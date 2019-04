Gerardo Noriega: "Me he encontrado muy bien, espero no volver a lesionarme"

Tardó en llegar la primera victoria de 2015, pero al final el Real Avilés vio como en el partido frente al Marino de Luanco se imponían con 2-1. Un jugador que entró en la segunda mitad y revolucionó el encuentro fue Gerardo Noriega, quien cambió los pitos del último partido en casa por una buena impresión de cara al aficionado.

"Toca sufrir, cuanto antes logremos la permanencia mejor"

La balsámica victoria llegó y Gerardo Noriega sabía que le equipo jugó un partido de casta y coraje. "Por fín, la verdad es que estamos muy contentos dos meses y medio con sufrimiento. Creo que era una final, había que dar el paso adelante y gracias a nuestro trabajo conseguimos marcar en el minuto 80, no bajamos los brazos. En la situación que está el equipo, nos pusimos por delante y cuatro pases interiores del Marino nos desubicó un poquito", comentó ante los medios.

Algo que el centrocampista realavilesino tiene claro es que de ahora en adelante todos los partidos serán finales. "Toca sufrir, esta victoria le va a sentar muy bien para coger confianza y autoestima. Este partido era para ganar, era una final porque el Marino tiene problemas y deberíamos haber ganado más holgadamente, pero esto es fútbol. Esperemos que cambie todo y que vayamos a la Villa y lo hagamos bien. Cuanto antes logremos la permanencia, todos nosotros estamos con una preocupación máxima porque hay muchos equipos de abajo que suman", afirmó.

Para terminar, Gerardo estaba contento de ver que los pitos del pasado partido se tornaban por aplausos. "Yo no tengo ninguna preocupación en mi rendimiento, cuando hay una lesión el jugador debe estar una o dos semanas para coger el ritmo. Me da igual que me piten, los aficionados tienen la razón y si he cambiado esos pitos, que yo los reconozco y me han sentado mal, no se a que cuento vienen pero me da gusto darle la vuelta a eso. Me he encontrado muy bien, la semana pasada me encontré bien y ahora sólo espero no volver a lesionarme y salvarnos, sobre todo poder disfrutarlo", concluyó.