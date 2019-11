Dos porteros y un funeral

Partido sin goles en el Ruta de la Plata entre zamoranos y gallegos. Pese al resultado y el historial de este estadio en los últimos partidos, el encuentro estuvo plagado de ocasiones y tuvo bastante sabor para el espectador. Las ocasiones se sucedieron en la primera mitad, pero Miguel y Brais salvaron ocasiones claras que podrían haber cambiado el rumbo del partido. En los momentos de mayor locura sobre el verde, los cancerberos estuvieron finos bajo palos y salvaron los goles. El Coruxo, que contabilizó mayor número de ocasiones y estuvo más cómodo sobre el césped, mereció más.

En la segunda mitad el correcalles en el que estaba convertido el partido fue enderezándose del lado gallego que volvió a tener ocasiones en este segundo acto. El Zamora por su parte bajó su participación ofensiva, los nervios se impusieron y la reacción no llegaría. Miguel solventaría con seguridad las ocasiones de este periodo que poseía un aire a tragedia más que de heroicidad. La sensación final es bien distinta en cada equipo y en cada tiempo.

El Coruxo se amoldó perfectamente a los derroteros que le llevaba el partido. En la primera parte compitió en el pulso ofensivo al Zamora sin complejo y acabó avasallando a los zamoranos. El portero rival, los errores propios e incluso la madera en una ocasión hicieron que el marcador de la derecha no se moviera. El ataque muy activo, un gran Mateo y un poderoso juego aereo de Pazó fueron las mejores bazas gallegas, si bien es cierto que las dos intervenciones de Brais en el primer tiempo fueron claves para que no cambiara el resultado.

El Zamora sin embargo es un equipo sin argumentos desde hace mucho tiempo. Como desde hace mucho tiempo es un clamor el pésimo o nulo resultado que dan los mediocentros. Se sigue sin entender el porque de la ausencia del once de Cristian en detrimento de Ochoa o Salva. El canterano ya demostró en la primera vuelta que era el que daba equilibrio y consistencia al equipo. Kurbus, otro desaparecido en combate, también se echa de menos por su garra, pero está visto que los castigos no son iguales para unos que para otros. Arkaitz (que acabó expulsado) y Coque, los jugadores de los costados, también llevan pidiendo tiempo un respiro para recuperar la chispa hace mucho perdida.

Así pues, Aguirre volvió a no cambiar ficha y confió en los mismos jugadores que el pasado fin de semana. El resultado fue de nuevo negativo. Las numerosas intervenciones de Miguel y a veces la fortuna hicieron que el Zamora no se fuera con otra derrota , si bien es cierto que Gavilán y Carlos de la Nava optaron a poder cambiar el rumbo del partido de haber acertado de cara a gol. Ayer además se repitieron muchos fallos en defensa que facilitaba la labor a los visitantes. De nuevo no hubo reacción ni amor propio para arriesgar en una tan mala situación y el empate se quiere dar por bueno. Nada mas lejos de la realidad.

Partido loco

Desde el inicio se vio que sería un partido movido. En los primeros diez minutos Miguel ya habría intervenido dos veces para salvar el tanto gallego. Carlos de la Nava hizo despertar al Zamora con un par de ocasiones como respuesta. Pero el Coruxo salió contestón y empezó a errar ocasiones. Varias de ellas muy claras y en una de ellas con una gran intervención del portero local. En los últimos diez minutos llegarían dos jugadas claves. Brais salva ante Gavilán que estaba solo cuando nadie esperaba una nueva respuesta local, y poco después el Coruxo devolvería la amenaza con un remate al palo de Pazó.

Tras la reanudación Rodri entro en el Zamora para tener más el balón pero no fue efectivo y a pesar de que el partido perdió poco a poco el intercambio de golpes, el Coruxo se empezó a sentir agusto también con el balón y los de Roberto Aguirre perdieron fuelle. No hubo reacción del equipo que más necesitaba los puntos y los visitantes no arriesgaron mucho más que alguna ocasión tímida que también solventaría Miguel. Para colmo Arkaitz fue expulsado y los nervios estaban a flor de piel. Pero los nervios acabarían con el pitido final que transformaría los nervios a miedo por verse el Zamora en puestos de descenso a Tercera División.

Lo mejor: Miguel / Brais Ambos porteros salieron reforzados del partido tan agitado que se vivió. En una primera mitad llena de ocasiones, los guardametas salvaron a su equipo hasta en tres ocasiones claras cada uno y permitieron a sus equipos seguir igualados en el partido.

Lo peor: Falta de ambición Roberto Aguirre volvió a demostrar que no piensa arriesgar para salvar esto. Tras un pésimo partido hace siete días, el once fue el mismo y los movimientos similares. No se sabe cuanto durará el castigo a Kurbus, el castigo ( o lo que sea) de Cristian, y no se sabe cuanto durará la bendición de Salva, Ochoa o Coque.