Con el viento a favor

Importante, casi vital, victoria del Promesas ante el Guijuelo en los Anexos en un encuentro en el que la dificultad de cara a puerta desapareció de la escena pucelana y se tornó en facilidad para anotar goles. Quizá, un resultado algo abultado para el encuentro que realizaron los chacineros, que se vieron con dos goles por debajo en el marcador cuando mejor se encontraban sobre el campo. Al final, la pegada local y un par de jugadas determinaron el resultado final.

Después de tres partidos sin ganar, los de Rubén de la Barrera necesitaban la victoria como el comer, ya no para seguir aspirando al playoff, cosa bastante complicada, sino para no meterse en problemas y cerrar cuanto antes la permanencia en el Grupo 1 de Segunda División. Dicho y hecho. Apenas pasaron un par de minutos cuando Javi Navas, con un gran testarazo, superó al arquero chacinero y puso el primero en el marcador. El gran centro de un Carmona que terminaría su participación en el choque de forma heroica encontró rematador, y de esta manera se rompía ese maleficio que estaba afectando al filial albivioleta, pues en las últimas jornadas estaba necesitando demasiadas ocasiones para poder hacer gol.

Carmona aguantó sobre el campo a pesar de cojear durante muchos minutos

Durante este primer tramo de partido, el centro del campo del Promesas, integrado por Alexis y Anuar, ayudados como no por Toni, superó al Guijuelo, pues el control con el esférico y sin él fue superior al que ejercieron los chacineros. Así, casi sin sufrir, y sin grandes ocasiones, pasaron los minutos. Rubén de la Barrera conseguía que su plan funcionase, pues la pareja de centrocampistas no era para nada la habitual, con un central como es el cafetero actuando en posiciones más adelantadas. Sin embargo, los primeros problemas aparecieron pasada la media hora de juego, cuando Carmona sufría en su rodilla derecha, y estaba varios minutos fuera del terreno de juego. en un alarde de profesional, regresó al campo y aguantó con ostensibles muestras de dolor, una fuerte cojera, y constantes pérdidas de tiempo, no por el marcador, sino porque el lateral apenas podía correr. Pedía el cambio, incluso, pero Rubén de la Barrera le pidió un poco más, unos minutos para aguantar hasta el descanso.

Así fue, pues el catalán se mantuvo firme sobre el campo, a pesar de las protestas chacineras, que recriminaron al colegiado los sucesivos parones al final del primer tiempo, al que se llegó con la ventaja local en el marcador, pero con un Guijuelo que mejoró y se fue acercando, poco a poco, a la portería de Julio, aunque sin grandes ocasiones para equilibrar el resultado.

El Promesas sí mata esta vez

Tras el paso por los vestuarios, el Guijuelo volvió a la carga, apretando en campo contrario para encontrar el tanto del empate. Mientras, el Promesas esperaba para salir a la contra, pero no por estrategia, sino porque se vio encerrado por el ímpetu de los visitantes. Pasados cinco minutos, y después de mucho esfuerzo, Carmona abandonó el campo, con una cojera significante. Juanjo, habitual en la banda derecha, pero algo más adelantado, hizo las veces de lateral derecho, cumpliendo a un buen nivel. Precisamente, el propio Juanjo fue el que evitó una ocasión clara de los chacineros, lanzándose a por el balón cuando el delantero visitante ya emboquillaba la portería de Julio.

Jorge Hernández y Brian, de penalti, resolvieron el partido para el Promesas; Julio impidió más goles del Guijuelo

Fue, quizá, el mejor momento del Guijuelo, que tuvo su oportunidad para empatar el encuentro. Pero no lo consiguió, y acto seguido llegó el segundo golpe del Promesas. Un balón largo de Julio, que sorprendió a la defensa, ayudado por el fuerte viento que hacía en la capital castellana, y que cazó Jorge Hernández para poner el segundo en el marcador y dilapidar las opciones chacineras. Quizá, no merecido del todo, pero en definitiva, un golpe serio del que reponerse. A pesar de ello, el Guijuelo lo intentó, tras un doble cambio de su técnico, y se fue con todo al ataque. Esto propicio que atrás, los visitantes dejaran espacios que cerca estuvo Javi Navas de aprovecharlos, en una buena contra que no finalizó en gol. El saque de esquina posterior pudo convertirse también en el tercero, pues Brian lanzó desde el córner y por poco no terminó en gol olímpico.

Sin embargo, los chacineros aún tenían tiempo para reaccionar, y lo consiguieron a un cuarto de hora para el final. Lambarri, tras un error defensivo del Promesas, ponía picante al choque. Solo un gol de ventaja y viejos fantasmas en el filial pucelano, que vio cómo el Guijuelo adelantaba todas sus líneas para encontrar un empate in extremis. No era el día de los salmantinos, no lo había sido y no lo sería hasta el final del choque. Jonathan, en una dura entrada sobre Javi Navas, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez, poco antes de que una claro mano de Razvan en el área visitante se señalara. Brian no perdonó y puso el tercero. Partido resultado, esta vez sí, a favor del Promesas.

No hubo tiempo para mucho más, y los chicos de Rubén de la Barrera suman una nueva victoria, importante por romper la mala racha de resultados, y porque deja prácticamente sellada, salvo catástrofe mayúscula en el tramo final de campaña, la permanencia en Segunda División B. Por su parte, el Guijuelo ve tocada sus aspiraciones a entrar en playoff, pues la carrera por ocupar las dos últimas plazas está más igualada y agitada que nunca.

Puntuaciones VAVEL Segunda B