Las Palmas Atlético - Rayo Vallecano B: un clavo ardiendo al que aferrarse

Una jornada más, el filial grancanario no tiene margen de error. Cualquier resultado que no signifique la adjudicación de los tres puntos podría suponer la caída definitiva de un equipo que, con un nuevo máximo responsable técnico, no ha sido capaz de realzar el vuelo, pues un punto de nueve posibles significa un bagaje bastante pobre para una escuadra que centra su ambición en evitar el descenso a la Tercera División. Por su parte, el rival que habrá en frente tampoco vendrá a la isla de vacaciones, pues una situación bastante parecida a la que se vive en la isla es la que está teniendo lugar en tierras madrileñas con el Rayo B, que agotará hasta el último segundo sus opciones de permanecer en la categoría.

Comenzar de cero

Olvidar el pasado y centrarse en el futuro más inmediato es el objetivo de un filial que no puede fallar. La permanencia pasa por proponerse objetivos a corto plazo y el primero de ellos llega este domingo con la visita del Rayo Vallecano B, conjunto que comparte mismo objetivo con los palmenses debido a que ambas escuadras cuentan con un número de puntuación bastante parejo después de haber disputado 31 jornadas. Los amarillos, en la 18ª plaza con 31 puntos, reciben a un cuadro madrileño que actualmente ocupa la 19ª plaza, teniendo éstos un punto menos que el conjunto isleño.

Por su parte, el equipo liderado por Mingo Oramas buscará dejar atrás los últimos tres encuentros disputados donde, en los dos primeros, el filial grancanario protagonizó diversos síntomas de mejoría que se vinieron abajo durante la pasada semana en el Estadio Alfredo Di Stéfano, ya que el Real Madrid Castilla de Zinedine Zidane venció con contundencia para complicar aún más las opciones amarillas de competir el año próximo en la categoría de bronce.

Con la llegada del nuevo técnico, la recuperación de la solidez defensiva fue el punto más destacado en un equipo que solamente facilitó un tanto en contra durante los primeros partidos como conjunto renovado. Dicho gol, materializado por la UD Socuéllamos, supuso la primera derrota de una escuadra que, una semana más tarde, continuó dicho infortunio, mostrando una paupérrima imagen ante uno de los equipos llamados a hacer grandes cosas en el Grupo II de la Segunda División B. Los síntomas de mejoría se vinieron abajo y la falta de ideas a la hora de crear peligro se acentuaron, pues los amarillos solamente han sido capaces de anotar un gol en tres partidos, siendo éste obra de Leo Ramírez gracias a un disparo bastante alejado que se coló en el arco del filial madrileño.

Los amarillos no carburan en la creación y ésto repercute en la falta de acierto

Así las cosas, la parte más negativa desde la llegada de Mingo Oramas al cargo ha sido la falta de ideas a la hora de realizar combinaciones frutctíferas en posiciones más adelantadas a la media cancha. El claro intento de mejorar en tareas defensivas a hecho que las buenas formas en ataque hayan quedado a un lado y, a día de hoy, también cuenta como aspecto a mejorar de cara a las últimas siete jornadas del campeonato liguero, ya que los jugadores de carácter ofensivo atraviesan en estos momentos una mala racha de registros bastante parecida a la ya vivida durante el presente curso con Josico como máximo responsable técnico.

Ésto no quita que al preparador amarillo le haya pasado desapercibido el mal momento de forma ofensivo, ni mucho menos, pues la pasada semana varió sus esquemas tácticos para incluir en la formación titular a un Manu Dimas que no saltaba de inicio desde hacía varias jornadas, pues éste perdió la titularidad con el antiguo técnico aún a las órdenes de una nave que, pese a la inclusión de su máximo artillero como máxima referencia, no encontró la fórmula de mejorar unos registros bastante pobres que actualmente siguen mermando la situación clasificatoria, algo bastante alarmante ya que el tiempo corre en contra.

En el centro del campo, Matías ha seguido continuando con el buen hacer que le ha llevado a ser un jugador inamovible de los esquemas tácticos amarillos, siendo acompañado por Enrique Castaño o Ale Rivero, que regresó la pasada semana pero no realizó la actuación más destacada desde que pertenece a la entidad grancanaria, ni mucho menos. El juego espeso fue acusado notoriamente y jugadores de corte más ofensivo como Germán no pudieron hacer relucir las características mostradas anteriormente, cuanto éste logró anotar de manera consecutiva una cifra de goles bastante abultada que supuso un pequeño intento de reacción para acabar con la mala racha de registros, en la que Las Palmas Atlético encadenó un total de 11 partidos sin vencer.

Dos meses sin conocer la victoria

De igual modo, el conjunto formativo de la UD Las Palmas luchará por acabar con la mala racha de resultados encadenada desde el pasado 8 de febrero, cuando el equipo amarillo venció en el Anexo del Estadio de Gran Canaria a un Fuenlabrada que se mostró impotente a la hora de impedir que los locales se adjudicaran los tres puntos, gracias a los goles materializados por Matías y Germán, que permitieron cosechar la segunda victoria local de manera consecutiva, después de que un zapatazo de Enrique Castaño, dos semanas atrás ante el Atlético de Madrid B en el feudo amarillo, supusiera un triunfo de vital importancia para los intereses palmenses.

Últimos siete encuentros de Las Palmas Atlético Partido Resultado Goles a Favor Goles en Contra Trival Valderas - Las Palmas Atlético 3-3 3 3 Las Palmas Atlético - Bilbao Athletic 3-3 3 3 Amorebieta - Las Palmas Atlético 3-2 2 3 Las Palmas Atlético - Barakaldo 2-3 2 3 Leioa - Las Palmas Atlético 0-0 0 0 Las Palmas Atlético - Socuéllamos 0-1 0 1 RM Castilla - Las Palmas Atlético 5-1 1 5

Siete partidos sin vencer en los que el equipo grancanario solamente ha sido capaz de sumar tres puntos, gracias a los empates cosechados ante Trival Valderas, Bilbao Athletic y Leioa, mientras que el resto son todo derrotas con resultados bastante abultados, lo que ha supuesto un total de 18 goles encajados, cifras alarmantes en el seno deportivo de una entidad que tiene en su mano el hecho de poder revertir la situación en los próximos siete encuentros que, a buen seguro, se disputarán como verdaderas finales para evitar el descenso de categoría.

Ante el filial rayista se disputará la primera de ellas, donde además de estar en juego tres valiosos puntos, lo estará el hecho de competir por el goalaverage para contar con la ventaja que propicia, en caso de que se produzca una supuesta igualdad en cuanto a puntuación a final de temporada, por lo que las espadas estarán en todo lo alto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, con el recuerdo de que en la primera vuelta ambos conjuntos empataron en la Ciudad Deportiva del filial madrileño (1-1).

Leo es baja por acumulación de amonestaciones

Asimismo, el conjunto amarillo no podrá contar con Leo Ramírez para el partido de este domingo, ya que el espigado centrocampista de Las Palmas Atlético recibió el pasado fin de semana un acartulina amarilla que le acarrea suspensión, por lo que éste será baja por motivos disciplinarios.

De igual modo, todo parece indicar que la lesión sufrida por Leto le seguirá manteniendo alejado de los terrenos de juego una semana más, ya que éste no ha podido entrar en los planes de Mingo Oramas desde que se hiciera con el puesto de máximo responsable técnico, pues el último encuentro disputado por el lateral grancanario se produjo ante el Barakaldo, en la derrota sellada por los amarillos durante el último partido con Josico al mando.

Un rival en la misma situación

Por su parte, el rival que visita el Anexo del Estadio de Gran Canaria es un conjunto que comparte las mismas necesidades que el cuadro grancanario, ya que éstos se posicionan como 19º clasificado con 30 puntos, solamente uno menos que la nave palmense. Dicha peculiaridad suma un aliciente más a un encuentro bastante atractivo en el que dos filiales lucharán por seguir manteniendo su plaza en la categoría de bronce para el curso venidero, una hazaña bastante complicada de realizar para ambos pero que, gracias a los siete compromisos que quedan por delante, aún es posible.

El filial rayista afronta su segundo compromiso foráneo de manera consecutiva, después de claudicar la pasada semana ante la SD Huesca (2-0), donde el conjunto madrileño sucumbió ante una escuadra que se ha propuesto cotas más altas durante el presente curso, pero éstos dieron la talla durante la primera mitad, aunque no fue suficiente para conseguir sacar algo positivo de su visita a tierras oscenses.

Por su parte, en el último compromiso local disputado hace dos semanas ante el Real Madrid Castilla, los hombres liderados por Juan Vicente Peinado consiguieron alzarse con el triunfo ante el cuadro que, la pasada semana, pasó por encima de los amarillos. El conjunto local aprovechó la mala racha de registros protagonizada por los merengues durante dicha fase del torneo para, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, asestar un duro golpe y sumar tres valiosos puntos que no pudieron ser continuados (2-1), por lo que una nueva alternativa se abre en la visita de este domingo a Gran Canaria.

Dos bajas sensibles para el desplazamiento a Gran Canaria

El conjunto madrileño no podrá contar para la cita de este fin de semana con dos hombres claves en sus esquemas tácticos, pues el centrocampista Toni Arranz, capitán del equipo, no podrá formar parte de la expedición por sanción disciplinaria, al igual que el extremo Rubén Ramiro, que no se desplazará a la isla por idéntico motivo. Por su parte, Nacho y Milla siguen arrastrando las dolencias físicas que le han impedido mostrar un nivel óptimo y tampoco entrarán en los planes de Juan Vicente, ambos por lesión.

En el apartado de altas, el técnico del filial madrileño podrá volver a contar con Sekou, que durante la presente semana se ha ejercitado con normalidad, después de regresar de la Copa de África sub-20 en la que fue participante con su respectivo combinado nacional.

Dos meses sin vencer lejos de Madrid

Asimismo, el conjunto rayista no vence lejos de la capital desde la pasada 23ª jornada, cuando consiguieron proclamarse como equipo vencedor en Fuenlabrada (0-1). A raíz de ahí, el cuadro madrileño no ha encontrado la manera de poder sumar de tres en los desplazamientos realizados, pues no ha logrado cosechar ningún punto, ya que cuenta todos los compromisos foráneos por derrotas después de dicho encuentro, además de no haber logrado encontrar fortuna de cara a portería en ninguno de ellos.

Últimos cuatro encuentros Rayo B Partido Resultado Goles a Favor Goles en Contra Bilbao Athletic - Rayo B 1-0 0 1 Barakaldo - Rayo B 5-0 0 5 Socuéllamos - Rayo B 1-0 0 1 Huesca - Rayo B 2-0 0 2

De este modo, los encuentros disputados lejos de la Ciudad Deportiva han supuesto una de las peores carencias mostradas por el primer filial del Rayo Vallecano, ya que de 15 encuentros disputados como equipo visitante, éstos solamente ha logrado cosechar dos empates y tres victorias como resultados positivos, mientras que el resto se suman por derrotas, siendo un total de diez partidos.

El conjunto rayista ha encajado un total de 33 goles en contra en todos los encuentros disputados en tierras ajenas, mientras que solamente ha conseguido anotar un total de 17, cifras que han supuesto la paupérrima racha de registros que el cuadro liderado por Mingo Oramas intentará aprovechar durante la mañana de este domingo, en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Alineaciones probables

Las Palmas Atlético: Ale Martín; Sito, Ismael, Ayoze Placeres, Jesús Álvaro; Matías, Enrique Castaño, Germán; José Artiles, Néstor y Adrián Hernández.

Rayo B: Álex Campos; Javi Robles, Parla, Mario, Ález Alonso; Isi, Clavería; Isra, Vela, Campillo y Barca.