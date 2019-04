Fernando Currás: "Vamos a competir de verdad"

Fernando Currás, entrenador de la Unión Deportiva Melilla, ha atendido a la prensa en el Estadio Álvarez Claro para hablar del próximo choque que tendrá que disputar su equipo, el próximo domingo, en la Vieja Condomina ante el UCAM Murcia.

Análisis del equipo universitario: "El UCAM es un equipo muy difícil de meterle mano o de buscarle puntos débiles. Es complicado encontrarle defectos. Cuidan al máximo los pequeños detalles, están bien trabajados, tienen una plantilla muy equilibrada, con variantes y encajan pocos goles. Tiene mimbres para pelear por todo y estar donde está. En casa llevan sin conseguir buenos resultados en las dos últimas actuaciones y será una reválida para ellos para demostrar que no están en un mal momento, que seguro que no lo está. Vamos a competir de verdad, con nuestras armas. Sabemos que será un partido duro y tenemos que estar bien. La gente está concienciada y deseando que llegue el domingo para ver qué equipo somos”.

Las miradas están, exclusivamente, en el partido del UCAM: “Perseguimos lograr los tres puntos que nos hagan afrontar este tramo final de liga con las máximas aspiraciones. Tenemos mucho trabajo por delante este domingo para conseguirlo y es donde tenemos nuestros sentidos y energías. A veces mirar para atrás no sirve de mucho y menos mirar más allá del domingo”.

El Melilla quiere evitar que sea un partido cerrado: “La competición te va llevando por altibajos. El UCAM da la sensación que en la segunda vuelta, con los nuevos, con la llegada de César Remón, no tiene ese dinamismo pero ha ganado en consistencia. Da la sensación de ser un equipo menos alegre, pero más sólido. Eso me dice que puede ser un partido en el que cualquier error se puede pagar caro. Nuestro estilo es de un equipo que se encuentra cómodo con ritmo alto, jugando en campo contrario y, quizás, este equipo no nos lo va a permitir. Puede verse un partido más cerrado de lo que en teoría nos conviene. Vamos a tener que defender mejor que nunca. Esperemos que el partido sea dinámico, es lo mejor que nos podría venir a nosotros, pero tenemos que adaptarnos también a lo que propongan ellos”.

Estado de la enfermería melillense: “Recuperamos a Mahanan tras los dos partidos de sanción. Juanjo sufre una hiperextensión de rodilla, pero hoy ha entrenado y ha mejorado bastante, aunque no sabemos cómo se va a encontrar de cara al domingo. Amarito sigue con su particular penitencia. Bolaños como siempre, recuperándose de su lesión, y tenemos a Manolo que lleva dos días con problemas estomacales y hoy no ha podido entrenar, está bastante débil y veremos cómo evoluciona para saber si podremos contar con él. Pedro Conde no llega, pese a que tiene buenas sensaciones está inseguro en esa zona y no está en condiciones de afrontar el partido de forma solvente. Esperamos poder contar con él la semana que viene”.

La renovación de David Sánchez: “Para mí es una buena noticia porque es un futbolista que ha ofrecido un rendimiento extraordinario. Son cláusulas que hay en los contratos y es una buena noticia para mí como entrenador. Estoy encantado. De cara al club es importante que futbolistas de ese nivel sigan en el equipo, nos tiene que alegrar a todos. Esperamos acabar bien el año y que la gente que se lo merezca se le dé continuidad y que no pase lo de otras temporadas. Es algo donde tenemos que mejorar, el dar continuidad a un bloque”.