Rubi: "Hemos tenido muchas ocasiones como para no merecer algún gol"

Rubi ha comparecido en rueda de prensa tras el partido de esta tarde en el Toralín y sigue manteniendo su postura tranquilizadora, sin apenas críticas o reproches hacia los suyos, hablando de falta de acierto y mala suerte con frases como “hay veces que no sale”. Y ya se viene convirtiendo en costumbre. El Real Valladolid ha vuelto a hacer un partido muy malo fuera de casa y lo mínimo era reconocerlo, pero Rubi ha preferido abogar a la calma y huir del alarmismo.

En primer lugar el técnico catalán ha sido preguntado por el arbitraje de la tarde de hoy, en referencia al posible penalti no pitado a Jonathan Pereira, pero, muy hábil, ha eludido la polémica con un rotundo: “No he visto las imágenes”. Respecto a las tempranas amarillas que han recibido sus dos centrales, piensa que, aunque pudiera limitarles de algún modo, no ha sido decisivo en el resultado: “Han jugado al límite y quizá en alguna situación hayan tenido que medir la entrada y tener cuidado no recibir la segunda, pero creo que tampoco ha sido determinante. Hemos cometido errores defensivos con y sin las tarjetas”.

Rubi no piensa que los suyos hayan cuajado un partido tan malo, de hecho, no cree que el resultado sea justo: “Yo creo que ha habido dos caras. La primera parte el equipo no ha estado bien, ha estado bastante mal, pero la segunda para mí ha merecido muchísimo más. Hemos tenido muchas ocasiones como para no merecer algún gol”.

"Ya llevamos tres partidos sin marcar fuera de casa y eso me preocupa"

Como en las últimas jornadas fuera de casa, el Real Valladolid no solo pierde sino que es incapaz de marcar un solo gol. Rubi, en un principio lo niega, pero poco a poco sí reconoce su preocupación por la falta de gol lejos de Zorrilla. A pesar de esta falta de puntería: “Lo que me preocupa es que no seamos capaces de avanzar en el marcador fuera de casa. Ya llevamos tres partidos sin marcar fuera de casa y eso me preocupa. Pero vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, eso os lo garantizo. Ya vemos como está la Liga, antes los de arriba puntuaban de tres en tres y ahora nadie puntúa de tres en tres. Dijimos que iba a ser un partido difícil y se ha confirmado”.

Cree que el equipo sigue sufriendo sin balón, y que esto es precisamente porque son un equipo que intenta llevar la alternativa. Asegura que intentan ser combinativos y llegar arriba, y cuando no hay acierto eso no funciona: “Somos un equipo que intentamos proponer y en algunos partidos luego no sale. Los jugadores salen con presión y debemos intentar liberarles, para que sigan haciendo el futbol que por lo menos en casa hacemos.