Entrevista. José Ramón Sandoval: "Mi etapa en el Rayo Vallecano fue muy bonita"

El persistente trabajo de José Ramón Sandoval al frente de innumerables banquillos pertenecientes a equipos madrileños, por fin había dado sus frutos. Y, después de ascender al filial franjirrojo a Segunda División B, por primera vez en su historia, la familia Ruiz Mateos le recompensó. El accionista le dio la oportunidad de entrenar al primer equipo y este no desaprovechó la coyuntura de acontecimientos acaecidos. Ya era una realidad, tras ocho largas temporadas de sufrimiento el Rayo Vallecano se extraviaba de Segunda División y regresaba por la puerta grande a la máxima categoría del fútbol español.

En seguida, aquel bloque dirigido por Sandoval hizo soñar a todo el barrio obrero con poder disputar Europa League, y es que recordemos que en la jornada 26 la escuadra franjirroja se acomodaba en la novena posición, a tan solo un punto del Atlético de Madrid. Finalmente, un Rayo Vallecano que en ningún momento de la temporada, con las respectivas jornadas de liga ya finalizadas, había pisado los puestos de descenso, logró mantenerse en la competición doméstica.

El protagonista de esta entrevista dijo adiós a Vallecas y se mudó a Asturias en busca de una nueva aventura. El mítico Sporting de Gijón, con más de 105 años de vida a sus espaldas, se encontraba situado en los puestos de abajo y necesitaba un nuevo entrenador, y sí, el elegido fue José Ramón Sandoval. El de Humanes no solamente salvó al cuadro sportinguista, sino que también le acomodó en el ecuador del escalafón liguero.

Al año siguiente, el Sporting, tras estar toda la temporada clavado en los puestos de ascenso directo y a falta de cuatro jornadas para que concluyera el campeonato, se instaló un peldaño por debajo y fue entonces cuando la directiva decidió rescindir el contrato de José Ramón Sandoval.

Pregunta: ¿Hasta dónde ha llegado como futbolista?

Respuesta: Participé en las categorías inferiores de uno de los equipos punteros de la capital de España. Al año siguiente fiché por el Juvenil del Ciempozuelos y tuve una importante lesión de rodilla. La operación salió mal, y la rodilla quedó lastimada para no practicar fútbol profesional, finalmente tuve que retirarme. El fútbol es una pasión para mí y no sé si hubiese llegado a algo, pero desde luego mi ilusión por ser futbolista no hubiera decaído.

P: ¿Cómo recuerda la etapa en el equipo de su pueblo, el C.D. Humanes?

R: Es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Mis orígenes empezaron como entrenador del Juvenil en la E.F. Carabanchel. Posteriormente, después de pasar por el Rayo 13, formé junto a dos compañeros la escuela de fútbol C.D Humanes. Fundamos equipos para todas las categorías inferiores. Compaginé la tarea de director de escuela con la de entrenador. Durante mi estancia allí pude entrenar en todas las categorías de los equipos de la escuela, desde Prebenjamín hasta Juvenil. El C.D.Humanes me dio la oportunidad de dirigir a la primera plantilla, y realizamos un gran trabajo, hicimos números muy buenos, ya que estuvimos a punto de ascender a Preferente. Es una etapa que siempre recordaré. Fue mi primera experiencia en el fútbol Amateur.

"Personalmente, me siento muy orgulloso de mis orígenes como entrenador de fútbol"

P: ¿En qué momento se fue acercando al fútbol profesional?

R: Me ofrecieron entrenar al A.D. Parla en Preferente y ascendimos a Tercera División. El cambio fue bastante grande. El terreno era ya era de césped natural, además teníamos un considerable número de aficionados.

De ahí pasé al Atlético Pinto donde conseguimos llegar al play-off de ascenso para subir a Segunda B. En esa etapa fue cuando entrené a Carlos Guerrero, el cual era secretario técnico del Getafe B y posteriormente me fichó para el filial azulón. Tanto el Atlético Pinto como el Getafe B estuvieron a punto de ascender. Anteriormente a entrenar al Rayo B, tuve el honor de dirigir a la Selección Madrileña Sub-20 en el Trofeo de Regiones.

P: ¿Cuando llega al Rayo B en algún momento se paró a pensar en que iba a acabar dirigiendo al primer equipo?

R: Cuando llegué solamente pensaba en mantener al equipo filial en la categoría, estaba posicionado en penúltima posición, y finalmente pudimos colocarlo en la mitad de la tabla. En mi tercera temporada al frente del Rayo B diseñamos un proyecto ambicioso con el que pudimos obrar el ansiado ascenso a Segunda División B, por primera vez en la historia de este club.

P: ¿Cuál fue la base del proyecto diseñado por José Ramón Sandoval para que el Rayo ascendiese a Segunda División B?

R: La estructura consistía en el conocimiento de jóvenes jugadores de la Comunidad de Madrid y dar continuidad a la cantera del club, por medio de la incorporación de jugadores del Juvenil A. En esa época unimos un scouting externo al staff técnico, además contamos con el gran trabajo y colaboración de ojeadores y entrenadores del club dirigido por Juan Pedro Navarro. Fue una experiencia muy enriquecedora. Llegamos a ser finalistas de la Copa Federaciones y finalmente aunque cayéramos derrotados en la final, estuvimos muy satisfechos de donde habíamos llegado. Tras la derrota, pensé y trasmití a mis jugadores que aquel era el principio de nuestras carreras deportivas. Ese partido nos sirvió como punto de inflexión sobre todo para la siguiente temporada, y por fin conseguimos el ansiado ascenso a Segunda División B.

P: ¿Cómo le llega la oportunidad de entrenar al primer equipo?

R: El Rayo no tenía entrenador para esa temporada que iba a empezar, y me la jugué a una sola carta. Yo pensaba que era el momento adecuado para dar el gran salto al primer equipo. El ascenso del filial me ayudó. Me vieron con tanto compromiso que finalmente me concedieron una entrevista con la familia Ruíz Mateos. Dialogamos y conocedor del club y de la cantera le convencí de que era un proyecto serio y le gustó aquello de poder contar con muchos canteranos.

"Era muy triste pensar que podíamos dejar sin fútbol a toda esa gente que nos animaba tanto"

P: ¿Cómo fue el primer contrato de José Ramón Sandoval con la primera plantilla del Rayo Vallecano?

R: Fue todo o nada, prácticamente difícil de explicar, aunque finalmente fue todo. Yo por el Rayo Vallecano arriesgué muchísimo, en primer lugar tuve que renunciar a mi trabajo y a varios proyectos para centrarme en lo que verdaderamente quería: ser entrenador profesional, lo que siempre había soñado. Tenía que arriesgar y apostaron por la oportunidad de alcanzar mi sueño: entrenar al Rayo Vallecano, el equipo de mi barrio. Tenía un contrato que si en la jornada 12 no estábamos dentro de los play-off de ascenso me podrían despedir sin ninguna indemnización. Era tanto mi convencimiento en el trabajo y creía tanto en mi gente, en el método a emplear y en los jugadores que salió bien. Además, esa jornada estábamos líderes.

P: ¿Hasta qué punto fue cierto aquel tópico de que si el Rayo Vallecano no ascendía a Primera División iba a desaparecer?

R: No era un tópico, fue la realidad. El fiscal nos cita a entrenador y capitán y nos dice que la única forma de que el club no se liquide es la de ascender. Nos dieron como argumento que la deuda era muy grande y que la única manera de salvar al club era estando en Primera División. Verdaderamente era muy triste pensar en que podíamos dejar sin fútbol a toda esa gente que nos animaba, y tenía un sentimiento por la franja, a eso se le unía que un club como el Rayo Vallecano podría desaparecer.

P: ¿De qué manera la afición ayudó al club?

R: La afición fue el mejor activo en ese momento, sin ellos no hubiéramos conseguido nada. Todo rayista estuvo a nuestro lado luchando y animando todos los días. Era verdaderamente gratificante llegar a cualquier entrenamiento o partido y saber que contábamos con tanto apoyo. Un ejemplo fue cuando volvimos de Huesca, y tras ser goleados, nos encontramos con cerca de 300 personas cantando e apoyándonos, nos decían que no nos iban a dejar tirados. En ese momento nos dimos cuenta de que ellos eran nuestro mejor motivo para luchar por el objetivo. El vestuario se concienció de ello y gracias a la conexión de afición y equipo esto pudo ser posible.

"Pusimos la canción de Mago de Oz, Fiesta Pagana, para motivar a los jugadores"

P: Se rumorea que con el Rayo Vallecano ya en Primera División, apenas tenían material para disputar los encuentros. ¿Qué puede decir al respecto?

R: Las condiciones con las que nosotros empezamos la temporada en Primera División eran muy difíciles. En pretemporada no contábamos con máquinas de gimnasio y en ese estado no era fácil entrenar a un equipo profesional. Los jugadores que se fichaban no podían entrenar hasta que los administradores concursales lo aceptasen. Eso quería decir que dos o tres semanas se demoraba su incorporación, algunos no pudieron trabajar en pretemporada con el equipo. Además, recuerdo que mi ficha se firmó a escasas horas de que empezase la primera jornada de liga. Llegamos a San Mamés y la indumentaria no era la apropiada, ya que algunas camisetas venían con publicidad, muchas otras sin ella y las tallas eran distintas. Me acuerdo que ese día en el vestuario más que del rival los jugadores hablaban de los problemas que teníamos.

P: ¿Qué piensa que hubiese ocurrido si el árbitro hubiera decidido señalar fuera de juego a Raúl Tamudo?

R: El fuera de juego no existió porque el árbitro concedió el gol. Además, era muy difícil de señalar por la situación, cuando Tamudo mete el gol se generó un éxtasis en todo el estadio. Yo, personalmente, lloré como un niño pequeño, me encantó compartir ese momento con personas que nos querían tanto y que siempre habían estado a nuestro lado. Ha sido lo más grande que me ha podido ocurrir en mi vida como profesional.

P: Si algún día le dicen que tiene que jugar contra el Rayo Vallecano, ¿cómo afrontaría ese partido?

R: El Rayo Vallecano es el equipo de mi corazón, la afición del Rayo es mi familia. Ese día sería de los peores de mi vida, porque me gustaría que no perdiera ninguno de los dos equipos.

P: Si el objetivo marcado era mantener al equipo en Primera División y usted lo consiguió, ¿por qué motivo no le dejan seguir? ¿Le dieron alguna explicación?

R: No me dieron ningún argumento, obviamente lo tuve que aceptar, al igual que cuando me contrataron, pero no lo compartí. Es una etapa de la vida profesional de la que se aprende y que con el paso del tiempo te hace más fuerte. Mi cuerpo técnico y yo nos involucramos mucho en el proyecto, pero a día de hoy lo importante es que el Rayo Vallecano sigue viviendo en Primera División. También al gran trabajo que está efectuando Paco Jémez.

"Hoy por hoy me considero un gran aficionado del Rayo Vallecano"

P: ¿Volvería al Rayo Vallecano?

R: Creo que mi etapa en el Rayo Vallecano fue preciosa y los destinos se pueden encontrar algún día. Dirigir a este equipo para mí siempre sería una gran satisfacción, pero en estos momentos está Paco Jémez, un gran entrenador que ocupa ese banquillo. Siempre me he identificado mucho con la filosofía del club y con su gente. Hoy por hoy soy un gran aficionado a este club, mis cinco temporadas al frente del Rayo Vallecano, tres en el filial y dos en el primer equipo, me he identificado más con el sentimiento de la franja, crecí a nivel profesional como entrenador.

P: ¿Qué opina sobre los ultras en general? ¿ Y de los Bukaneros?

R: Los ultras son una parte del fútbol con la que hay que convivir. La grada de animacion ultra son importantes en el fútbol sin violencia. Respecto a los Bukaneros considero que son imprescindibles dentro del Rayo Vallecano. Pienso que siempre ha sido el grupo de animación con más influencia de los equipos de España. Debería de existir una reunión con todas las partes para intentar solucionar el problema. No me imagino un fútbol en Vallecas sin Bukaneros, pancartas, tambores, tifos...

P: ¿Cómo fue su etapa en el Sporting de Gijón?

R: Mi paso por el Sporting fue una experiencia muy buena. Me facilitaron muchas cosas a la hora de trabajar, eso siempre es importante para un entrenador. Las instalaciones son de diez y, a nivel profesional, fue una etapa muy enriquecedora. Llegué a un club que estaba en los puestos de abajo en mi primera temporada y acabó posicionado en el ecuador de la tabla. Posteriormente, quisimos consolidar las bases y con nuestro método de trabajo nos ganamos la renovación por dos temporadas. Era un proyecto para haber tenido paciencia, se apostó por la cantera.

En total hicimos debutar a siete canteranos con el primer equipo. Además, renovaron a otros del filial para ir contando con ellos, optando así por quitar presupuesto del primer equipo pensando en el futuro. Al año siguiente, estuvimos todo el campeonato en puestos de ascenso directo. El sueño concluyó a falta de cuatro jornadas, nos dolió que no nos dejasen esa continuidad, porque pensábamos en que sí íbamos a conseguirlo. De esta experiencia yo pienso que mi cuerpo técnico y yo hemos salidos muy reforzados a nivel profesional.

P: ¿Quién cree que ganará la Liga?

R: El Real Madrid, Barcelona, y Atlético van a estar hasta el final. Es una liga muy competitiva, y poco a poco el Valencia se está uniendo a los favoritos. Es importante que en una liga existan el mayor número de aspirantes posibles, ya que la hacen más emocionante.

P: ¿Cuál considera que está siendo el equipo revelación?

R: El equipo revelación para mí está siendo el Málaga, ya que vienen haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. El Villarreal también está realizando un gran campaña.