Novedades en los despachos: deudas varias

El Dépor se mueve en los despachos. De todos fue conocida, hace varios días, la demanda puesta por el exdeportivista Roderick Miranda al club coruñés "por impagos"; y ello ha servido para que la entidad presidida por Tino Fernández emitiera un comunicado en la tarde de hoy martes rechazando esa solicitud (alegando que la supuesta deuda a Roderick no constaba en los acreedores concursales) y explicando la resolución de tres casos en los que se trabajó en los últimos meses.

Nélson Oliveira, Tiago Pinto y el actualmente cedido en el Compostela Paulo Teles fueron los nombres propios de los conflictos resueltos; consistiendo el primero en un pago de 1.400€ por formación al G.D. Bairro da Misericórdia, y los otros dos en sendas afirmaciones de cumplimiento de plazos.

La nota de prensa íntegra del R.C. Deportivo es la siguiente:

El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. ha respondido en las últimas horas al requerimiento de la FIFA ante la denuncia presentada por el Jugador Roderick Jefferson Gonçalves Miranda en reclamación de una cuantía aproximada de 300.000 €, incluida cantidad bruta, intereses y costas del procedimiento.El Club señala que, "al no haberse comunicado por el jugador Roderick Jefferson Gonçalves Miranda, por su representación legal ni tampoco por parte de ninguna agrupación profesional de futbolistas a la que éste estuviese adscrito, su crédito a la Administración Concursal y a la propia sociedad concursada dentro de los momentos procesales que, de conformidad con la legislación concursal española se habilitan a tal efecto en el marco del Concurso de Acreedores, el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. no tiene constancia ni reconocimiento alguno de dicha supuesta deuda al no figurar incluido en la lista concursal de acreedores.



En consecuencia, el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. considera que no corresponde efectuar su abono en modo alguno, ya que además el pago de la supuesta deuda reclamada por el jugador a través de la FIFA implicaría graves responsabilidades para el Club dado que ello produciría automáticamente una desigualdad de trato y un desequilibro entre el resto de créditos sí comunicados dentro del concurso (ordinarios y subordinados) al vulnerar la par conditio creditorum y no sujetarse al plan de pagos pactado en el convenio de acreedores del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. para la deuda ordinaria y subordinada perjudicando, en consecuencia, a los acreedores con créditos reconocidos en el marco del concurso de acreedores que han tenido que asumir una quita y una espera aprobadas judicialmente.



En ese sentido, es preciso tener en cuenta la eficacia novatoria que la Ley Concursal Española produce con relación a los créditos de los acreedores privilegiados que hubieran votado a favor del convenio, de los acreedores ordinarios y de los acreedores subordinados", indica el escrito enviado a la FIFA.



OTROS EXPEDIENTES FIFA



En los últimos meses el Real Club Deportivo ha procedido a resolver tres expedientes abiertos ante la FIFA que se relacionan a continuación:



Tiago Miguel Baía Pinto



El Real Club Deportivo y el jugador firmaron con fecha 11 de enero de 2013 un documento en virtud del cual el Club se obligaba a abonar al jugador la cantidad de 50.171 € netos en cuatro pagos iguales a realizar los días 5 de febrero de 2013, 5 de marzo de 2013, 5 de abril de 2013 y 15 de junio de 2013.



El Real Club Deportivo no realizó ningún pago y el jugador presentó reclamación ante la Cámara de Resolución de Conflictos de la FIFA.



El 24 de septiembre de 2014 el Real Club Deportivo y el jugador firmaron un nuevo acuerdo en virtud del cual se rebajó la cantidad a abonar a 35.000 € netos y el jugador procedió a retirar su reclamación ante la FIFA, ahorrándose el Club la cuantía de 15.000 € más los costes procesales FIFA.



El Real Club Deportivo está cumpliendo puntualmente con los pagos acordados.



Nelson Miguel Castro Oliveira



En octubre de 2013 el Real Club Deportivo fue objeto de una reclamación ante la FIFA, por parte del club portugués GD Bairro da Misericórdia relativa al mecanismo de solidaridad. El Real Club Deportivo no contestó a la reclamación y el futbolista acudió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que falló en contra del Real Club Deportivo el 3 de septiembre de 2014, obligándole a abonar al jugador la cantidad de 1.248 CHF, además de los intereses y las costas del procedimiento.



Se ha realizado el pago de una cantidad de 1.400 € aproximadamente, si bien el Real Club Deportivo ha conseguido ahorrarse el pago de las costas del procedimiento (4.000 CHF: 6.000 € aproximadamente) al negociar con el letrado de la parte reclamante y utilizar una opción procedimental abierta por la propia Cámara de Resolución de Disputas.



El Real Club Deportivo ha cumplido con el pago pactado que ya se efectuó en su día.



Paulo Sergio Rodríguez Teles



En octubre de 2013 el Real Club Deportivo fue objeto de una reclamación por parte del club portugués CS Marítimo de Madeira en concepto de indemnización por formación. El Real Club Deportivo no contestó a la reclamación y el futbolista acudió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que falló en contra del Real Club Deportivo teniendo que abonar el Club la cantidad de 86.000 €, correspondiente al principal reclamado, más los intereses al 5% de la cuantía reclamada, además de las costas del procedimiento.



El Real Club Deportivo procedió a negociar una rebaja de la cuantía reclamada y se firmó un acuerdo con el CS Marítimo de Madeira en enero de 2015 en virtud del cual se abonará la cantidad de 60.000 € en 6 pagos mensuales a realizar en el ejercicio 2015.

El Real Club Deportivo está cumpliendo puntualmente con los pagos acordados.