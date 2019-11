Entrevista. Álex Moreno: "Cuando me llamó el Rayo, no lo dudé"

Recién ha finalizado el amistoso ante el Real Ávila, pero Álex Moreno Lopera (San Sadurní de Noya, Barcelona, 1993) ya nos espera en las entrañas del Estadio de Vallecas. Ha jugado la primera parte de un partido que ha acabado 5-0 y que sirve como preludio para el fin de semana sabático que les ha concedido el entrenador Paco Jémez. Los últimos resultados, con cuatro victorias consecutivas en casa, ayuda a que el ambiente en el entorno del club madrileño sea distendido. Saben que la permanencia en Primera, -objetivo primordial del club- está cerca y que pueden permitirse el lujo de soñar con Europa aunque sea difícil.

Con una sonrisa que contagia, ropa vaquera y aspecto jovial, pues no deja de tener solo 21 años, Moreno contesta a nuestras preguntas, mientras en la calle esperan una cincuentena de jóvenes y no tan jóvenes, esperando conseguir un recuerdo de uno de sus ídolos. El barcelonés, que pasará el fin de semana en su tierra, acaba de aterrizar en el máximo nivel y apenas lleva una decena de partidos, pero ya es uno de ellos. Y tras muchos cambios en poco tiempo, ha encontrado en Vallecas la estabilidad necesaria para triunfar. Sin tantas fintas como cuando tiene el balón en los pies, responde sobre todo lo que le planteamos. Desde sus inicios en el juvenil del Barcelona, Llagostera y Mallorca hasta lo que espera del futuro.

Pregunta: ¿Dónde y cuándo empezó Álex Moreno a dar las primeras patadas a un balón?

Respuesta: Empecé a los seis años en mi pueblo, en Sant Sadurní d'Anoia. Al principio era un hobby, pero poco a poco, al ir creciendo, ves que tu sueño se empieza a hacer realidad.

P: Llegó al FC Barcelona en edad juvenil. ¿Cómo vivió el cambio de un equipo de pueblo a una de las canteras más importantes del mundo?

R: El cambio fue muy brusco. De debutar en Tercera División con el Vilafranca a los 16 o 17 años, que ya de por sí era un paso importante en mi carrera. Y la verdad es que te enorgullece que lleguen ofertas de clubes como Real Madrid y Barcelona. Elegimos al Barça por ser el equipo de la familia y por todo en general. Fue una experiencia muy bonita, por entrenar a veces con el primer equipo, estar con ellos; pero a la vez fue un año duro por ser una experiencia distinta, un estilo de juego también nuevo, etc. Al final te quedas con lo bueno y lo que aprendes.

P: Se dice que Paco Jémez tiene una ideología de juego similar a la que practican en La Masia, ¿le ha servido estar un año en el Barça para adaptarse mejor al Rayo de Jémez?

R: Sí, sí. Son dos estilos muy similares. Cuando intentamos analizar un estilo de juego, nos acercamos mucho a la manera de jugar del Barcelona. Por el estilo ofensivo, los movimientos en el campo... Tiene mérito por el presupuesto bajo que tiene el Rayo. Lo que consigue es brutal.

P: No pudo continuar más de un año y se marchó a la UD Llagostera, que en la temporada 2012/13 iba a competir en Segunda B. ¿Cómo lo recuerda?

R: Pues fue otro cambio brusco. Del Barça pasas a jugar en un campo pequeñísimo, de césped artificial. Me mentalicé de que era positivo porque, a pesar de ser un club más pequeño, podría jugar en una división superior. Jugué bastantes partidos, también la Copa Catalunya y la Copa del Rey contra el Valencia. Jugar en Mestalla es un recuerdo muy bonito. Conocí muy buena gente, para mí es más como una familia que un equipo. Estuve muy a gusto.

“Estoy muy feliz en el Rayo, muy feliz. No pienso en irme en verano”

P: En verano de 2013 recibió la oferta de un histórico como el Mallorca, que acababa de descender a Segunda División, y no se lo pensó.

R: Sí. En principio, iba a empezar en el filial haciendo la pretemporada con el primer equipo y no hizo falta pensarlo. Confiaba en mis posibilidades de acabar formando parte del primer equipo y teniendo minutos. Poco a poco, y gracias a José Luis Oltra, que me hizo debutar en Segunda en campo del Sabadell, pude tener minutos. Oltra es uno de los entrenadores que más me han marcado en mi carrera, le agradezco que confiara en mí.

P: En lo personal fue un gran año, llegó a jugar 31 partidos con la camiseta bermellona y marcó dos goles, pero el grupo estuvo muy cerca de descender acabando en 17ª posición. ¿Cómo sintió ese contraste de saber que estaba creciendo en la parte individual, pero la parte colectiva no marchaba tan bien?

R: Fue una experiencia diferente a las que había vivido. Fue un año muy intenso, con la afición muy encima del equipo y también de la directiva, e intentando que no nos afectara. Fue difícil, pero salvarte en la última jornada, en el partido ante el Córdoba, también hace bonita la experiencia.

P: Ha mencionado a la directiva del Mallorca, con la que no acabó del todo bien. La información es que ellos renovaron su contrato unilateralmente, sin que esto tuviera validez. Al final, ganó el caso y pudo quedar libre en junio. ¿Qué sucedió?

R: (Sonríe). Nada, son temas de arriba, en los que prefiero ni entrar, ni meterme.

“Es maravilloso que la afición te trate como uno más y te aprecie”

P: Se solucionan estos problemas, y queda como agente libre para firmar con quien quiera. Y quien llama a la puerta es el Rayo Vallecano...

R: Bueno, acabo la temporada con el Mallorca y piensas en disfrutar del verano con la familia, cuando te llegan los intereses de Espanyol y Rayo Vallecano, dos Primera División. Se te pone la piel de gallina. Es una alegría y un orgullo inmenso. Después de tanto tiempo trabajando, ves que se te cumple un sueño. Desde un primer momento preferimos al equipo madrileño, por el estilo de juego, por la afición y por lo que significa el Club en sí.

P: A pesar de que el Espanyol estuviera más cerca de casa, ¿no dudó en elegir al Rayo?

R: No, no. La distancia no me importó. Tenía 100% claro que quería ir al Rayo.

P: Después de los primeros meses en Vallecas, ¿valora positivamente su elección?

R: Sí. Sabía que venía a competir con grandes jugadores, que van a las selecciones, que vienen de equipos grandes. Competir con los mejores te hace crecer día a día. Firmé un contrato de cuatro años y veremos qué pasa el año que viene.

P: ¿Es tan intenso Paco Jémez como parece en los partidos?

R: Es un entrenador que no deja descansar en ningún entrenamiento. Lo tiene todo bajo control. Eso es provoca que no nos relajemos porque en cada momento de las sesiones o de los partidos te exige el máximo. A mí me gusta mucho exigirme e intento mejorar cuando no me salen las cosas, y Jémez te ayuda también en esa faceta. Al final intentas escuchar todo lo que te dice para cuando te da la oportunidad de jugar aprovecharla.

P: ¿Ve a Jémez capacitado para entrenar a un grande?

R: Sí, sí, claro que sí. Tiene las ideas muy claras. También tiene que tener los jugadores adecuados para su juego.

P: Y a su compañero Alberto Bueno, flamante máximo goleador histórico del equipo en Primera, ¿cómo le ve? ¿Daría el nivel para ir convocado con la Selección?

R: Es un chico súper majo, creo que se lo merece. Este año está demostrando muchísimo, consiguiendo sus retos y victorias. Creo que le llegará, no tiene que tener prisa, seguro que le llega el momento de ir con la Selección.

P: ¿Quién es su mejor amigo dentro del vestuario?

R: Con todos me llevo bien, el tiempo que pasas junto facilita el compañerismo. De ser rivales en Segunda, quizás Jozabed, Quini o con Morcillo. Jugamos al parchís, al póquer... a la Play no porque la tiene mi hermano (risas).

P: Estáis ahora mismo a mitad de tabla, pero más cerca de los puestos europeos que los de descenso. ¿Qué piensa el vestuario sobre la posibilidad de conseguir ese séptimo puesto en Liga que podría dar clasificar a la próxima Europa League?

R: Nosotros no vamos a renunciar a nada. Salimos a ganar siempre, intentando sumar los máximos puntos posibles. Sería muy bonito entrar en Europa.

P: Sin embargo, el futuro a corto plazo del Club se vislumbra inestable, nada nuevo en el Rayo, con el director deportivo, varios jugadores y el entrenador acabando contrato en junio y sin renovar. ¿Puede ocurrir algún acontecimiento en verano qué le haga decir “me quiero ir”?

R: No, la verdad es que aquí estoy muy contento. Noto mucho el cariño de los compañeros y, sobre todo, de la afición y eso se agradece. Mi objetivo actual es consolidarme en Primera División. Tengo contrato hasta 2018 y, repito, que estoy muy contento.

"Siempre me fijé en Cristian Tello"

P: Pones a la afición como uno de los motivos a querer quedarte. ¿Es la mejor que ha tenido?

R: Es una de las aficiones que más me han sorprendido. Se hacen notar mucho en nuestro campo. Cada vez que cantan se me pone la piel de gallina. Recuerdo que cuando debuté contra el Elche y cuando marqué en Copa temblé al escuchar mi nombre por megafonía, y la verdad que es maravilloso que la afición te trate como uno más y te aprecie.

Al gusto de Moreno

P: Jémez le ha utilizado siempre en la banda izquierda, ¿Es esa la mejor posición?

R: A lo largo de mi carrera he jugado en muchas posiciones. De lateral izquierdo, de mediapunta, en la banda derecha, incluso de mediocentro... Por mis características de juego prefiero jugar en la banda para buscar la velocidad y el uno contra uno. Sobre todo, cuando tienes confianza un jugador crece muchísimo y puedes rendir en cualquier posición.

P: ¿Quién es su referente en la demarcación en la que se desempeña?

R: Siempre me he fijado en los grandes jugadores. Por la manera de jugar, me han venido comparando con Cristian Tello desde cuando jugaba en el Barça, Me fijaba mucho en sus movimientos, su velocidad, los cambios de ritmo. La verdad es que me suelo fijar en todos los equipos y jugadores grandes.

P: ¿Y su ídolo de la infancia?

R: Mi ídolo de pequeño siempre ha sido Messi. Luego cuando estaba en el juvenil pude compartir vestuario y fue un sueño cumplido. Me acuerdo del primer día que entré al vestuario del primer equipo. Primero saludé a Cesc Fàbregas y cuando llegó el momento de saludar a Messi... es difícil de explicar, es un momento único que lo recuerdas para siempre.

P: ¿Ve fútbol por la televisión?

R: Sí, claro. Sobre todo nacional. Al final vas a competir contra ellos y hay que analizarlos (risas).

P: Rayo Vallecano aparte, ¿Cuál es el equipo que más le gusta ver?

R: El Atlético de Madrid tiene un equipo muy compacto, tiene muy claro como jugar. La verdad es que me gustan mucho.

P: ¿Quiénes son sus favoritos para ganar la Liga y la Champions?

R: Para la Liga creo que el Barça. Y en Champions, entre el Bayern y el Barça.

P: ¿Qué sueño le queda por cumplir?

R: Consolidarme en Primera División y estar el máximo número de años en este nivel..

P: ¿Le empiezan a reconocer por la calle? ¿Qué siente?

R: Me van reconociendo sí. En mi pueblo, cuando me ven los pequeñines vienen a abrazarme. Ese cariño de desconocidos, de los amigos y de la familia, después del trabajo de tantos años para llegar, se agradece.

P: ¿Un deseo para final de temporada y un último mensaje para el aficionado rayista?

R: Vamos a por más puntos, a ganar cada partido. Espero que lleguemos a los puestos más altos de la Liga. Del séptimo hacia arriba (sonríe). Espero que ellos sigan apoyando al máximo al equipo, como lo están haciendo, porque nosotros saldremos al máximo.