Vitolo e Ifrán, dos piezas importantes en el tablero de Agné

En la rueda de prensa de esta semana, el preparador blanquiazul dijo algo que es un secreto a voces: “Es la primera semana que no tengo claro el once”. Esta declaración es consecuencia de que dos de los pilares del equipo, y de su esquema, no puedan participar este sábado en el choque contra el Alavés en Victoria. El gran problema es que Agné no es un amante de las rotaciones, siempre ha tenido un once fijo, donde ha ido encajando las piezas poco a poco.

Vitolo, casi 2.500 minutos en 30 partidos

La portería y la defensa tienen dueños, la medular también con Vitolo y Aitor Sanz, y ante la baja de Ricardo León, la decisión era más fácil. Ifrán en la delantera y Suso en la banda derecha, han ocupado siempre sus posiciones. La pareja de ataque del uruguayo al principio era para Aridane, pero ante la explosión de Maxi, éste último se ha hecho también indiscutible. Posiblemente la banda izquierda es la menos clara, donde las rotaciones son constantes. Pero ahora las bajas de Vitolo y Diego Ifrán rompen toda idea predeterminada, son dos variables muy difíciles de suplir.

'El Bombardero de Cerro Chato', indiscutible

Ifrán, que arrastra molestias en los aductores, es el máximo goleador del equipo, y siempre que ha estado disponible ha sido indiscutible en el terreno de juego. El uruguayo no solo aporta gol, aporta lucha y peligro constante en el área rival. Es cierto que hay partidos, como el fin de semana pasado contra el Real Zaragoza, que está menos acertado y no es tan determinante, pero, hasta ahora, ha sido una pieza clave para los dos entrenadores de esta temporada en la isla. En los 20 partidos que ha participado, 19 como titular, ha marcado 10 goles, y además de ser el máximo anotador del conjunto chicharrero también es el máximo disparador.

Aridane, con más papeletas

Por esto, y porque no hay un recambio similar al uruguayo, el cambio se antoja difícil. Pero sabedores de que el técnico presumiblemente no cambiará el esquema de juego, entre Aridane o Abdón Prats está el que ocupe el puesto de delantero junto a Maxi. El problema que debe tener Agné en la cabeza, es que el canario ha disfrutado de casi los mismos minutos que Ifrán esta temporada, pero con solo un gol realizado este año, queda muy lejos de los buenos registros que ofreció en Segunda B.

Es cierto que además del gol, el Tenerife deberá cambiar su forma de jugar si Aridane es el elegido, porque sus virtudes no pasan por su técnica, sino por su buen remate de cabeza. Abdón Prats podría ser el otro recambio, un jugador más parecido al uruguayo que Aridane, pero que no ha contado con tantos minutos esta temporada, una tercera parte del canario, sin anotar ningún gol con los blanquiazules (sí marcó dos para el Mallorca). El balear también podría ser una buena alternativa, tal vez una sorpresa, pero un jugador más parecido a Ifrán.

La otra gran duda, en la medular

Por otro lados, las amonestaciones dejaron a Vitolo en la isla y se perderá el encuentro en Vitoria. Un indiscutible desde que Ricardo León cayó lesionado, y aunque ahora éste ha vuelto, parece ser difícil que Agné cambie la pareja del centro del campo. El Tenerife ha encontrado velocidad y contundencia con Vitolo y Aitor Sanz. Los dos son jugadores duros pero con buena salida de balón, de los casi 12000 pases contabilizados del equipo hasta la fecha, cerca de 3000 se reparten esta dupla, siendo Vitolo el máximo pasador del equipo.

Además, de los 30 goles del equipo, cada uno ha anotado tres goles, siendo así, tras Ifrán y Maxi, los máximos anotadores del equipo. Sustituir a Vitolo y buscar el compañero perfecto para Aitor Sanz se antoja imposible según las palabra del técnico blanquiazul: “Suplir a Vitolo, nos podemos olvidar, porque es único”. El recambio del jugador ofrece numerosas variables entre Cristo Díaz, Ricardo León o los menos probables, Juan Carlos y Cristo Martín.

El trivote, otra opción

Juan Carlos es habitual de las segundas partes y ofrece verticalidad al equipo, puedo ofrecer incluso más llegada que Vitolo, pero en labores de recuperación de balón no es el mejor recambio. Cristo Díaz es la última perla de la cantera canaria; ofrece mucha profundidad con su rapidez y el desparpajo que muestra en el campo, y además aportaría más ritmo al partido, algo que interesa mucho al entrenador. Cristo Martín sería otra opción, pero lejos de su posición habitual de hombre de banda. Con mucho más físico que las otras opciones, sería una buena opción, pero se perderían sus características principales de extremo. Por otro lado, el recambio natural es Ricardo León, con menos ritmo que los anteriores, pero con un gran recorrido. El problema es que sale de una lesión y no tiene ritmo de competición.

Raúl Agné está en lo cierto en que no es nada fácil recomponer el once, que no tiene muchas bajas, pero sí que echará en falta a dos jugadores claves del buen momento de forma blanquiazul. Sea con unos u otros, el Tenerife debe luchar cara a cara contra el Alavés y traerse los puntos como visitante, para poder seguir trabajando en positivo.