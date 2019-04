Víctor Fernández: "La regeneración de este club pasa por la unidad"

Completa rueda de prensa la que protagonizó Víctor Fernández la mañana del martes. El aragonés comenzó tratando los temas puramente futbolísticos y acabó abordando la división que se vive en el club en un momento tan convulso como el actual.

La ausencia de Insua

Tras dejar fuera de la convocatoria para el partido de esta noche a Pablo Insua, Víctor Fernández negaba que la retirada del canterano de la lista fuese una forma de señalarlo tras su actuación ante el Getafe: “Sigo teniendo la máxima confianza en Pablo Insua”. Justificó su decisión aludiendo a la vuelta de Lopo: “Lopo estaba siendo titular y en el banquillo tengo gente polivalente. Tengo seis defensas en la convocatoria y tengo que elegir a los más adecuados para el partido. Ya dije que iba a haber rotaciones”.

Rotaciones en tres cuartos

"El equipo va a ser bastante diferente respecto al que jugó en Getafe"

Si la baja de Insua se debe exclusivamente a una decisión técnica, las ausencias de Cavaleiro y Lucas son obligadas, ya que ambos cumplirán un partido de sanción debido a la acumulación de tarjetas amarillas. De este modo Lucas verá cortada su progresión tras haber dicho adiós a su periplo de lesiones, y Cavaleiro vuelve a caerse de una convocatoria, algo que hasta la jornada veintiséis parecía inviable: “Es un problemón”, indicaba el técnico. “Son dos jugadores importantes, uno te da velocidad, verticalidad y estaba siendo un habitual en el equipo –dijo refiriéndose a Cavaleiro- y el otro –Lucas- es nuestro jugador franquicia, nuestro referente”.

Sin embargo mostró su confianza en el resto del grupo: “Estoy convencido de que los que van a jugar van a ser jugadores preparados para hacer un gran partido”. “Han entrado Hélder Costa, que llevaba dos semanas fuera, y Medunjanin”, y no se descarta que el bosnio forme parte del once inicial: “El equipo va a ser bastante diferente respecto al que jugó en Getafe. Muchas de las variantes van a ser obligadas por las circunstancias y otras por algún matiz que incorporaremos”.

El rival: un Córdoba en crisis

"Es uno de los partidos más importantes de la temporada"

A pesar de que el rival que esta tarde noche visita Riazor cuenta con escasas oportunidades de mantener la categoría, Víctor Fernández habló de forma positiva del equipo cordobés: “Ha tenido una política de refuerzos en el mercado de invierno importante, han hecho un gran esfuerzo y han traído jugadores bastante significativos, pero la presión, la necesidad de ganar… el bloqueo mental no les permite ganar puntos”.

Sin querer restar peso a un equipo que se encuentra a ocho puntos del Deportivo, y por lo tanto de la salvación: “Es uno de los partidos más importantes de la temporada. Ganar supone que la llama de la salvación esté mucho más fuerte, las consecuencias también, en cuanto a que jugamos ante un rival que si pierde en Riazor va a tener muy pocas opciones de conseguir la salvación”.

Un nuevo ultimátum

Tras la derrota en Getafe, todo lo que no sea lograr la victoria ante el colista podría suponer de forma definitiva la despedida de Víctor Fernández de su cargo. Cuestionado desde su llegada prefirió pasar de puntillas ante tan espinoso tema. “Me preocupo por controlar lo que depende de mí, y lo único que puedo pensar es en ganar, preparar a mi equipo, afrontar el partido… Lo que no depende de mí en absoluto me preocupa”. Y zanjó las cuestiones referidas a su continuidad de forma contundente “no sé cuál es mi fecha de caducidad”. Sin embargo durante el resto de la comparecencia las preguntas se centraron en la figura del técnico y su papel como escudo de la directiva ante el revuelo social y deportivo que vive la institución. “Ese ha sido el papel que me ha tocado aquí en A Coruña desde el primer momento”. Y restó peso al incómodo momento que vive como preparador deportivista. “Yo siempre seré absolutamente respetuoso con el Dépor. Mi papel ha sido de defensa de ultranza al club, con elegancia, con respeto y con agradecimiento siempre al club”.

"No sé cuál es mi fecha de caducidad"

Inmerso ya en la fractura social del club, Víctor Fernández cerró su intervención aludiendo a su vivencia en A Coruña, refiriéndose a la visión que tenía del Deportivo antes de su llegada y lo complejo del momento que le ha tocado vivir. “Todo el mundo me dice los mismo, que esto no lo había visto nunca aquí. Conozco A Coruña y conozco al Dépor como rival. Siempre dije que me parecía una de las aficiones y una de las ciudades más elegantes del fútbol español. Una afición unida, una afición alegre, una afición que venía de abajo, con una historia impresionante, con seis títulos… Entonces la gente me dice que lo que ocurre no lo han vivido en su vida. Todas las transiciones suelen ser complicadas y esta está siendo excesivamente complicada. La regeneración de este club pasa por la unidad”.