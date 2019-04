Eduardo Macià aterriza en la dirección deportiva

El consejo de administración verdiblanco continúa trabajando en el futuro del Club. Y lo hace confirmando la llegada de Eduardo Macià, quien será nuevo director deportivo de la entidad andaluza para las cuatro próximas temporadas. El valenciano se une al Real Betis tras rescindir su vinculación con la Fiotentina italiana, conjunto donde ha permanecido las últimas tres campañas.

El director técnico levantino, de 40 años, posee una dilatada experiencia en el mundo del balompié. Comenzó su andadura en el equipo de su ciudad natal, el Valencia CF, donde desempeñó los cargos de secretario técnico, asesor del presidente y director deportivo. Durante su etapa, la escuadra che conquistó dos títulos ligueros amén de algunos de prestigio continental como la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa de la temporada 2004.

De la mano de Rafael Benítez emigró a Liverpool donde permaneció cinco años, cosechando igualmente meritorios galardones. Olympiacos y Fiorentina han sido los precendentes más cercanos antes de recalar en Heliópolis.

Con vasto conocimiento en scouting internacional, Eduardo Macià se formó en prestigiosas escuelas de Francia, Italia y Brasil para llegar a ser considerado una de las voces autorizadas del panorama futbolístico actual. Incluso el FC Barcelona tanteó su fichaje esta temporada tras la destitución de Andoni Zubizarreta. Por delante, cuatro años para imprimir su sello en el equipo bético.

Eduardo Macià: "Como dirigente español es un gran honor trabajar en el Betis"

Hasta el próximo mes de mayo, el nuevo director deportivo no será presentado, sin embargo, el exviola ya habla en verdiblanco. Reconoce que llegar al Betis es un "gran reto" en su carrera: "Es una oportunidad apasionante. Un gran club como el Betis que desde el primer momento en el que me ha contactado me ha impactado la humildad y la ilusión. Y me ha contagiado. Como dirigente español es un gran honor trabajar en el Betis. Sobre todo es un gran salto en mi carrera por el verdadero reto que supone", deslizaba el de capital del Turia.

Con la mente puesta en la consecución de objetivos a largo plazo, comentaba: "Debemos construir un Betis con mucha estabilidad. El gran secreto del fútbol es tener continuidad y es necesario tener los cimientos bien instalados. Yo creo que en estos momentos es lo que le falta al Betis y que todos juntos podamos llevarlo hacia adelante. Será nuestro gran reto. A partir de ahí los objetivos deportivos vendrán. En primer lugar tenemos que estar todos muy concentrados en lograr este ascenso. El equipo está en primera posición, inmejorable. El míster está trabajando muy bien con el grupo. Nos va a llevar con total seguridad a este gran objetivo que toda la afición verdiblanca está deseando que llegue cuanto antes. Una vez que demos ese salto intentaremos que se construya para que veamos un gran Betis en un futuro cercano", remarcaba.

Su llegada no excluye la continuidad de Alexis Trujillo, el cual seguirá siendo un pilar clave en la confección deportiva de la plantilla. Sobre el canario, manifestó: "Por encima de todo, Alexis representa para mí un icono del beticismo. Es una persona muy respetada por todos los béticos, un gran profesional con el que tuve la oportunidad de trabajar en un periodo muy cercano, con la llegada de Piccini. Tuvimos la oportunidad también de crear sinergias con otros futbolistas de la Fiorentina que podían ser muy útiles para el Betis en estos momentos. Alexis va a tener un papel fundamental en la construcción de este nuevo Betis y será parte de este equipo que formamos todos juntos. Las cosas no son mérito de una persona, sino del trabajo conjunto. Alexis nos aportará una visión que pocos podrán tener, que la ha tenido como futbolista y como dirigente".

Su visión en torno al fútbol internacional le abrirá puertas al conjunto presidido por Juan Carlos Ollero: "Este conocimiento internacional en un mundo muy globalizado como es el fútbol ayudará a crecer la mentalidad del Club. Yo creo que el Betis tiene que ser conocido en todo el mundo. Tiene que ser el orgullo de los béticos y de una ciudad como Sevilla. Se tiene que hablar del Betis en cualquier rincón del mundo y esto lo haremos a través de nuestro equipo, de nuestro Club, de todos los jugadores que vengan y de cualquier persona que venga a trabajar al Betis. Será un reto apasionante".

Por último tuvo palabras para la afición: "Me entusiasma tener una afición exigente. Creo que el fútbol que no tiene aficiones exigentes no tiene sentido. Tenemos que vivir esta presión de la pasión de los aficionados y esto lo representa como ninguno el bético. El bético tiene una pasión por sus colores como muy pocas aficiones en el mundo. Es algo que a mí me atrae muchísimo y es, sobre todo, una gran responsabilidad devolver esa alegría a los béticos", finalizaba.