La previa de Rubi: revolución para la evolución

La vitola de gran favorito, que ostentaba el plantel de Rubi para regresar a Primera División, parece que ha quedado en el olvido por méritos propios, mejor dicho, por no haber hecho las cosas correctamente. Con un once consagrado, las salidas eran un sufrimiento, con cambios en el once la película se ha vuelto a repetir y ahora, como no se ganen los dos próximos compromisos en Zorrilla de manera consecutiva, la cabeza del preparador catalán pende de un hilo. La derrota contra el Albacete y esta última frente al Girona, lo han dejado en una situación muy difícil. Si los resultados vuelven a acompañar, el margen se abrirá, pero si se vuelve a tropezar en casa, posiblemente no haya marcha atrás. Por todo esto, esta semana en la pizarra de Joan Francesc Ferrer Sicilia se ha de dar con la fórmula para que los tres puntos y el juego de meses atrás vuelvan a verse en el coso albivioleta.

Defensa, sin margen de error

Parecía una utopía desbancar del once inicial a la pareja consolidada de los últimos años: Jesús Rueda y Marc Valiente. Partidos de Copa del Rey aparte, sólo las lesiones o sanciones así lo habían dispuesto. Con el 'negativo' acomodo que otorga verte día sí y día también jugando los 90 minutos, los problemas terminan por aparecer. Una fecha liguera atrás, el mediocre partido de Rueda le ha pasado factura. Contra todo pronóstico, Samuel era la pareja de Valiente en Montilivi. Cambio que para muchos era un deseo y para otros una obligación. Llorca, central de garantías, que puede ayudar mucho al equipo, como lo ha hecho cada vez que ha tenido la oportunidad. Ahora es el '4' el que va a cumplir un partido de sanción por lo que Rueda y Samuel serán los encargados de la parcela central defensiva.

El gran comodín de Rubi, Chus Herrero, de nuevo se veía condenado a ver el partido desde la grada. Fue el descarte, de una baraja defensiva que tiene las alas comprometidas desde el comienzo de la competición. La vuelta del sancionado Peña y el indiscutible Javi Chica, no dejan hueco al zaragozano. Pero si esto no fuera poco, las opciones se le acumulan aún más cuando el resultado va en contra. Frente al Albacete Balompié no estaba pero ante el Girona FC, Johan Mojica, acabó jugando como lateral izquierdo. Opción un tanto descabellada por el rigor defensivo del colombiano pero nada descartable para futuros compromisos, incluso de inicio. Ahí jugaba en el Rayo Vallecano y la aglomeración de gente en la zona atacante, pueden convertirlo en corredor de fondo por esa banda zurda.

Centro del campo, sin patronos al mando

Tanto defensa como ataque, tienen que volver a ser un bloque

Todo eran buenas palabras para los tres que se encargaban de conducir este barco llamado Real Valladolid hasta que las derrotas han dado paso a una tempestad marítima propia de película americana. André Leao ha bajado mucho su rendimiento a medida que las jornadas han ido pasando. Con el 4-2-3-1 no se le ve muy agosto al tener que abarcar mucho campo, aunque condiciones tiene para ello. Con el 4-3-3 suele funcionar mejor, siendo el centrocampista más retrasado con funciones de tercer central o líbero. David Timor, el mejor de todos últimamente, se ve superado por sus homónimos rivales, con las terribles consecuencias que esto conlleva. Sus internadas al área contraria no son las deseadas y sus potentes disparos tampoco. En un capítulo aparte se encuentran Álvaro Rubio y Sastre. El '18' ha visto como el banquillo es una nueva parte de su vida mientras que el mallorquín es otro compañero de viaje de la banda. Extraña lo de Rubio puesto que siempre da la talla y Zorrilla lo pide insistentemente, pero el técnico pucelano no considera oportuno alinearlo. Con Sastre pasa lo mismo, algunas probaturas personales nefastas, como en Ponferrada, lo han condenando a la banqueta sin posibilidad de discusión. Dos hombres válidos pero que no encuentran su sitio en este Real Valladolid.

Ataque y bandas, sensaciones encontradas

Si algo bueno se puede sacar de la derrota de Montilivi es el regreso del pistolero. Con Roger Martí como uno más, las variantes de ataque aumentan. Si las bandas no se tocan con Hernán Pérez y Mojica, el abanico de posibilidades pueden ser varias. En esta terna, puede verse afectado Óscar González. Máximo artillero de la escuadra blanquivioleta pero tan venido a menos en este último mesa medio que el pasado sábado fue suplente. Merecido o no, el tiempo lo dirá. El plato fuerte de sentarlo en el banquillo en Zorrilla puede darse este sábado. La parroquia pucelana es una incógnita y si finalmente este hecho ocurre, las apuestas por su reacción son la comidilla semanal.

El sistema táctico va a condenar a unos y a ensalzar a los restantes. Con el 4-3-3, en teoría hay sitio sólo para uno. Aquí todas las papeletas las tienen Pereira y Roger pero no hay que descartar a Túlio, titular ante el Girona. Si apuesta por el 4-2-3-1, la punta de lanza puede ser para cualquiera de los tres con la media punta para Óscar. Pereira, al tener más movilidad, podría caer a una banda, pero parece poco probable con los internacionales a buen nivel, sin descartar a Mojica como lateral izquierdo al tratarse de jugar en Zorrilla. Pero la última alternativa es la del clásico 4-4-2. En este esquema, lo lógico, sería jugar con un hombre alto y otro de menor altura. De Melo es pieza fundamental aquí con el otro puesto en el aire para el gallego o el valenciano. Lo que parece obvio es que tanto Jeffren, Omar como Óscar Díaz, son serios candidatos para que una semana más vean el partido en la grada.

Con la única ausencia de Alejandro Alfaro, todos los demás componentes de la plantilla de este Real Valladolid, están disponibles para superar al Mirandés este próximo sábado. Con incógnitas por resolver, el problema de las últimas semanas es un quebradero de cabeza para un Joan Francesc Ferrer Sicilia que se juega más que tres puntos en casa. Suenan tambores de guerra, esta batalla la tiene que ganar.