividirán entre el tridente que sea capaz de hacer más daño y la defensa que evite de forma más eficaz que los artilleros contrarios lleguen a puerto. Bromeaba hace unos días Neymar sobre qué ataque era mejor que el otro, calentando la previa del clásico, pues bien. Esta es la oportunidad de los 9 delanteros de demostrar su valía, su momento de testificar que son superiores al rival. Quién fue mejor fichaje, si Bale o Neymar. Quién se sienta en el trono del deporte Rey, si Cristiano o Messi.

Los registros que dejan ambas sociedades de ataque son tan vertiginosos como el prestigio de cada uno de los integrantes. Messi suma 32 goles, Ronaldo 30. Neymar ha anotado 17 dianas, Bale 12. Suárez, pese a su sequía, ya lleva 7 tantos, Benzema 13. Son los encargados de que sus respectivos equipos batan lleguen a unos números de otra galaxia. Echemos una ojeada a las cifras detalle por detalle.

MSN BBC 56 Goles 55 4 Goles de penalty 10 444 Disparos 484 193 Disparos a puerta 214 9 Postes 10 54 Asistencias 64

Messi está en su mejor momento de forma, pese a haber cedido los dos últimos Balones de Oro a su máximo rival. Su actuación frente al Manchester City, a pesar de no anotar ningún gol, dejó claro que sigue siendo el jugador más desequilibrante sobre la faz de la Tierra. Cristiano, tras su grito imborrable en la gala del galardón que le escogió como mejor futbolista del año pasado y colgarse la medalla de mejor equipo del mundo, suma un desastre tras otro. A pesar de estar a años luz de 'la pulga' en la pelea por el Pichichi, ha dejado que el argentino le supere y ponga emoción a lo que queda de Liga.

Neymar por fin ha encontrado su sitio en el equipo y su tímida campaña pasada se está convirtiendo en todo lo contrario en el vigente curso. Su adaptación con el equipo es total y su futuro, prometedor. Bale está debatido constantemente por su condición de titular indiscutible. Suárez ha tenido un trayecto complicado hasta donde se encuentra ahora. De Bota de Oro pasó a gran villano internacional por culpa del mordisco a Chiellini durante el mundial. Repudiado por el mundo del fútbol durante meses, durante sus primeros partidos como azulgrana parecía que pedía perdón al tocar cada balón. Su regreso a Inglaterra para disputar la ída de los octavos de Champions contra el Manchester City le hicieron recuperar ése charrúa con sed goleadora que siempre ha llevado dentro y recordar sus raíces e instinto. Benzema sigue en buen estado de forma y su calidad es capaz de disimular su polémico carácter. Lleva 13 goles y 8 asistencias, cifras sólo al alcance de un crack.

Último antedecente: espina clavada a los azulgrana

A pesar de que ahora, por los distintos momentos de forma de ambos cuadros, se da cómo gran favorito al Barcelona, los azulgranas aún no han sido capaces de olvidar sus últimos referentes en los clásicos, ambos derrotas. La primera les sirvió para perder la Copa de la que fueron finalistas, y la segunda desencadenó el declive culé. Los de Luis Enrique hasta el momento, con algunas dudas sobre el juego por parte de su hinchada, habían ido tapando agujeros con los resultados. Las victorias estaban ahí pero la ejecución no acababa de convencer, quizás por esa manía azulgrana de compararlo todo con el Barça del triplete. No era lo mismo.

Entonces llegó un rival de entidad, como el Madrid, y desmontó en pedacitos lo que se había estado construyendo sobre hipótesis. El cuadro de Ancelotti fue el doloroso termómetro perfecto para un equipo que necesitaba saber qué era lo que hacía realmente. Llegó el día del partido y Suárez fue titular, la gran duda hasta el momento, era su primer partido como nuevo jugador del Barcelona. Uno a uno, los blancos fueron neutralizando cualquier atisbo de identidad de los visitantes, y frente a su afición demostraron quién era el rey de la Liga. No hubo dudas, la derrota dolió en la Ciudad Condal y todos reconocieron que aún quedaba mucho camino por hacer. 3-1, ese fue el contundente resultado que apagó la ilusión 'blaugrana'.

Luis Enrique: "El Clásico no es decisivo"

El técnico asturiano, en rueda de prensa, huyó de hablar de favoritismos para el clásico: "Este tipo de partidos no tienen un favoritismo claro. Hay un nivel muy alto y los equipos se juegan mucho. Sí es importante el factor campo. Tu público te da un punto más de motivación". A pesar de su buen momento, sumado al pésimo de los rivales, el azulgrana, desconfiado, insistió en que "no iban a caer en la trampa de pensar que sería fácil".

También quiso incidir en una idea que llevaba días comentando. Para él, el clásico "no será decisivo" en el transcurso de la Liga. Aunque sí reconoció que era una oportunidad de oro: "Tenemos una oportunidad muy bonita de alejarles. Necesitamos nuestra mejor versión, ser sólidos en defensa y efectivos en ataque. Y reforzados por el Camp Nou ".

Sobre el partido que esperaba, aseguró que preveía un Madrid parecido al del partido de ida: "Espero al Madrid de la primera vuelta. Bien replegado, esperando las transiciones y con la infinidad de recursos que tienen. Dominan bastantes facetas del juego". De la actuación de su equipo, dijo: "Seguiremos intentando lo que hemos querido hasta ahora: hacer más ocasiones que el rival, controlar el ritmo del partido y tener los jugadores en el punto óptimo de activación, controlando las emociones y dejándose llevar por lo que tendrán detrás".

Ancelotti: "Este partido representa una gran oportunidad"

Carlo Ancelotti demostró carácter y optimismo en su rueda de prensa previa al clásico. Lejos de dejarse influenciar por las críticas y las dudas que está generando entre el madridismo, el entrenador afirmó que "el equipo estba tranquilo y con confianza para hacerlo lo mejor posible". “Nunca he formado un empate en mi carrera y no lo voy a firmar ahora. Creo que tenemos la calidad para ganar el partido, al igual que el Barcelona y creo que nadie lo va a firmar”, añadió sobre la posibilidad de sacar el lado bueno de un hipotético empate en el que el cuadro blanco no se haría más daño.

Para él, la clave para llevarse el partido estaría en “jugar el mejor partido posible en todos los aspectos y tener personalidad y carácter para intentar imponer tu juego”. Sobre Cristiano Ronaldo y su mala racha que atraviesa afirmó: “Los últimos partidos los ha hecho muy bien, ha marcado goles, ha dado asistencias, siempre ha fado una buena versión de él. No voy a pedirle más de lo que pido a los jugadores, hay que hacer un trabajo juntos en todos los aspectos del juego”.

Además, el entrenador blanco coincidió con Luis Enrique en que el encuentro, terminase del lado que terminase, no sería determinante: “Cada partido es importante. No va a ser determinante, como con el Atlético, porque jugamos una eliminatoria contra el Atlético en dos partidos. Se puede tomar ventaja pero no va a ser decisivo". Sobre favoritismos, le quitó importancia al hecho de que todos vieran al Barcelona como vencedor: “El hecho de ser favorito depende de la racha del Barcelona. Está teniendo una racha mejor que la nuestra. A partir de ahí hay un partido complicado para los dos equipos. Tenemos confianza en este partido porque representa una gran oportunidad para nosotros frente al líder desde hace dos semanas. Ganando podemos volver a la cabeza".

Convocatorias

Las bajas que presentan ambos equipos son pocas. Mientras en Madrid Coentrao y Khedira son las ausencias más destacables, en el Barcelona la única falta y la más sensible será la de Busquets, que sigue recuperándose de su lesión. En su lugar, el técnico asturiano posiblemente optará por poner a Mascherano como pivote defensivo, algo que ya ha realizado en más de una ocasión esta temporada. Las únicas líneas en las que no hay duda son las delanteras. La 'MSN' y la 'BBC' son indiscutibles.

FC Barcelona: Por conocer.

Real Madrid: Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Varane, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho, Kroos, Bale, Lucas Silva, Modric, Isco, Illarra, Ronaldo, Benzema, Chicharito y Jesé.

Posibles onces iniciales FC Barcelona - Real Madrid