Jorge Meré: "Aún no me lo creo, poder disfrutar esta experiencia es increíble"

Con voz temerosa y la ilusión de un chaval de tan sólo 17 años, Jorge Meré abría el programa habitual de Deportes Cope Asturias tras ser convocado con la Selección Española Sub-21. El central explicaba la ilusión que le hacía acudir a la citación, además de como se había enterado de la noticia, llegada a través de un compañero, que pensaba le estaba gastando una broma.

"El nivel es altísimo, pero primero hay que pensar en el partido del domingo"

A pesar de tener el móvil lleno de notificaciones y mensajes de los amigos, Meré sacaba un par de minutos para ser entrevistado en la radio. "La verdad es que la noticia no la encajo en mí, aún no me lo creo y es muy gratificante para mí, además que para el Real Sporting que yo pueda estar en esa lista, son gente que están en un nivel muy superior al mio, alegra el día, estoy muy contento", comentó

A lo largo de la semana, el central ovetense hablaba con Carlos Castro sobre la posible convocatoria de este último, y el propio delantero de Ujo fue quien le dio la noticia. "No me esperaba ni mucho menos, yo con ir a la Selección Sub-19 ya estoy orgullosísimo y siempre tengo las dudas de si volveré, le preguntaba a Carlos Castro que mirase la convocatoria que creía que iba a ir él, que sea él quien me diga la noticia me da mucho orgullo, no me lo esperaba. Castro fue el primero que me felicitó, no me lo creía cuando me lo dijo, pensé que me gastaba una broma sabiendo como es", afirmó.

Para terminar, Jorge Meré no sabía ni los rivales ni donde eran los partidos, por lo que al enterarse de que uno es en León, sabe que su familia estará presente. "Vi un poco, que decir de esa lista con jugadores como Oliver Torres, Gerard Deulofeu, Marco Asensio, el nivel es altísimo y yo no me lo puedo creer, poder disfrutar de esta experiencia es increíble. No sabía donde jugábamos, si es aquí cerca de Asturias es muy bueno para que mi gente pueda acudir. No miré ni la convocatoria, si es el lunes primero hay que pensar en el partido frente al Marino. Tomás ya me felicitó, estuve hablando antes con él, Abelardo lo hará esta tarde sabiendo como es él", concluyó.