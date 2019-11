Roger: "Vivir un ascenso con el Real Valladolid sería algo precioso"

Buena noticia, Roger Martí está recuperado de la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha que sufrió el pasado 28 de septiembre. Seis meses de larga y tediosa recuperación que pueden quedar atrás el próximo domingo, en Montilivi, y ante el Girona, donde el nueve del Real Valladolid podría volver a los terrenos de juego.

Muy feliz se le veía al ariete pucelano ante los medios de comunicación en la mañana de este martes: “Ayer recibí el alta, me fui a Barcelona y el Doctor Cugat me dijo que estaba todo muy bien, así que para delante. Estoy muy feliz, aunque no se note mucho, no soy de expresar mucho los sentimientos pero estoy muy contento, todo el trabajo se ha visto recompensado y ahora ya a entrar en la convocatoria y poder jugar”

Los periodistas congregados en el Estadio de Zorrilla preguntaron al de Torrente si se veía el sábado listo para jugar: “Sí, yo estoy trabajando muy bien, me encuentro muy bien, con mucha confianza y eso ya depende del míster”, y también se le preguntaba si se veía para disputar los 90 minutos: “Yo ya lo he dicho, ahora me estoy encontrando bien, tengo buen físico, y depende de cómo el entrenador quiera actuar conmigo”.

Se espera mucho del jugador cedido por el Levante: "Tengo muchas ganas de corresponder a la gente, al equipo, y lo primero que quiero es entrar en convocatoria y a partir de ahí ya se verá. Qué mejor manera de volver que con un gol y con una victoria del equipo, pero ahora a seguir trabajando poco a poco y a poder ayudar al equipo”.

Afirmó que su carácter puede ayudar al equipo: “Quiero aportar carácter, ilusión, ayudar al equipo a conseguir los tres puntos este fin de semana. Creo que soy un jugador con mucho carácter, me gusta transmitirlo en el campo e intentaré contagiárselo a mis compañeros.

A pesar de la derrota del pasado sábado, en Zorrilla, y ante el Albacete, Roger indicó que el grupo está bien: “El grupo está centrado en el siguiente partido, no vale de nada lamentarse, quedan muchos partidos, once jornadas, vamos a luchar cada partido como si fuera el último y a intentar conseguir el objetivo que espero que lo logremos”.

Sobre las motivaciones para el choque del próximo fin de semana Roger comentó: “Cada uno tiene que buscar su motivación. Vivir un ascenso con el Valladolid sería algo precioso y yo por lo menos lucho por eso. Cada uno tiene que buscar una excusa para salir este sábado y comérselo todo”.

Terminó asegurando que Rubi no le había comentado si iba a entrar o no en la convocatoria: “El entrenador no me ha dicho nada, soy uno más del equipo y cuando Rubi dé la convocatoria el viernes, veremos”.