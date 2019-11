Entrevista. Moscardó: "Frente al Murcia confiábamos en nosotros"

Vicente Moscardó Ferrando (Valencia, 5 de abril de 1987) se cría deportivamente en Paterna donde ante la falta de oportunidades por aquel entonces, hacen que el talentoso mediocentro desembarque en Puertollano. Tras su aventura en la Mancha abandona la península para emborcarse en el proyecto de los pío pío, ese año disfruta de su debut en la división de plata. La falta de confianza precipitan su regreso a la peninsula donde un histórico como el Alavés le abre las puertas. La falta de minutos hace que Vicente abandone la disciplina babazorra y fiche por el Toledo.

En Toledo disfruta de la continuidad deseada, ese hecho supone su fichaje al año siguiente por un Poli Ejido en horas bajas. Con Julio Velázquez, el valenciano se muestra como el líder del mediocampo pero los problemas económicos del club y posterior desaparición suponen su adiós rumbo al San Roque de Lepe donde llega a su máximo esplendor deportivo siendo incluso capitán de los aurinegros. Su buen hacer no pasó desaparecido para Idiakez en su Real Unión donde roza la opción de vivir un play off. La sombra de su carrera llega al año siguiente donde el proyecto de Hidalgo al frente del Salamanca no termina de funcionar quedándose media temporada sin competir. Tras encontrarse sin equipo, un Coruxo en descenso contrata al mediocentro en busca de una permanencia que finalmente cosechó. Coincidiendo con la casi permanencia de los verdes, valoró para VAVEL su trayectoria deportiva y su estancia en Vigo.

Pregunta: Su primer club de nivel fue el Valencia Mestalla, la mayoría de futbolistas aluden al tópico de que "llegar al primer equipo es muy complicado", en su caso, ¿qué cree que le falló?

Respuesta: En aquella época era más complicado que ahora hacerse un hueco. Actualmente se le da más oportunidad a los chavales de la cantera debido a la crisis que están sufriendo los clubes. También, por aquel entonces, el Valencia estaba jugando Liga de Campeones contando con grandes jugadores. Se terminó ahí mi etapa de formación y decidí abandonar el equipo ché.

P: Tras abandonar el filial, su destino fue el Puertollano. ¿Cómo recuerda esa etapa?

R: Fue la primera vez que abandoné mi casa. De aquella el Puertollano era un equipo puntero en la categoría con una gran masa social. En general tengo muy buenos recuerdos que aquella aventura, eso sí, al principio me costó adaptarme a la ciudad ya que al salir de un filial tienes todo hecho y te encuentras otro tipo de instalaciones etc..Personalmente creo que fue una gran etapa de aprendizaje.

P: Tras ese año abandonó Castilla la Mancha en favor de Canarias. ¿Qué tal su aventura insular?

R: A raíz de mi buena segunda vuelta en el Puertollano, Las Palmas se fijó en mí. Era una buena oferta, la opción de debutar en Segunda División, estar en un equipo grande de España...Acepté y conseguí debutar en la categoría de plata donde tengo muy bueno recuerdos frente al Zaragoza. Verte con jugadores que hasta hace nada veías en la televisión fue una gran experiencia. Bien es cierto que aquel año la UD tuvo muchos problemas de entrenadores y quizás no tuve la fortuna de tener más continuidad.

P: Tras Las Palmas volvió a la península, en este caso su destino el Alavés ¿Cómo le fue como blanquiazul?

R: Como en Canarias, en Vitoria coincidió una época también complicada. Era la etapa post-Piterman con el Alavés en época de transición, mucho cambio social, cambios contínuos de jugadores...Guardo un gran recuerdo de Mendizorroza, la gente aprieta mucho y es un estadio donde se vive el fútbol de manera diferente.

P: Su etapa fue corta, en navidades abandonó la disciplina babazorra en favor del Toledo. ¿Cómo valora su etapa verde?

R: Me dieron la oportunidad de fichar en Toledo, equipo fuerte de la categoría...pude jugar bastantes partidos en la segunda vuelta y muy contento en tierras toledanas.

P: Tras ser importante en Toledo la segunda vuelta, optó por marchar al sur. Poli Ejido su siguiente aventura. ¿Qué recuerdos tiene?

R: Fue un año muy bonito. Jugamos Copa del Rey frente al Villarreal, estuvimos arriba casi toda la temporada...el único problema fue el económico, durante la segunda vuelta comenzaron los impagos, a pesar de ello, guardo un magnífico recuerdo. Allí tuve un magnífico entrenador como Julio Velázquez.

P: Tras la aventura celeste, decidió no marchar muy lejos. Lepe fue su nuevo acomodo. ¿Cómo valora su paso con los aurinegros?

R: Era muy ilusionante. Venían unos inversores ingleses con un proyecto muy bonito (el entrenador era Tevenet que me fichó). Recuerdo por aquel entonces que teníamos un gran equipo llegando incluso a jugar Copa del Rey contra el Sevilla, además me eligió como capitán asumiendo bastantes responsabilidades, para mí una etapa deportiva bonita. La gente de Andalucía siempre me ha tratado fenomenal.

PR: No continuó en Lepe y emigró al norte. Su nuevo acomodo fue el Real Unión de Irún. ¿Qué recuerdos guarda de su estancia en el club irundarra?

R: Me ilusionó mucho el proyecto, sobre todo con Imanol Idiakez como técnico (al que ya conocía). Practica un fútbol muy vistoso, jugando el balón desde atrás. El equipo iba a pelear por el playoff, estuvimos arriba practicamente toda la temporada, recuerdo que pasamos una mala racha de un mes sin ganar y eso hizo que nos descolgáramos del objetivo inicial. Nos faltó suerte en los momentos clave.

P: Antes de aterrizar en O Vao vivió la cara más amarga del fútbol. Fichó por el Salamanca que finalmente no salió a competir. Ese hecho supuso que se quedara en el dique seco medio año. ¿Cómo vive un futbolista una situación tan complicada?

R: Viví la cara más dura del fútbol, sin duda una de las épocas más duras de mi vida. Hasta ese momento disfruté del fútbol y nunca había sabido lo que era no poder hacer lo que te gusta. Tras pasar 5-6 meses sin competir entendí la importancia que tiene este deporte para los futbolistas. Con respecto al proyecto, al principio parecía muy ilusionante, una plaza muy buena y personalmente era seguir creciendo deportivamente. Finalmente, no se salió a competir quedándome media temporada sin jugar. Es la etapa de mi vida donde peor lo he pasado.

P: Tras su aventura fallida en Salamanca, el Coruxo demandó sus servicios. La idea de su fichaje era la de ser un jugador importante y conseguir la permanencia. ¿Cómo valora la pasada campaña?

R: Buena. Sinceramente, este grupo no lo conocía, no había jugado nunca. El presidente y Rafa Sáez se pusieron en contacto conmigo para que viniera, el equipo por aquel entonces estaba en una situación clasificatoria complicada (en descenso). La verdad tenía mucho "mono" de fútbol, necesitaba jugar y no me lo pensé. Finalmente, hicimos una segunda vuelta magnífica que si hubiera durado toda la temporada eran números de playoff, marqué goles...muy feliz la verdad.

P: ¿Cómo fue su adaptación al conjunto vigués?

R: Muy buena. No conocía Vigo y la verdad es que estoy muy a gusto. La gente del club me trata muy bien, mis compañeros también. Creo que lo principal en nuestro equipo es que hay un ambiente de trabajo magnífico, a pesar de ser un equipo humilde en la categoría hace las cosas muy bien y hace que los futbolistas se sientan queridos.

P: En Murcia vivió en un mismo partido la cara positiva y negativa del fútbol. Por un lado marcó el gol que dio la victoria a su conjunto agrandando un poco más la historia, y por otro se lesionó. ¿Cómo se viven esos momentos y como está la lesión?

R: En ese partido confiábamos plenamente en nosotros. A pesar de la clasificación, el equipo ha hecho partidos muy buenos que no conseguimos ganar pero las sensaciones son buenas con respecto a que ningún equipo ha sido muy superior a nosotros. Para mí, fue un momento muy bonito, en Murcia delante de muchos amigos y familiares que se desplazaron. En cuanto a la lesión jugué arrastrando la lesión contra el Burgos en casa y al golpear ya noté el pinchazo. Ahora aún no estoy al 100% recuperado de la rotura de fibras pero en esta fase de la temporada tenemos que aportar todos.

P: ¿Cómo ve desde la distancia a su Valencia con Nuno?

R: Los veo muy bien. El Valencia necesitaba un cambio como el que ha tenido, que la gente se volviese a ilusionar. Mis amigos allí me cuentan que cada partido es una fiesta, la afición está con el equipo... Quizás el fútbol no sea tan vistoso, pero es un equipo muy sólido y que tiene las ideas muy claras pero bueno, está peleando con los grandes de España.

P: Para finalizar, ¿Cómo se define Vicente Moscardó sobre el verde?

R: No me gusta definirme, siempre digo que me considero un jugador de equipo que intenta siempre aportar lo máximo. Jugando, un mediocentro de equilibrio al que le gusta robar, pasar etc. Pienso que lo mejor es que la gente opine pero yo me considero un jugador de equipo.

