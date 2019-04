Real Betis - Leganés, puntuaciones del Real Betis, jornada 30

Entre la vergüenza y la deshonra. Entre la dignidad y la desgana. El cuadro de Pepe Mel cayó por méritos propios cuando nadie lo pensaba, cuando todo parecía perfecto para poner rumbo a Primera División. Lo hizo porque quiso, porque nunca buscó el partido y porque el Leganés, un recién ascendido, le pasó por encima. Sí, le dio una auténtica lección táctica y física, marcando tres goles que se quedaron cortos para lo reflejado.

Todo eso, con un futbolista menos desde el primer acto por la expulsión de Diamanka. Un repaso en toda regla, desde el inicio hasta el final. Inexplicable. De héroes a villanos. En Sevilla, desde luego, mandó el color negro del equipo 'pepinero'. Tan negra como la tarde del Real Betis, que se topó con el monstruo del 'Leganés'.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin clasificar).

Pepe Mel

3 | Horroroso, como sus jugadores. No se confundió en el once titular, pues puso lo que tuvo más a mano. Lo que funciona, mejor no tocarlo. Salieron los mismos que ante Las Palmas, excepto el cambio obligado de Casado por Varela, que andaba sancionado. El problema es que ni un solo hombre dio la mitad de su nivel. Superada la media hora, quitó a Portillo, quizá el jugador de más creación, cuando su equipo perdía en ideas y en el marcador. Faltó valentía en ese instante para dar salida a un defensor en lugar de un atacante. Algo similar ocurrió después, ya con 0-3, momento en el que realizó una doble sustitución en vistas de un milagro. Transmitir concentración, seriedad, orden y dominio fueron los ingredientes que faltaron ante el Leganés que, lógicamente, aprovechó el desastre del Real Betis. Empezando, por supuesto, por su entrenador. Fatal.

Adán

5 | Cuando tu portero recibe tres goles y es el mejor del equipo, apaga y vámonos. Fue el caso de Adán, que paró lo parable. Una tarde dura para todos, especialmente para el que defiende una portería que se ve una y otra vez atacada. Sus zagueros tampoco ayudaron en la causa. Tras tres choques consecutivos sin encajar, hoy Antonio se llevó unos cuantos que pudieron ser más. De lo poco salvable en el Real Betis.

Molinero

4 | Sufrió más en la primera mitad que en la segunda, pero su actuación fue tirando a nefasta. Se atrevió a subir muy poco, casi nada. Defensivamente, peor si cabe. Diamanka se disfrazó de Pogba para hacer ver las carencias del ex lateral del Real Murcia, que son bastantes. El lateral derecho sigue siendo un puesto a reforzar, pues ni Molinero ni Piccini se afianzan en él. Rafa Navarro, un chico del filial, está llamando a la puerta. Tendrán que andarse con ojo. Eso o mejorar el nivel. De ellos dependerá.

Bruno

4 | Otro enfermo contagiado. Con Jordi Figueras, la pareja de centrales fue de miedo. Pánico es lo que sufrieron los seguidores del Real Betis en cada llegada del Leganés. El atacante del 'Lega' incordió, pero es que ni el canario ni el catalán supieron repeler esas llegadas. Muy nervioso. En el segundo periodo, un error impropio por una pérdida casi cuesta un cuarto tanto. La regularidad brilla por su ausencia. Una de cal, otra de arena. Así va la temporada de Bruno.

Jordi Figueras

3 | Dubitativo, lento y apático. Falló en algunos pases sencillos, no supo controlar a la delantera del Leganés y, junto a Bruno, estuvo horroroso. En la segunda mitad, vio una clara tarjeta amarilla que le impedirá estar en Huelva. No todo son malas noticias. No está haciendo una mala temporada, pero sigue sin dar credibilidad ni garantías de un central fiable. Y eso es peligrosísimo. La seguridad atrás es una de las claves del éxito. Se cortó la racha, se abrió la sangría. Habrá que volver a poner el candado.

Casado

3 | Hay gente que se lo tomaba a risa. Hay gente que se enfadaba. Y otros que, ya acostumbrados, se mostraban indiferentes. Es la pena de un lateral izquierdo que llegó prometiendo en verano, del filial del Real Madrid y que no se cansa de desaprovechar oportunidades. Ante el 'Lega', fue titular en detrimento de Varela, sancionado. Probablemente, Pepe Mel le dio la opción de jugar todo el partido para sentirse uno más. Pero es que no, Casado quiere bajarse del barco. Pocas cosas hizo bien, la verdad. El equipo de Garitano, con Prendes a la cabeza, llevó todo el peligro desde su banda. Lamentable.

N'Diaye

4 | En otro mundo. Lo del africano no se comprende. Dos partidos buenos, uno malo. Dos choques malos, uno bueno. Ni con su físico imponente es capaz de ganar el centro del campo. Con Lolo Reyes no se entendió en ningún momento, con lo que Aguirre y Eraso Goni le ganaron la partida. Es querer estar en todos sitios y no estar en ninguno. Con 0-3 en el luminoso, con todo decidido, dejó algún tacón que otro que pudo sobrar. La Feria de Abril está cerca, pero el partido no invitaba a ello. Más seriedad se pide a un futbolista que cobra la mitad que el Leganés al completo.

Lolo Reyes

4 | Esta tarde, suspenso. Por las mismas razones que el senegalés. Nunca se adueñó del centro del campo, ni con la entrada de Dani Ceballos ni con la expulsión de Diamanka. Eso fue clave en el devenir del encuentro, pues el dominio fue del cuadro 'pepinero'. Muy perdido, sin capacidad para destruir ni construir juego. En los contragolpes del Leganés, con la goleada ya reflejada, no logró detener ese peligro. Bajón físico importante el de Lolo Reyes, que debe ser otro al que jugó en Las Palmas. Lo han cambiado.

Portillo

4 | No fue el único culpable, pero pagó los platos rotos. Pepe Mel lo quitó a poco más de la media hora de juego. Sacó a Dani Ceballos, un cambio sin mucho sentido cuando el ex del Málaga es de los que pone cordura arriba. En lo que estuvo, cierto es que se le vio poco en el juego. No conectó demasiado con los delanteros, su principal labor. No fue su día, como el del equipo. Muy gris.

Rubén Castro

4 | Tuvo dos. Una muy suya, pero no la enchufó. Esa ocasión llegó en la segunda parte, cuando todo estaba más que sentenciado. La otra fue un lanzamiento con la izquierda que la madera se encargó de repeler. 'RC24' estuvo que no estuvo, porque es que cuando no marca no está. Es así de simple. Vino a recibir poco, casi ni se desmarcó y acabó el partido en banda derecha. Desquiciado, como todos. Ni con Jorge Molina, su mejor amigo, logró conectar. El canario debe volver, porque el Real Betis sin él es menos Real Betis. Se volvió a demostrar, claro.

Dani Pacheco

3 | El aprobado le queda lejos. Se marchó nada más arrancar la segunda mitad, cuando ya caminaba el envite con 0-3. En su lugar, ingresó Vadillo. Poquito ofreció el extremo que brilló en el Alcorcón y que estaba dando motivos para confiar en su calidad. A balón parado, no apareció. Con el balón en los pies, como que tampoco. Esa proyección que estaba logrando, quizá, se haya visto cortada de raíz por la actuación de hoy. No hay que culpar a uno en particular, sería injusto. Eso sí, hay futbolistas a los que se ven más que a otros. A Dani Pacheco solo se le vio cuando la megafonía anunció su cambio.

Jorge Molina

6 | Aprobado. Y por el gol. Fue el único, quizá, que lo intentó. Con más corazón que cabeza, pero lo intentó. Y eso, en la tarde de este sábado, no es poco. Algún que otro chut, que se perdió desviado, lo más destacado. Su tanto insignificante significó el 1-3, para tímidos aplausos del respetable. Sigue viendo la portería grande, la mejor noticia. Ante el Real Valladolid anotó, con Las Palmas hizo doblete y ante el Leganés volvió a 'mojar'. El capitán no mancha el brazalete. Por fin.

Dani Ceballos

5 | Voluntad y pare usted de contar. Pepe Mel lo metió en el 35', en lugar de Portillo. Participativo, con ganas entre tanta desgana y con algo de coraje. No se puede destacar mucho más de Dani Ceballos, convocado esta semana con la Sub-21 de España. Dejó una buena jugada, marca de la casa, con un caño a un rival tras regatear a un par de defensores que terminó en nada. Ha perdido la titularidad, pero es el primero de los que forman el banquillo. El público, al menos, agradece esas carreras por recuperar la pelota. Y, siendo canterano, mucho más.

Rennella

3 | Se busca. Si alguien encuentra a aquel delantero que brilló en Lugo junto a Sergio Rodríguez, se agradece. Entró en la segunda mitad, pero es que hizo lo mismo que Álvaro Cejudo o Xavi Torres, que no jugaron ni un minuto. Pepe Mel probó a los tres delanteros juntos, a la desesperada. Pues Rennella sigue sin dar muestras de su calidad, que la tiene pero no la ofrece. Tampoco será muy amigo del gol, que se le queda bien lejos. Tiene poco tiempo para demostrar, pero el que tiene no lo aprovecha. Eso, y que Jorge Molina sigue haciendo goles. Complicado.

Álvaro Vadillo

5 | Copiar y pegar el párrafo de Dani Ceballos, y quedaría exactamente igual para la puntuación de Álvaro Vadillo. Más ganas que razón, más fe que realidad. Algún que otro zarpazo, alguna que otra intentona, pero nada. Por intentarlo, lo intentó hasta con disparos lejanos. Pero, ni por esas. Viene de una larga lesión, tiene que ser importante. La promesa sigue siendo promesa hasta que el fútbol demuestre lo contrario.