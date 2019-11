Agridulce titularidad de Mario Suárez

No fue, ni mucho menos, el mejor partido para estrenarse como titular. Pero la derrota por 2-0 con la que se volvió España de Amsterdam fue la primera internacionalidad de Mario Suárez en un once inicial con La Roja. Una titularidad agridulce para el jugador rojiblanco, que vio cómo en su primer partido en el plantel de inicio de la Selección Española Holanda volvía a imponerse al conjunto dirigido por Del Bosque.

Una llamada dos años después

Hacía más de dos años que el centrocampista no era incluido en una convocatoria internacional. La última vez que Mario formó parte de la Selección fue el 6 de febrero del año 2013. Disputó 20 minutos ante Uruguay, con un marcador de 3-1 para España. La llamada del seleccionador Vicente Del Bosque a Mario Suárez fue llamativa para muchos de los seguidores españoles, expectantes por el cambio generacional que precisa la Selección y por la recuperación del buen fútbol al que nos tenía acostumbrados. En este contexto el de Alcobendas entraba en la lista de España para los partidos ante Ucrania, clasificatorio para la Eurocopa de 2016, y el citado compromiso ante Holanda, amistoso. Aún así el seleccionador decidió incorporarle al equipo, según reconoció al propio Mario, porque consideraba que se lo había ganado. Acompañaba así a los ya internaconales Juanfran Torres y Koke Resurreción, ya asentados en las convocatorias de La Roja.

Dos años después, Mario Suárez volvió a una convocatoria de la Selección Española

El jugador colchonero eligió el dorsal número '14' para lucir en su espalda. No jugó ante Ucrania, pero sí contra Holanda. Tomó la batuta del centro del campo junto a Isco y Cesc durante 68 minutos, pero en sintonía con el resto del equipo no fue capaz de deslumbrar. Los robos de balones no prosperaron y en la creación de juego se caracterizó por su escasa participación.

Reivindicaciones rojiblancas

Su primera prueba de fuego fue a domicilio ante la Juventus, en Champions League. El madrileño saltó como titular en el Juventus Stadium y superó su examen. Desde entonces y 'Partido a Partido' el jugador se ha ido haciendo un hueco en el once inical del Atlético, con más presencia en el centro del campo rojiblanco Ante el Real Madrid en la vuelta de Copa volvió a hacer una actuación sobresaliente, una vez más cuando más murmullo y rumores sobre su posible salida existían. Otro partido de alto voltaje en el que el '4' rojiblanco demostró su valía.

"Me prometieron varias cosas cuando no salí en enero y las están cumpliendo", aseguró sobre su situación personal

Al final de la pasada campaña y al comienzo de este curso sus oportunidades escaseaban. Las noticias sobre diversos clubes de Europa que le seguían muy de cerca durante el mercado invernal se sucedían. Volvía a especularse con su salida, como ya ocurrió en verano. "Es cierto que pude salir en verano, al final el entrenador no me dejó. Estuve muy cerca porque me comentaron que así podía ser. Al final cambiaron de opinión y ahora estoy concentrado en dos meses y luego veremos qué pasa en verano", reveló el futbolista ante los micrófonos del programa deportivo 'Al Primer Toque'. Dirigentes de estos equipos, como Mancini y el Inter de Milan, no tardaron en reconocer su interés por Suárez, pero el jugador terminó por quedarse en el Manzanares. "Me prometieron varias cosas cuando no salí en enero y las están cumpliendo", reveló el futbolista sobre su situación actual ante los micrófonos de Onda Cero.

El Vicente Calderón es exigente con él y él lo sabe. Su juego se mira con lupa, más aún en una posición en la que Gabi este año no está a su mejor nivel y en la que Tiago y su segunda juventud siguen presente. Cada titularidad con la elástica rojiblanca es un examen que el madrileño ha de aprobar. La exigecia es máxima y él es consciente de ello. Tras su titularidad con la Selección, la próxima parada vuelve a ser la Liga.