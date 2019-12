Zorrilla necesita del ángel caído

El torbellino del ataque blanquivioleta llegó a los corazones de todos los aficionados un veinticinco de enero. Desde luego, llegó antes, catorce días antes. Un once de enero el Valladolid estrenó su “juguete” de Navidad ante el Alavés, donde fue titular, jugando 66 minutos de ese partido que el Valladolid supo resolver sin la ayuda del nuevo. Solo dos jornadas después y frente al Mallorca, la afición tendría un nuevo héroe. Un toque mágico, que resonó en programas de todo el país por su belleza, finalizó en el primero de los tres goles que el vigués consiguió para el equipo blanquivioleta.

El futbolista marcó un hattrick fuera de casa (con lo que ello significa para el equipo vallisoletano), que significó la remontada ante un equipo que de primeras consiguió golpear primero al Valladolid. Tres zarpazos en su segundo partido como titular que ponían la primera piedra de la construcción del pedestal donde al delantero le fueron subiendo a medida que pasaban las jornadas. Si no eran sus goles (solo marcó uno más, ante el Racing de Santander), era su eléctrica presencia en el área y el apoyo a sus compañeros, tanto en asistencias como en movimientos que facilitaran la labor a los compañeros de equipo. Nada de lo que pudiera hacer Pereira en el campo parecía enturbiar la calidad de sus actuaciones y el cariño de quienes coreaban su nombre.

Todo ha cambiado. La afición busca en la zona de ataque blanquivioleta la calidad del que con el número 24 generó suspiros en otros días. Pero no hay suerte. El jugador gallego parece que poco a poco ha ido diluyéndose en diferentes posiciones en el campo y el protagonismo y la electricidad parecen recaer ahora en otros nombres, como el de Hernán, que focalizan no solo el ánimo de la gente sino las jugadas de peligro en el área rival. De protagonista a figurante, parece que Jonathan Pereira ha pasado a un segundo plano donde incluso Tulio de Melo y el recientemente recuperado Roger parecen poder adelantarle por un lado. Algo que lejos de inmutarle, no parece haber surtido demasiado efecto.

No solo es grave la desaparición para el jugador, que poco a poco puede irse de la titularidad en favor de los otros puntas en la plantilla, sino que el equipo ha perdido ese componente de peligrosidad arriba que le hacía poder ser efectivo bien por banda o bien por el centro, con velocidad punta remarcable en cualquiera de los tres perfiles del ataque. Pereira necesita mejorar y poder sumar en un Valladolid que no puede presumir de tasas goleadores. Desde luego, los jugadores del Valladolid no aciertan de cara a puerta todo lo que se podía esperar y los encargados del gol arriba parecen tener de momento la pólvora mojada.

Pereira, un inquieto goleador

El talento de Pereira está fuera de toda duda, con jugadas como la citada de Mallorca, pero sus cifras goleadoras en esta campaña han sorprendido por lo pobres. A diez partidos del final, Pereira debe mejorar bastante para ser el que se esperaba. Sus cifras, con sus anteriores clubes, no hacen más que demostrar que sus números no van acorde a la calidad que demuestra y ha demostrado sobre el campo. En el Villarreal, primero en el equipo B, hizo un total de 13 goles en 66 partidos. Números cercanos a los que consiguió en el Betis, equipo en el que tras 78 partidos, el jugador vigués consiguió completar 15 dianas. Solo en Racing de Santander y Rayo Vallecano el jugador bajó de los diez tantos, camino en el que parece colocarse con el Real Valladolid, con solo 4 goles en 12 partidos jugados. Sin duda alguna y con el talento y las posibilidades de juego que ofrece el Valladolid, Pereira necesita mejorar para volver al pedestal creado en las primeras apariciones y volver a demostrar al equipo vallisoletano que la calidad no se ha perdido y que el gol con color blanco y violeta volverá.