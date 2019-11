Juanfran: 200 y subiendo

“Creo que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos tres años, un jugador de selección. No me espero menos de él. Espero que siga creciendo, porque va a seguir creciendo. Es un optimista de este juego, la gente optimista siempre tiene capacidad de superarse y él se va a seguir superando”. Estas palabras dichas por Simeone, pueden ser una de las mejores definiciones sobre Juanfran. El lateral se convertirá en bicentenario con la camiseta rojiblanca frente al Getafe y ello es en parte gracias al técnico argentino, uno de los principales valedores del internacional y por lo tanto, una de las voces más autorizadas.

Nadie podría cuestionar en estos momentos el nivel de un jugador como Juanfran. Titular indiscutible con el Atlético de Madrid, una de las piezas clave de este equipo y parte de una de las mejores defensas, consiguiendo ser durante dos temporadas consecutivas ser la menos goleada de la Liga. Todo ello hizo que las puertas de la selección española se abrieran de par en par para él, gracias a su trabajo y a sus resultados.

Condenado al ostracismo

Pero para el internacional rojiblanco no todo fueron días de vino y rosas en la ribera del Manzanares. Para alcanzar estos 200 partidos con el Atleti tuvo que ganarse el puesto y tuvo que pasar una buena temporada por su particular peregrinaje por el desierto.

Juanfran aterrizó en el club colchonero en el mercado invernal en la temporada 2010-2011, cuando Quique Sánchez Flores se hacía cargo del equipo. Venía de ser uno de los jugadores más importantes en Osasuna y ello le valió para que el club madrileño se fijara en él. Debutó apenas dos días después de llegar, precisamente frente al Real Madrid, equipo donde se formó en categorías inferiores y con quien llegaría a jugar en Primera.

Pero la titularidad fue flor de un día. Tras ese partido de Copa, su presencia en el equipo se limitaba a unos pocos minutos en la mayoría de los partidos. De hecho, no volvería a formar parte de un once titular hasta principios de abril. Y fue precisamente ante otro ex, en esta ocasión Osasuna. Los rojiblancos vencieron por 2-3 y él fue asistente de Diego Costa en el primer gol.

Esa primera temporada disputó un total de 17 partidos y aún fue titular en tres ocasiones más. La última jornada el Atlético de Madrid se enfrentaba al Mallorca en el Iberostar Estadi, donde vencieron por 3-4 y donde Juanfran, además de ser titular, anotó el segundo tanto del equipo y el que sería su primer gol con la camiseta del Atleti.

La llegada de Gregorio Manzano al banquillo rojiblanco la temporada siguiente no cambiaría demasiado su situación. Al de Crevillente le tocaba saborear las mieles más amargas del fútbol. Apenas jugaba unos minutos en cada partido y ni mucho menos gozaba de la confianza del entrenador. No fue hasta la octava jornada y por ausencias destacadas en la defensa, que el cuerpo técnico optó por primera vez en ponerle como lateral. Fue frente al Granada en Los Cármenes, y posiblemente nadie, ni siquiera él, podrían imaginar que su futuro pasaría por ser uno de los mejores laterales derechos.

Ni con Quique Sánchez Flores ni con Manzano gozó de confianza en el equipo.

Sin embargo no sólo no gozó de continuidad sino que tras ese partido como titular en la defensa, estuvo condenado al ostracismo. No volvería a jugar ni un solo minuto hasta más de un mes después. Fue frente al Celtic de Glasgow en Escocia donde entró a falta de diez minutos para el final sustituyendo a Arda Turan.

Con Gregorio Manzano aún en el banquillo apenas jugaría tres partidos más como titular, precisamente los que condenarían al técnico de Jaén y que precipitarían la llegada de Simeone. Las derrotas en Copa frente al Albacete y la sufrida en el Calderón en partido de Liga con el Betis. En los dos últimos encuentros volvería de nuevo a probar en la posición de lateral.

Cholo salvador

Con la llegada del técnico argentino al banquillo del Atleti, la situación de Juanfran cambió por completo. En el primero once frente al Málaga Juanfran fue titular, de nuevo volviendo a su posición habitual en el extremo. Sin embargo el Cholo no tardó demasiado en darse cuenta que el jugador podía dar lo mejor de sí como lateral.

El siguiente partido fue en el Calderón frente al Villarreal y Simeone alineó a la que sería su defensa de gala durante más de dos temporadas: Juanfran, Godín, Miranda y Filipe Luis. Los rojiblancos vencieron por 3-0 y además empezaron a dejar la portería a cero, algo que venía siendo el talón de Aquiles del equipo y que comenzó a ser una de sus virtudes.

A partir de ahí comenzó el ascenso del jugador alicantino, ese ascenso del que hablaba Simeone. Porque Juanfran es un optimista y se sigue superando. Porque cambió su posición para convertirse en uno de los mejores laterales, después de haber disputado diez temporadas como extremo. Porque Juanfran cumple con esos requisitos que tanto admira Simeone: “Si se cree y se trabaja, se puede”. Y él pudo. Superó un año duro con la camiseta rojiblanca, esperando su oportunidad y le llegó, se la ganó. Porque él no negocia el esfuerzo y porque fue uno de los que demostró al Cholo que le iba a dar veinte minutos buenos para obtener media hora al día siguiente.

Sobre Simeone: "Soy otro jugador en el fútbol gracias a él".

Juanfran es quien es en gran parte gracias a Simeone. No es algo que el lateral oculte y ya lo ha reconocido más de una ocasión: “Estoy muy agradecido por todo el cariño que da y la fe que tiene en mí. Soy otro jugador en el fútbol gracias a él”, reconocía el de Crevillente sobre su técnico.

Dos días antes de jugar su partido número 200 con la camiseta rojiblanca, Vicente del Bosque le ha vuelto a incluir en la lista para los dos siguientes partidos de la selección española. Y es que el de Juanfran, también se ha convertido en un habitual en los últimos tiempos en la roja. Es un premio más a un gran jugador, a un ejemplo de trabajo y superación.

En verano renovó con el Atlético de Madrid hasta 2018 y su discurso fue el de un rojiblanco más: “Sólo con ver la camiseta, los colores, el escudo y la historia hace que uno quiera darlo todo por este equipo. Cuando me pongo esta camiseta siento que tengo que dejarme el alma en el campo por todos lo que sueñan con ponérsela y jugar y no pueden”. Un jugador que no salió de la cantera rojiblanca precisamente, que sigue sumando partidos y creciendo, que se convertirá en bicentenario y que ya deseó: “Ojalá pueda retirarme en el Atleti”.