La previa de Rubi: las selecciones dejan vacías las bandas

Escapadas cruzando el charco y sanciones por acumulación de tarjetas, son los ingredientes de esta semana en la previa de Rubi. Hernán Pérez con Paraguay y Johan Mojica con Colombia, dejan tiritando unas bandas albivioletas de las que eran los dueños claros y Carlos Peña, quién vio la quinta amarilla el pasado domingo en Ponferrada, son las bajas de un Joan Francesc Ferrer Sicilia cuestionado en los últimos días después de haber fallado en su planteamiento en El Toralín. Tras la tercera derrota de manera consecutiva lejos de Zorrilla, las buenas sensaciones que el preparador catalán llevaba cosechando en toda la temporada, se han empañado en demasía con estos fiascos fuera de casa. Arriba a Zorrilla el Albacete Balompié, rival con gusto por el fútbol de toque, que ya ha plantado mucha cara a equipos como el Real Betis y el Girona FC.

Dudas sobre el 4-3-3

Dando una de cal y otra de arena, acompaña en las goleadas en casa como en las derrotas lejos de ella. Este esquema ha visto como el Sporting de Gijón o el CD Numancia entre otros, han mordido el polvo, pero también el Real Betis, o sin ir más lejos, la SD Ponferradina, se mostraban como rodillos aplastando sin piedad a un Real Valladolid inoperante fuera de Zorrilla. ¿Por qué? Quizás los cromos estaban mal puestos o las ideas no eran las adecuadas. Lo que es un hecho es que, con esta disposición, puede salir cualquier cosa últimamente. En el siguiente envite, tocaría la victoria, pero en esto del deporte rey nunca se sabe, afortunadamente para los intereses de todos, ya que todo el mundo lo que desea es que el aburrimiento brille por su ausencia.

Pizarra con muchos nombres la de esta semana

En El Toralín, este 4-3-3 estaba un tanto desdibujado. De entrada, sorprendía la ausencia de Álvaro Rubio en el once inicial. Su lugar lo ocupaba Sastre, a todas luces apuesta personal de Rubi para el encuentro. Más tirado a banda derecha, el mallorquín no tocó balón hasta pasado 20 minutos. Muy perdido y apático, como todo el equipo, se vio superado en todo momento por sus homónimos bercianos. Mojica, quien llevaba sin jugar más de un mes, participaba también de inicio. El colombiano sin chispa, sin velocidad, es un jugador del montón y el domingo pasado, la versión del cafetero era esa. Quizás 20 minutos como revulsivo en el segundo acto le hubieran sentado mejor. Por último, las ideas cambiadas. Con esta disposición, y con Óscar González como delantero, el daño se hace a la contra con dos balas por banda. Nada de esto ocurrió. Las pocas llegadas del equipo en los primeros 45 minutos terminaban con centros que lógicamente nadie remataba, porque el plantel blanquivioleta no tenía un efectivo de esas características. El mundo al revés.

En el partido del sábado, los cambios son obligados. Sorprendería que Sastre fuera de la partida por lo que Rubio tiene muchas papeletas de jugar de inicio. La otra opción es jugar con dos medios más retrasados y el tercero el salmantino Óscar. Es un hecho que no le gusta jugar como hombre más adelantado y en esta posición se puede encontrar más cómodo. Jugando con movilidad, si la punta de lanza no es para el '10', Pereira gana enteros. Las dudas aparecen en los sustitutos de los internacionales. 3 hombres para 2 puestos. Omar, Óscar Díaz y Jeffren. Si se atiende partidos anteriores, en concreto el último, el canario aparecería en el once seguro y el ya venezolano a todos los efectos ocuparía el otro costado, mientras que el '7' pucelano quedaría relegado al banquillo, sitio que últimamente tampoco ha pisado mucho puesto que Rubi lo mantiene en el ostracismo.

Posible vuelta al 4-4-2

Dentro del a-b-c del fútbol, esta formación es todo historia. Desde que el mundo es mundo y el balón comenzaba a rodar, los cuatro defensas más los cuatro centrocampistas con los dos delanteros finales, han estado en todas las sopas periodísticas desde que la gente amante de este deporte tiene uso de razón. Con los cambios introducidos el otro día, la entrada de Túlio de Melo y Pereira, provocaba esa situación. Precisamente Óscar y Sastre dejaban su sitio a los dos delanteros albivioletas, y el 4-4-2 aparecía, muchísimos partidos después, dentro del organigrama de un Real Valladolid que fue a más con esta disposición. Lamentablemente no serviría para mucho, sólo un lavado de cara.

¿Volverá Rubi al clásico 4-4-2?

Con la defensa de toda la temporada, André Leao y un David Timor multiplicado en muchas fases del juego, se hicieron dueños del centro del campo con lo que esto supone, salida del balón, tackles, cambios de ritmo, de orientación...la banda derecha con Hernán y la izquierda con Mojica y Omar más Túlio y Pereira, el ataque mejoró en demasía. Frente al Albacete, Omar, Jeffren y Óscar Díaz tomarán el testigo de los sudamericanos. Pereira podría caer a una banda y Díaz junto a Túlio ocuparían la parte más ofensiva, pero esta opción es muy rocambolesca a la par de improbable. El preparador catalán no quiere al madrileño en la delantera y dos jugadores del mismo 'corte' pueden restar en vez de sumar.

Una más que probable opción, el 4-2-3-1 y el relevo defensivo

Sistema fetiche de Joan Francesc Ferrer Sicilia. Desplegado en gran parte del curso vallisoletano, pero que en las últimas comparecencias del plantel blanquivioleta se ha visto desplazado a un segundo plano. Con las bajas de Mojica y Hernán Pérez y los nefastos partidos disputados lejos de Zorrilla, en todas las quinielas de la parroquia pucelana se decantan por el cambio. Desempolvar el 4-2-3-1 es un as que se guarda Rubi bajo la manga. Para desglosar este esquema, la central de mandos parece definida con el ex del Paços de Ferreira, André Leao y David Timor. Defender y atacar, mezcla que controlan a la perfección los dos centrocampistas. El ramillete se vuelve a deshojar en la parcela más ofensiva de un Real Valladolid con grandes ausencias. Otra vez el '14', el '7' y el '11' se convierten en los máximos protagonistas, pero en este esquema, el gallego Jonathan Pereira tiene la última palabra. Pudiendo jugar tanto en punta como en banda, va a ser el juez que mande o no a los anteriores al banquillo. También se disputa el puesto con De Melo como hombre más adelantado.

La zaga, normalmente inamovible, también va a sufrir modificaciones. Con Carlos Peña cumpliendo un partido de sanción por acumulación de tarjetas, la banda izquierda queda muy coja. La duda reside en tres nombres, Chus Herrero, Chica y Brian. Como lateral izquierdo puro, solamente se podría contar con el futbolista del filial pero cuesta creer que en un partido con tanto en juego, Rubi se decante por él. El comodín de toda la baraja pucelana, Chus Herrero, es el mejor colocado para suplir al '17'. Siendo su posición natural la de central o lateral derecho, parecería extraño verlo en la otra banda, pero la gran adaptación del zaragozano a cualquier demarcación, lo colocan con serias garantías de ser titular este sábado. La tercera y última opción sería cambiar de banda a Javi Chica, que ya ha jugado en otros equipos ahí y que juegue en su lugar Chus. El mister tiene la decisión final, pero todo apunta que la cantera se va a olvidar una vez más. Ojalá no estemos en lo cierto.

Jornada que puede marcar el devenir de la competición. Una buena alineación mezclada con la respuesta adecuada de todos y cada uno de los jugadores, es la receta ideal para volver a ganar en Zorrilla. El visitante no lo va a poner nada fácil. Las ausencias son importantes. Partido de alto riesgo futbolísticamente hablando. Por favor, la pizarra más clara que nunca.