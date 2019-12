Málaga CF - Real Sociedad: último pasaje a Europa

La Real Sociedad visita la Rosaleda con ánimo de ampliar su racha ganadora tras el impulso anímico que fue la victoria en Getafe y que ha permitido al conjunto de David Moyes encarrilar varias victorias seguidas. El objetivo europeo parece cada vez más cerca, y en caso de conseguir sumar los tres puntos la Real se colocaría a tan sólo cinco puntos del equipo andaluz que ocupa una de las posiciones que permiten entrar en competición europea la próxima temporada.

Moyes no quiere sorpresas

"Sería un logro muy importante"

La Real Sociedad busca su segunda victoria a domicilio de la temporada, no será fácil. El cuadro malacitano está firmando una gran temporada y Moyes ya ha puesto en sobreaviso a sus jugadores: “Una victoria fuera de casa no es suficiente, tenemos que intentar ganar más partidos. Hay que conseguir la segunda. No me sorprende el Málaga, siempre han tenido buenos jugadores y ahora han introducido jugadores jóvenes".

La Real Sociedad busca entrar en competición europea la próxima campaña, Moyes reconoce que no será sencillo: "Sería un logro muy importante si conseguimos acabar séptimos, pero tenemos que jugar muy bien, sólo podemos mirar al futuro".

El partido frente al Málaga es uno de los primeros retos que afrontará la Real Sociedad, los siguientes partidos no se presentan nada fáciles ya que en los siguientes encuentros la Real se disputará los tres puntos con Atlético de Madrid y Villarreal, dos equipos superiores. Por no hablar de los choques frente a Deportivo y Elche que en cada partido se juegan la vida.

Vela, sin prisa pero sin pausa

"Hay que evitar una recaída”

El delantero mexicano acaba de salir de una lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante meses, y ahora que parece estar de regreso no es momento de apresurarse. Ni David Moyes ni sus compañeros quieren provocar una nueva lesión que tenga como causa la aceleración de los plazos de recuperación.

No hay duda de que Vela es un jugador indispensable para este equipo, pero no por ello hay que forzar su titularidad. El equipo ha sabido sobreponerse a su baja, por lo que no es necesario arriesgar con él. El propio jugador lo reconocía: "Una lesión de rodilla siempre es complicada porque es parte fundamental en el movimiento y hay que evitar una recaída”. Además, la entrada del mexicano en el once supondría una serie de variaciones en el equipo titular que podría perjudicar al buen hacer del grupo (al no estar al 100%). Agirretxe, Chory Castro o Xabi Prieto serían los candidatos a ser sustituidos en el once, pero los tres han entenido bien los mecanismos de la idea de Moyes. Vela aún necesita tiempo, tanto para recuperar la forma física, como para acoplarse a los mecanismos automatizados del equipo.

Ganar es posible

La Real tratará de mejorar las estadísticas que acumula en casa del Málaga CF. A lo largo de la historia, el cuadro txuri urdin ha jugado un total de 32 partidos ligueros en el feudo andaluz, con un bagaje de 10 victorias 6 empates y 16 derrotas.

En los últimos cinco partidos entre ambos la Real suma tres victorias, un empate y una derrota. Pensar en la victoria no es descabellado, más teniendo en cuenta el calendario que le espera a la Real en las próximas jornadas.

El Málaga sin Angeleri ni Camacho

Javi Gracia no podrá contar con dos de los jugadores que gozan de mayor confianza. Angeleri es un fijo en la defensa, y ha sabido mantener su liderazgo y su buen hacer en una defensa nada fácil de satisfacer. Se pierde el partido por acumulación de tarjetas. Su sustituto no lo tendrá fácil.

Por otra parte Ignacio Camacho continúa en proceso de recuperación y tampoco estará frente a la Real Sociedad, una buena noticia para los donostiarras, puesto que es la brújula en el centro del campo del cuadro andaluz. Sin él sobre el césped el rendimiento del equipo baja y las ideas y el juego no fluyen con la misma facilidad.

Lista de convocados

Málaga C.F: Carlos Kameni, Guillermo Ochoa, Weligton, Roberto Rosales, Arthur Boka, Sergio Sánchez, Miguel Torres, Nordin Amrabat, Samuel García, Ricardo Horta, Fernando Tissone, Recio, Duda, Samu Castillejo, Sergi Darder, Javi Guerra, Luis Alberto y Juanmi Jiménez.

Real Sociedad: (No disponible). La Real Sociedad viaja a Málaga con la única baja de Alberto de la Bella. Se espera que David Moyes ponga en liza el once del último partido.

Onces posibles