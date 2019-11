Rubi lo tiene claro

A principio de temporada ¿alguien se atrevía a recitar un once para el Real Valladolid? Javi Varas, Rueda, Peña, Leao, Óscar, Chica, Marc Valiente parecían fijos en el once. En el centro del campo existían dudas, también en las bandas y desde la lesión de Roger en la delantera. Por lesiones, sanciones o propias decisiones, el Real Valladolid siempre tenía que con alguna modificación en su once de salida.

Desde el pasado mercado invernal y las incorporaciones de los nuevos jugadores Rubi ha ido cerrando un once que parece estar bastante definido con nombres y puestos fijos que únicamente se modifican por sanción o lesión. Javi Varas es inamovible en la portería, más desde la marcha Dani Hernández al Tenerife y el fichaje de Raúl Fernández. El sevillano ha disputado todos los partidos salvo frente Mallorca, Lugo y Alcorcón. Estos dos primeros encuentros no jugó porque aún no había recalado en el conjunto pucelano, y frente a los alfareros se perdería el encuentro por su expulsión en el anterior partido frente al Racing.

La defensa es clara casi desde el inicio de temporada. En el centro de la zaga la pareja Rueda-Marc Valiente. En los laterales Chica y Peña. Estos cuatros hombres conforman una de las defensas menos goleadas de la Liga Adelante, junto al Betis y al Sporting. Esta línea tan solo se ha modificado cuando alguno de estos hombres no podía ser alineado. Chus Herrero ha entrado cuando Javi Chica estaba sancionado en el lateral, por su parte Samuel ha entrado en el centro de la defensa cuando Valiente o Rueda han estado ausentes. A pesar de ser recambios ambos futbolistas cumplieron con sus cometidos con solvencia.

La siguiente línea de la que hay que hablar es el centro del campo. Leao, Timor, Sastre y Rubio se han repartido minutos y partidos. El luso es el más seguro, seguido del valenciano. Rubi parece haber optado por alinear a Leao, Timor y Álvaro Rubio para tener más control sobre el balón. El técnico ha cambiado de dos a tres centrocampistas ante la lesión de Mojica y el bajo rendimiento de Omar.

En estos puestos de extremos a principio de temporada parecían indiscutibles Mojica y Bergdich. El marroquí se fue diluyendo, poco a poco, con actuaciones cada vez más discretas y en el mercado invernal terminaría saliendo cedido al Genoa. Por su parte Mojica ha sido pieza clave en el extremo izquierdo, tanto por sus goles como por sus asistencias.

Con la marcha de Bergdidch y la lesión de Mojica, Rubi optó en un principio por no cambiar el esquema de 4-2-3-1 dando entrada a Omar y Jeffren en los extremos. Con la llegada de Hérnan Pérez, para reforzar la posición, el técnico quiso esperar en darle entrada como titular.

Contra el Sporting el Real Valladolid cambiaría el esquema del 4-2-3-1 al 4-3-3, con el que lleva jugando las últimas jornadas. Dado las malas actuaciones de Omar y Jeffren el técnico catalán decidiría darle la oportunidad al internacional paraguayo Hernán en el extremo derecho, por la izquierda estaría Óscar Díaz (en ausencia del sancionado Jonathan Pereira) y como delantero Óscar.

El puesto del nueve, el del delantero, lleva siendo un quebradero de cabeza para Rubi desde la lesión de Roger. Óscar Díaz no daba el rendimiento deseado en esa posición y hubo que optar por poner a Óscar González o Jeffren como falso nueve. Las llegadas de Jonathan Pereira y Tulio de Melo daban solución a estos problemas. El gallego llegó demostrando que tenía gol, sobre todo tras su hat-trick frente al Mallorca. Por su parte, el brasileño aun no podido demostrar demasiado. No ha llegado en óptima forma física y recientemente se ha lesionado.

Presumiblemente el Real Valladolid volverá a repetir alineación frente a la Ponferradina, a pesar de la posible vuelta a la convocatoria de Mojica. Si el cafetero recupera la titularidad es presumible que Rubi vuelva a jugar con el 4-2-3-1 tanto con Mojica como con Hernán en los extremos.

