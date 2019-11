La inoperancia como costumbre

El Zamora CF cosechó un nuevo empate y sumó un raquítico punto que, a parte de saber a derrota, resulta insuficiente para un club que camina hacia la deriva. El 0-0 frente a Coruxo FC en el Ruta de la Plata deja anclado al equipo zamorano en puesto de descenso directo, empatado a puntos con Real Sporting B. Un mal partido donde el equipo zamorano no mereció más que el punto cosechado y dando gracias, porque fue inferior a su rival, que jugó mejor y obtuvo más ocasiones. Los gallegos se mostraron más cómodos y efectivos sobre el terreno de juego. En cierta forma, si por juego se tratase, el Zamora CF se podía haber llevado dos derrotas en sus últimos dos partidos ligueros.

Una realidad incuestionable

Manu Gavilán no ha solucionado por el momento los graves problemas de gol que tiene el equipo rojiblanco. Frente a Coruxo FC, el delantero de Mairena del Aljarafe estuvo fallón y por debajo de lo que se puede esperar de un delantero de su categoría. Tampoco soluciona los problemas Carlos de la Nava, un delantero poco especializado de cara a portería que se faja más en trabajo y jugar de espaldas debido a su envergadura. El resto de efectivos en esa posición son Sergi Mut que, hasta el momento, se ha mostrado instrascendente. Las otras opciones que probó Aguirre en ausencia de Gavilán, no funcionaron, como colocar a Rodri en el enganche y a de la Nava arriba. Rodri, un jugador que no aporta gran cosa cuando sale desde el banco, todo sea dicho.

El Zamora CF es un equipo sin premisa desde hace tiempo, sin motivación, sin libreto y sin guión. Con una monotemática sobre el terreno de juego inoperante, igual de inoperante que su pareja de mediocentros. En la medular, la pareja Rivas - Ochoa distan con mucho del rendimiento que se esperan de ellos y, además, son muchos los críticos que no se explican como Aguirre no da cabida en el once a Cristian en detrimento de Fran Ochoa o Salva Rivas. El canterano, cada vez que le dejan, demuestra la consistencia, fuerza y equilibrio que le da al equipo, barriendo multitud de balones en la medular.

En las bandas, los problemas son latentes. El bipolar Coque sigue sin mostrar su cara más afable dentro del terreno de juego, y Arkaitz Ruiz, quizás el jugador más importante del Zamora CF esta temporada, está pidiendo un tiempo muerto hace tiempo. A pesar de su garra y trabajo, su agoamiento es un hecho, y necesita descanso para recuperar la chispa. Tendrá 15 días de descanso debido a su expulsión en el último encuentro frente a Coruxo FC. Aarón Aguado se perfila como revulsivo.

En la portería y en defensa es donde el equipo ha mostrado su mejor cara, a pesar de los problemas que le puso el Coruxo FC con sus balones a la espalda de la defensa ya que el equipo en conjunto no fajó lo que debería. El portero Miguel cuajó una buena actuación y Dani Mateos se sigue mostrando como uno de los jugadores más en forma del equipo. El capitán Alberto Prada, sigue cuajando buenas actuaciones y el central Carrillo, a pesar de su último mal encuentro, viene actuando de manera notable esta temporada. Garretas es el otro defensa, ante la desaparición de Kurbus del equipo.

Sin margen de mejora

A pesar que la situación es anecdótica debido a lo apretada que está la clasificación - recordemos que la permanencia está a tan sólo un punto y el puesto décimo primero a tres, y el décimo, a cuatro -, la realidad es que los rojiblancos entán inmersos en un bucle infinito de improductividad en su juego, nulidad de cara al gol, una falta de ambición latente y la falta de soluciones por parte de Roberto Aguirre, un entrenador que no sabe sacar más de sí a un equipo que, por otro lado, dispone de una plantilla corta y con carencias de efectivos. Circunstancias que no parecen tener solución y que debe solucionarse cuanto antes ya que, tan solo quedan ocho encuentros de liga, y la necesidad apreta como una soga al cuello. Lo más dramático del equipo zamorano no es su preocupante clafisicación, o su mediocre racha de resultados en 2015 con 7 puntos conseguidos de 36 disputados, sino la impotencia de ver a un equipo sin márgen de mejora. Esta es la situación y suyas son las conclusiones.