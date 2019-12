Buscando al genio Iniesta

Sabemos todos de sobra que Sansón, según cuenta la leyenda, perdió su fuerza cuando le cortaron la melena. En nuestros días, una historia tan extraña como llamativa nos puede recordar a esta de Sansón y su melena. Si no fuera porque no había melena que cortar, se podría considerar como opción. Andrés Iniesta no es el que era. No solo sus números reflejan sus horas bajas, es una cuestión de sensaciones. De ese querer y no poder que incluso a los genios a veces agobia. Ese sentido perdido que hace que lo extraterrenal se haga común entre mortales y parezca que las mismas piernas que regalaron fantasía no hace tanto tiempo se vean normales entre las de sus compañeros y rivales.

Y es que se ha llegado a no temer el talento de Iniesta. Los rivales ya no le rodean como entonces, ya casi no genera ese temor a la jugada mágica, inesperada. Es extraño ver estas conductas en quienes en otros días hicieron besar el dogma de que esto no acabaría jamás, que el talento ni se vende, ni se crea, ni se compra… que lo tenía todo ‘Andresito’ dentro de sus botas. Y es que esa locura parece que se va acabando. Iniesta ha bajado a la tierra. Hoy se presencia lo que sería Iniesta como jugador común. Técnico, lento en ocasiones, flojo en el choque y con poco aporte ofensivo de cara al gol. Y esa es la realidad. Parece duro leerlo pero es así. A Iniesta lo hace bueno el sistema y el utilizado a día de hoy no le viene bien.

Arriba, tres genios: Messi, Neymar y Suárez. Ofensiva tremenda con una capacidad de gol y de desequilibrio capaz incluso de desequilibrar al propio conjunto azulgrana. Y ese desequilibrio es el que está dañando el juego de Andrés. Ese es el cuchillo que arranca su melena. La educación futbolística de Iniesta le hace sentirse cómodo en un terreno de juego relajado, en el que solo el rival meta prisa. Sin embargo, como se ha visto en esta temporada, el Barcelona, a causa del ataque que se ha asentado en el conjunto barcelonista, se ha vuelto más rápido, con prisas por llegar arriba, con la necesidad de tener el balón en las posiciones en las que alguno de los tres tenores del ataque puedan revelar su talento cara al gol.

Sin ser extremos, Iniesta se ha convertido o ha dejado ver cómo el sistema de tu equipo es el que marcan los jugadores. Sin este sistema, Iniesta crecería, pero sin él, a la vez, los tres de arriba no habrían marcado todos los goles que han realizado hasta ahora en sus partidos. Sin embargo, Iniesta no se ha ido. Solo su melena. Y el Barça, a pesar de que ha conseguido resolver bien las papeletas en los partidos ante Real Madrid, Celta de Vigo y Almería, el juego no ha convencido ni aclarado las dudas que han ido surgiendo en cada partido nombrado. En estos tres últimos no se vio al Barça dominador del balón ni del mediocampo. No se vio al Barcelona que domine el juego ni el ritmo. Y para ello, es necesario que Iniesta recupere su melena.

Uno de los pilares es sin duda Xavi Hernández. A nadie le quedarán dudas de que Xavi e Iniesta se entienden futbolísticamente y sin duda ese entendimiento mejora la capacidad del equipo para equilibrar el juego en las medianías. Eso, a la vez que controla, da posibilidades al equipo de manejar los recursos que funcionaron en el pasado, algo que en esta temporada y a favor de unos resultados que son muy necesarios, han decidido abandonar. Iniesta, y cualquier jugador de su estilo, sufre ante la visión de que el sistema no acompaña y ese es el detalle que hace que el genio no asista a la función. Parece que ese deber pasa ahora a ‘Lucho’, que deberá reconciliar el estilo ganador actual, con el que favorece que Iniesta sea más protagonista, y con él, el buen juego, el que emociona, el que controla, el que causa sonrisas y odios. Ese que siempre tuvo la capacidad de levantarse desde la paciencia, el que pudo reconocer la labor de los genios que le acompañaban. Ese que devuelva, a Andrés ‘Sansón’ Iniesta, la melena.