Abelardo: "A este equipo no se le puede exigir el ascenso"

“Estoy disfrutando como nunca”, reconoció el ‘Pitu’ Abelardo durante la rueda de prensa. No es para menos, el equipo se mantiene segundo en ascenso directo con tan solo dos derrotas en el historial de esta temporada (Betis y Valladolid). Sin embargo, tiene claro que jugar el play off sería “histórico”, pero “subir directos, un milagro”.

El técnico rojiblanco sabe que los equipos que están enla lucha son fuertes y que no será fácil. “Hay que ver lo que tienen el Valladolid, Las Palmas, el Betis… No hablo ya de calidad, sino de cantidad”, comentó. “Estamos con dos pivotes, al límite en cada jornada”, añadió Abelardo. Lo cierto es que “hablar de ascenso a estas alturas es una barbaridad”, porque como él mismo reconoce “habrá sorpresas en todas las jornadas” y “batalla por arriba y por abajo”. No hay que olvidar que “en todos los partidos hay algo en juego”.

Por eso, Abelardo se mantiene en la misma filosofía que al inicio de temporada. Hay que ir partido a partido. Sin embargo, aunque el equipo “da el callo” y está siendo regular, les “cuesta mucho ganar cada partido” porque tienen “mucho desgaste para poder marcar”. Conocedor de las debilidades de su plantilla, explota al máximo sus fortalezas y les pide a sus jugadores “que compitan y que se posicionen bien defensiva y ofensivamente”.

Jony ya ha cumplido el reglamentario partido de sanción tras perderse el encuentro ante el Leganés en Butarque. Sin embargo, Abelardo no tiene claro que vaya a entrar en el once. “Sí, es bueno poder contar con otra opción más, pero venimos de ganar en Leganés, vamos a ver si juega de mano”, apuntilló. Otro de los nombres que más resuenan estos días es el de Dani Ndi. El camerunés ha sido seleccionado para jugar con la absoluta de su país y se perderá el encuentro ante Osasuna. “Si este domingo juega Ndi, no será porque luego no va a estar en Pamplona. Si sale de mano, será porque es el mejor intérprete para poder enfrentarnos al Recre”, explicó.

Luis Hernández no se entrenó el viernes con el resto de sus compañeros. El madrileño sufrió un fuerte golpe con Mandi e hizo saltar las alarmas. Sin embargo, el ‘Pitu’ reconoce que “está bien” y que no tendrá problemas para jugar este domingo en El Molinón. Por su parte, Rachid y Cuéllar continúan con sus entrenamientos de recuperación. El primero, “espera el alta para la próxima semana” y el segundo, “para la siguiente”. Abelardo se muestra contento porque siempre “es bueno sumar efectivos”.

Sobre el encuentro de este fin de semana, Abelardo tiene claro el objetivo: “Si ganamos, como mínimo, nos mantendremos segundos”. Sin embargo, sabe que no será un camino de rosas. “Todos los partidos son difíciles, todos y este del Recre más o cuanto menos igual”, admitió. Además, señaló que ambos conjuntos se juegan mucho. “Cambió de entrenador y ha echado mano de la cantera que conoce bien. Tiene la base de equipo, igual que cuando fuimos allí en la primera vuelta”, explicó.

Y compara la dificultad del encuentro con la de Leganés. Y es que a los de Abelardo les costó mucho llevarse los tres puntos de butarque. Sin embargo, la filosofía no cambia. “A mis jugadores les hablo del partido, del rival, como siempre, como hemos hechos a lo largo de la temporada”.

“A este equipo no se le puede exigir el ascenso”, recriminó Abelardo. Aunque eso no significa que vayan a aflojar, ni mucho menos. “Intentaremos ganar los 13 encuentros, pero partido a partido” porque “el equipo compite al máximo, al doscientos por cien y más no puede hacer”. El ‘Pitu’ no puede estar más orgulloso de la actitud de los suyos.

“Es una barbaridad lo que están haciendo. El mérito de los chavales es tremendo y la afición lo valora, está encantada”, comentó el técnico rojiblanco que no puede más que deshacerse en halagos hacia los suyos. “Son muy profesionales, compiten, están unidos”, añadió. Sabe que los tres puntos del domingo son importantes, pero “presión fuera”. “El domingo, a ganar, pero también a disfrutar y dejándonos la piel”, comentó.

Y es que para el ‘Pitu’, lo que han conseguido hasta ahora es un sueño. “El equipo está haciendo un ‘temporadón’ y yo estoy disfrutando como un enano, como nunca”, admitió. Además, el Sporting cuenta con un extra que Abelardo considera fundamental: “Este equipo tiene ilusión y detrás, una gran afición”. “Los nuestros nos dan un plus en casa”, admitió. Y aunque sabe que “la afición no gana los partidos”, aclara que sí que “ayuda a conseguirlo”.

Y es que “el ambiente en El Molinón es una pasada” y el técnico rojiblanco disfruta viendo “cómo la afición está con el equipo”. Para los jugadores es importante sentirse “arropados” y más para los partidos que restan hasta final de temporada. “A la afición no le puedo pedir nada, está extraordinaria, que esté como siempre”, agradeció.

Este domingo se espera que El Molinón vuelva a llenarse como en el encuentro ante la UD Las Palmas. Los tres puntos de este fin de semana son importantes y alcanzar el play off a final de temporada pasa por hacerse implacables en casa.