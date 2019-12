Entrevista. Mikel Orbegozo: "Me encantaría quedarme en el Getafe"

Mikel Orbegozo (Azpeitia, 1989) es uno de los pilares de este Getafe B que tan buena temporada viene realizando. El delantero vasco llegó a la entidad del sur de Madrid el pasado verano. Criado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, pasó después por el Athletic Club de Bilbao, aunque allí no tuvo demasiada suerte.

Durante su estancia en la entidad bilbaína, las cesiones y lesiones le impidieron rendir al máximo nivel. Esta está siendo su mejor temporada, las lesiones le respetan y la confianza de los entrenadores ha hecho que se vea al mejor Mikel Orbegozo.

El de Azpeitia atendió a VAVEL para contar sus inicios como futbolista, mostrar su lado más personal y repasar la temporada del filial getafense, donde ya ha anotado la nada despreciable cifra de 14 goles.

Inicios, cesiones, lesiones

PREGUNTA: ¿Cómo empieza Mikel a jugar al fútbol?

RESPUESTA: Empecé con mi hermano. Delante de nuestra casa teníamos

un pequeño jardín y allí tirábamos penaltis mientras nos veía mi padre desde el balcón.

P: ¿Quién ha sido su mayor apoyo en estos años?

R: Jon, mi hermano.

P: ¿Qué supone para usted y los suyos los enfrentamientos con su hermano?

R: Al principio era especial. Lo bueno es que los dos somos delanteros, cada uno está en una punta del campo y no nos vemos. Las primeras veces no me gustaba jugar contra él porque sufro mucho cuando él juega, quiero que le salga todo bien. Pero ya llevamos siete u ocho partidos enfrentándonos y te acostumbras. Los primeros partidos no fueron fáciles.

P: ¿Hay pique los días antes de que se enfrenten?

R: No. Yo quiero que él marque muchos goles y él quiere que yo también.

P: Empezó en la Real Sociedad, ¿qué recuerda de esa época?

R: La Real es el equipo que me ha educado. Estuve once años allí. He pasado por todos los equipos menos el primero. Los trabajadores de allí me han visto crecer. Es un equipo que me ha dado mucho y siempre lo llevaré dentro.

P: Después, cambia la Real por el Athletic, aunque allí las cesiones se suceden. ¿Qué faltó para que pudiera asentarte en el filial rojiblanco?

R: Firmé allí tres años. Me dijeron que haría la pretemporada con el primer equipo, pero ese mismo verano hubo elecciones y un cambio en la directiva. La gente que me fichó no siguió en el club así que empecé la temporada en el filial y en Navidades fui a Tarragona. Empezaron las cesiones y de mal en peor porque no disfruté del fútbol.

P: Nastic, Sestao, Amorebieta… ¿Qué se queda de cada experiencia?

Del Nástic debutar en Segunda División. En Sestao, que hay que pasar los momentos malos y saber sufrir. Fue mi peor etapa como futbolista, pero no por el club, si no por las lesiones y la operación de apendicitis. Y el Amorebieta me dio otra vez la oportunidad de sentirme futbolista y los mayores culpables de estar hoy aquí son Iñaki Léniz y el presidente Joseba Barrenetxea que me ficharon y pude hacer una buena temporada.

Getafe: el resurgir

P: Y de repente Madrid. ¿Cómo surge la opción del Getafe y que le hizo fichar por el club azulón?

R: Tenía un par de opciones en el verano, pero cuando me llamó el Getafe no lo dudé. A pesar de que sabía que era muy difícil subir al primer equipo por la edad, es un gran escaparate para los futbolistas y no pude rechazarlo.

P: Nuevo equipo, nueva ciudad. ¿Qué tal ha sido la adaptación a la capital?

R: Al principio es difícil salir de casa, son 400 km lejos de los tuyos. Eché una moneda al aire porque iba a compartir piso con un compañero de equipo (Pere Milla), que no es fácil. Pero tengo que reconocer que he tenido mucha suerte en ese sentido. Y puedo afirmar que he encontrado un amigo para toda la vida. Estoy muy contento con él y me hace las cosas más fáciles, nos llevamos muy bien y hacemos muchas cosas juntos.

P: Está siendo su mejor temporada en cuanto a cifras, ¿qué ha cambiado de otros años?

R: Soy más maduro y mejor futbolista. Porque al final un chaval con 18 años no es igual que uno con 25. Yo he madurado más tarde y creo que está siendo mi mejor temporada. También influye que me han dado mucha confianza los entrenadores.

P: ¿Qué cifra de goles se marcas? ¿Se puede alcanzar el pichichi?

R: No me marco ninguna cifra y el pichichi no es el objetivo. Solo pienso en ayudar al equipo.

P: El Getafe B está haciendo una gran temporada y aunque no era el objetivo está muy cerca de los puestos de playoff. ¿Cree que se puede lograr?

R: No lo pensamos, vamos partido a partido. No hay nada imposible, si ganamos todo lo que queda, nos podemos meter. Está en nuestras manos.

P: ¿Qué le está faltando al equipo para terminar de colarse entre los cuatro primeros?

R: Continuidad. Con las subidas y bajadas de jugadores con el primer equipo, aunque estamos para eso, nos ha faltado esa continuidad para estar más arriba.

P: Está siendo una temporada complicada para la entidad. El filial ha tenido tres entrenadores diferentes. ¿Cómo vivió la marcha de Jimeno?

R: Estuve solo dos semanas con él. Me han hablado muy bien de él, pero por determinados problemas se marchó y llegó Pablo Franco, que lo ha hecho muy bien, y ahora estamos con Mateo.

P: ¿Ha afectado al filial el revuelo del primer equipo y el 'ascenso' de Pablo Franco?

R: Yo prefiero que todos los jugadores entrenen con nosotros todos los días, pero sabemos que eso en un filial es muy difícil porque estamos para ayudar al primer equipo. Así que tenemos que afrontarlo con lo que hay.

P: ¿Cómo es Mateo como primer entrenador?

R: Él era el segundo de Pablo Franco así que nos conoce muy bien. Le gusta sacar la pelota jugada desde atrás, quiere que tratemos bien al balón y premia a los jugadores que tienen buena actitud. Creo que lo puede hacer muy bien como primer entrenador.

P: Ha entrenado alguna vez con el primer equipo, ¿qué ambiente se respira?

R: Ellos saben lo que hay y entrenan al máximo para sacar la situación adelante.

P: ¿Cree que tendrán dificultades para mantener la categoría?

R: No. Creo que hay cuatro o cinco equipos peores y no creo que tengan dificultades para mantenerse.

P: ¿En quién se fija del primer equipo?

R: En Álvaro Vázquez. Es un buen delantero, con mucha movilidad, rápido y con gol. Es un jugador muy interesante.

P: ¿Quién es su referente en el mundo del fútbol?

R: Fernando Llorente. Cuando estaba en el filial del Athletic, él jugaba en el primer equipo y pude tener algo de trato con él. Aprendía mucho de él.

P: ¿Qué hace Mikel cuando no juega al fútbol?

R: Suelo quedar con amigos que viven aquí como Illarramendi o Alain Eizmendi, con los que coincidí en la Real Sociedad B. Y con Pere, solemos salir por ahí a comer, ir al gimnasio, visitar Madrid…

P: ¿Cuáles son los planes de futuro de Mikel? ¿Pasan por quedarse en el Getafe?

R: Sé en qué situación estoy y cuál es mi rol en este equipo. Ya se verá lo que pasará, no pienso en el futuro. Pero por supuesto, me encantaría quedarme en el Getafe.

P: ¿Qué opinión le merece la afición getafense?

R: Antes de llegar aquí tenía la opinión que aparece en la prensa, pero una vez aquí creo que se hacen muchas cosas, trabajan muchísimo para apoyar al equipo y la gente responde.

P: ¿Qué diferencias ha podido observar entre el fútbol del País Vasco y el madrileño?

R: Aquí se juega más la pelota. Allí es más físico.

P: ¿En cuál se ve más cómodo?

R: No tengo preferencias.

P: ¿Cree que los filiales deberían jugar una liga entre ellos?

R: No. Me parecería un error. Los chavales de 18-19 años tienen que aprender a competir. En División de Honor, al final no se compite porque no hay más que dos o tres equipos buenos. A los jóvenes les viene bien ir a campos de Segunda B, como los vascos, para aprender a ser futbolista. Así que no me parece positivo que haya una liga de filiales.

P: Varios jugadores del juvenil han tenido minutos con el primer filial. Además, es de los que acuden normalmente a ver sus partidos. ¿Cree que el Getafe tiene buena cantera para el futuro?

R: No he podido ver al Juvenil B, pero me han hablado muy bien de ellos, entrenan algunos con nosotros y tienen muy buenos jugadores. Al Juvenil A sí que lo he visto, además varios han debutado con nosotros como Villalón o Mancebo y tienen jugadores muy interesantes. Es cierto que el salto de juvenil a Segunda B es muy grande y tienen que adaptarse, pero el Getafe parece tener buena cantera.

P: Un mensaje para que los aficionados vayan a apoyarles en la recta final de temporada.

Lo vamos a dar todo por intentar llegar lo más arriba posible y que a nosotros también nos gusta que la grada esté llena.