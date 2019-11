Entrevista. Ismael Alonso 'Peli': "Estoy asustado de lo que ha logrado el Sporting esta temporada"

Ismael Alonso tenía un objetivo en mente con UNIPES: “proteger a las peñas que pensaban distinto”. Y lo ha conseguido con las 20 que componen esta federación. Es un sportinguista convencido, tanto, que pronostica el ascenso del equipo gijonés junto al Real Betis y el Girona. Tiene una premisa, “respetar todas las opiniones” y la cumple a rajatabla. La suya, es clara y concisa. “Se han hecho cosas mal”, la situación de las pancartas y La Norte 5 “es sangrante” y las medidas que se han llevado a cabo recientemente para fortalecer la Ley del Deporte le “queman”.

Pregunta: Temporada espectacular la que están haciendo los guajes y Abelardo y, más, teniendo en cuenta que no ha habido fichajes…

Respuesta: Personalmente, estoy asustado. A principios de temporada nadie contaba con que iban a hacer este papel. Pensaba en amarrar la permanencia y poco más. La sorpresa es que están en una dinámica muy regular y se les ve con un ansia de triunfo que otros años con otras plantillas no se veía.

P: ¿Se podría achacar al hecho de que la mayoría sean jugadores de la cantera?

R: Sí, claro, pero también hay que tener en cuenta el plano extradeportivo. Y es que o no cobran o les deben fichas del año pasado. Si fueran otros jugadores, quién sabe lo que habría pasado. Está claro que son gente de la casa y que están implicados con el proyecto. Además, fue un total acierto fichar a Abelardo. Sin embargo, el tema económico en el aspecto deportivo lo es todo. No saber si el año que viene podremos competir o no, da ansiedad a los aficionados, pero ellos se abstraen muy bien y están haciéndolo increíble.

"En el fútbol, hemos sido muy conservadores y se tardó mucho en reaccionar"

P: Quizá ese enfado, ese hartazgo de la afición con la directiva se haya visto más apoyado ahora que el equipo está haciendo las cosas tan bien…

R: Las protestas han crecido paulatinamente. A la afición del Sporting le costó mucho arrancar y eso que no está envejecida como hace 25 o 30 años. Está claro que lo llevamos arrastrando muchos años y que en algún momento la afición se daría cuenta de que las cosas se estaban haciendo mal. El año de Marcelino fue un punto de inflexión. Estábamos de capa caída con 9.000 o 10.000 socios y la región no se sentía identificada con el club. Con Marcelino entró mucha gente joven y nueva.

Hay algo que me llama mucho la atención y es que con el ambiente obrero y la inquietud política que caracteriza a Gijón, en el tema del fútbol hayamos sido tan conservadores. Quizá, no se vio el peligro y pesó mucho el mantra de que “Pepín puso el dinero”. La realidad es que se tardó mucho en reaccionar. Y tenemos un ejemplo de lo contrario en Oviedo, que demostraron que se puede hacer. Este año ha sido la espita, justo cuando pensábamos que el equipo no iba a ir tan bien y de repente… Con las pañoladas quedó claro que la situación era muy crítica. La prensa más oficial, por decirlo de alguna forma, siempre fue pro consejo y no sacaron información negativa de la directiva hasta ahora. Quizá, por interés particular, por miedo a que les llevara la ola o porque por fin se dieron cuenta de que las cosas estaban mal hechas…

P: Se critica mucho la falta de apoyo de los veteranos y más con el ejemplo del Racing de Santander y Munitis…

R: Siempre eché en falta una mayor implicación aunque entiendo que, a nivel colectivo, en una asociación que aglutina a tantas personas aunar una sola opinión es difícil. A título individual o particular podían haberse mojado mucho más. No es que en Gijón haya veteranos de primera o de segunda, pero está claro que la gente que estuvo dos años no tiene tanto peso como alguien que estuvo 15. Respeto mucho la postura de cada uno, pero me fastidia que en petit comité tengan una opinión y después no alcen la voz.

P: ¿Cómo se ve la situación actual de ventas frustradas desde UNIPES? La afición ha establecido cierta conexión entre las noticias sobre ventas y los partidos que se juegan en casa…

R: Lo vivimos con mucho respeto y desde el desconocimiento. Está claro que en el momento en el que hay un intermediario en la información ya no te puedes fiar. En ese sentido, no tenemos una opinión porque no podemos saber a ciencia cierta si la información es fidedigna.

"La decisión del socio debe estar mucho más valorada"

P: ¿Cómo ve la opción del accionariado popular y la socialización del Sporting que propone Tu Fe Nunca Decaiga?

R: UNIPES considera que todas las ideas que se tengan en bien del club deben ser respetadas. A nivel personal, diría que socializar el club es complicado y más con la actual Ley del Deporte. Lo que sí quiero dejar claro es que considero que la decisión del socio debe estar mucho más valorada de lo que lo está ahora mismo. Los clubes son empresas, algunos dirigentes las llevan a la ruina y no tienen responsabilidades por ejecutar una mala gestión. Se debería llevar algo a nivel nacional o internacional para volver a lo que había antes de las Sociedades Anónimas Deportivas. Lo que hay que tener claro es que es importante llegar a un acuerdo y como dijo Diego del Valle hay que partir de la premisa de que todas las partes tienen que perder algo.

P: ¿Es realista la opción del accionariado popular?

R: No soy de números (risas), pero creo que con la deuda que hay ahora mismo. Es una deuda muy acuciante que hay que pagar ya y es mucho dinero, hablamos de muchos millones de euros…

P: La reunión de Fernández y Tu Fe Nunca Decaiga, ¿es un paso adelante o una estrategia para dar a entender que se escucha a la afición?

R: Puede haber un poco de todo. Está claro que es un paso muy grande. Seguimos siendo unos apestados, ya se comprobó con lo que sucedió con las pancartas. Es algo realmente sangrante. Creo que Javier Fernández es inteligente y además es el primer interesado en salvar la nave para no perder sus intereses económicos. Digamos que puede que haya un poco de cada cosa en esa cita, pero nos quedaremos con que es un gran paso para conseguir lo que todos queremos que es salvar el club.

P: Menciona la situación de las pancartas y las multas impuestas a algunos miembros de La Norte 5. ¿Considera que las sanciones han sido proporcionales?

R: Ayer en el congreso de los diputados se aprobó la famosa Ley Mordaza. Hace muchos años, un jurista decía que la ley está hecha para favorecer a los ricos y acallar a los pobres. Pues teniendo en cuenta esto, podemos decir que estamos en una situación como la que se vive en el país. No hables, no te muevas que “te acribillo”.

Las multas que les han impuesto hundirían a una economía familiar. Son aficionados jóvenes sin ingresos por lo que seguramente serán sus padres los que se hagan cargo de pagarlas. Considero que la libertad de expresión debe estar por encima de todo. Está claro que, si hay insulto o amedrentamiento de por medio, tiene que haber leyes que lo regulen. Pero en un recinto municipal, no olvidemos que El Molinón pertenece a la ciudad, las fuerzas de seguridad privada se comportó fatal con La Norte 5. La policía los trató muy bien, pero los del estadio actuaron de manera vergonzosa. Creo que no hay adjetivos suficientes para describirlo.

"La libertad de expresión debe estar por encima de todo"

P: La Ley del deporte se ha endurecido tras lo sucedido en Madrid. ¿Considera que las medidas que ha llevado a cabo Tebas son desmedidas o demasiado generales?

R: Sí. Ellos se encontraron con un asesinato, pero hay que reconocer que fallaron los mecanismos. Se sabía que llegaban autocares de ese equipo y que lo más probable era que hubiera un enfrentamiento. No se trata de legislar más, sino de asegurarse que las normas que hay funcionen. Además, con las redes sociales todo se sabe al instante y eso es un problema añadido. Lo peor de esta historia es que el máximo perjudicado ha sido el Presidente de las penas de A Coruña que se llevó una multa. Sin embargo, a altos niveles de decisión o no hubo dimisiones o no se hicieron públicas. Una vez más, se carga contra los de abajo con un endurecimiento de las reglas.

Es algo que me quema y que lo vivimos en UNIPES de primera mano, por ejemplo, con las entradas. Nos obligan a presentar un DNI por entrada y considero que ese trabajo deben hacerlo otros. Como esto muchas cosas más. Ahora mismo, está todo muy cogido con pinzas. Tebas está en una situación delicada, pero al final todo son intereses políticos. Las leyes deben hacerse para favorecer a los ciudadanos y a los aficionados, para que puedan ir tranquilamente con su familia a disfrutar de un partido de fútbol. Hay mecanismos de sobra para controlar estas situaciones, lo que hay que averiguar es por qué no han funcionado.

P: En algunos estadios, se ha optado por prohibir la entrada a los fondos ultras…

R: La ley debe hacerse para todos. Está claro que hay gente en los fondos que nada tienen que ver con la violencia o el radicalismo. Sin embargo, se permiten unas cosas y se prohíben otras. Como cuando Rajoy estuvo en un campo de fútbol bebiendo vino. ¿Qué pasaría si lo hace otro aficionado cualquiera? Envidio a veces a Alemania, porque se ve a la gente con su cerveza disfrutando del partido y no pasa nada. Si la gente se sabe comportar y cuando pase algo hay mecanismos para neutralizar el suceso, se puede hacer cualquier cosa. Creo que se están matando los ratones a cañonazos.

"No se trata de legislar más, sino de asegurarse de que las normas que hay funcionen"

P: Tener dos o más federaciones de peñas no es algo tan extraño como se puede pensar, pero, ¿hasta qué punto es práctico?

R: UNIPES se creó para proteger a las peñas que pensaban distinto. Desde el principio, he mantenido lo mismo: si las circunstancias se dieran, me encantaría que solo hubiera una asociación de peñas. Eso es imposible con las personas que hay ahora mismo. Siempre abogué por la unidad porque creo que es lo lógico. Sin embargo, veo más cosas positivas en la unión que negativas en la desunión. Es decir, nosotros siempre hemos querido que la federación tuviera mayor implicación en temas sociales y que las peñas fueran más participativas. Por eso, nació UNIPES y por eso se mantiene.

P: Recientemente, fue denunciado por Manuel Rosety por insultos y amenazas que supuestamente se produjeron en Miranda del Ebro. Sin embargo, usted no acudió a aquel partido frente al Mirandés…

R: Sobre este tema solo diré que se pongan en la piel de una persona que está en casa y le llega una citación sobre un hecho en el que no ha participado porque ni siquiera estaba. No voy a comentar nada más.

P: Por último, ¿podría hacer un pronóstico personal sobre el ascenso?

R: Hablo desde el corazón y la cabeza, así que seré de todo menos objetivo. Subirá el Sporting, un club catalán del norte y un equipo andaluz. Estuve presente cuando Cheryshev marcó aquel gol en Sevilla y solo por la turra que nos calló por aquel gol… Son muy buena gente, pero muy pesados (risas).