Trival Valderas - Atlético de Madrid B: ganar o el infierno, no hay más salidas

El Atlético de Madrid B visita el estadio de La Canaleja en una final anticipada por la permanencia. Dos puntos separan a ambos equipos, pero el filial rojiblanco está situado en la posición de playoff por la permanencia, mientras que el Trival, decimooctavo, quiere ganar para adelantar a los colchoneros en la clasificación y acercarse al Leioa, decimoquinto con 40 puntos.

Lo que se disputa este domingo en el campo del Trival son noventa minutos de alta tensión y mucha electricidad. Los futbolistas del segundo equipo atlético llegan dolidos después de que el equipo de Alcorcón venciera por primera vez en su historia a domicilio en la categoría de bronce, remontando el gol de Aquino con dos tantos de Óscar y de Mínguez, uno de los muchos exrojiblancos en las filas locales.

Será un partido especial para buena parte de la plantilla del Valderas. Kike, Basilio, Propín, Noguera y Mínguez, además de Chele, ex del Atlético de Madrid C, tienen pasado en las categorías inferiores colchoneras, y se tendrán que enfrentar a sus sensaciones para lograr la victoria que les de la vida en su intento de alcanzar la permanencia en Segunda B.

Mal momento para el filial

El Atlético de Madrid B de Carlos Sánchez Aguiar llega al duelo con una racha que dura cinco partidos derrotados de forma seguida. Los rojiblancos han afrontado el partido concentrados en el lugar habitual de pretemporada. Los Ángeles de San Rafael ha sido el lugar en los que los colchoneros han buscado paz y tranquilidad para preparar el encuentro desde este viernes. La conjura en el pequeño santuario segoviano para la entidad del Manzanares debe servir para lograr los tres puntos en La Canaleja.



La superficie, el césped artificial de La Canaleja, será uno de los handicaps a los que se enfrenten los visitantes este domingo. A pesar de que la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino cuenta con dos campos de césped artificial en los que se han ejercitado durante esta semana, los dos últimos entrenamientos de los rojiblancos han sido en La Granja de San Ildefonso, ya que el campo de Los Ángeles de San Rafael es de hierba natural.

El único futbolista con el que no puede contar Carlos Sánchez Aguiar esta jornada es Benjamín. Los otros veintiún jugadores disponibles no sabrán la convocatoria hasta llegar a Alcorcón para disputar el partido. Entre ellos destacan Lucas, que no ha sido convocado por Simeone en la visita a Málaga de los rojiblancos, y Borja González, del Atlético C.

Salvo la ausencia de Benjamín, parece que Sánchez Aguiar no hará inventos en un partido muy decisivo. Una baja sensible en el centro del campo la de Benja, pero el once rojiblanco apunta a pocas sorpresas. David Gil en portería, con Iván Pérez, Nacho Monsalve, Tiri, entre algodones toda la semena, y Mario Marín en la zaga; Pierre y Carlos Ramos en el centro del campo; tres medias puntas para Samu Sáiz, Samu Villa y Aquino, y la punta de ataque para un Héctor Hernández que no ha aparecido en los últimos partidos, pero muy mimado por Simeone desde su llegada a Madrid. De no jugar el canario, Aquino ocuparía el puesto más adelantado en el ataque rojiblanco, con Borja Galán en uno de los tres puestos para las medias puntas.

Además de Héctor, las molestias de Tiri y un nuevo episodio de indisciplina de Samu Sáiz centran las mayores dudas de Sánchez Aguiar para la final de La Canaleja. Aitor podría ocupar el puesto del capitán rojiblanco en el centro de la zaga, e Iván Alejo podría tener minutos por Samu Sáiz en el ataque del filial colchonero. Sánchez Aguiar no ha despejado las dudas que mantiene, y no lo hará hasta última hora, cuando desvele su once titular.

Un Trival valiente

Si algo ha caracterizado al equipo de Marcos Jiménez durante toda la temporada ha sido su rebeldía. El Trival nunca se ha rendido, ni cuando ha estado en el farolillo rojo de la clasifación durante gran parte de la temporada. El hecho de creer, la fe que se ha tenido este equipo y su buen juego le ha permitido llegar a estas alturas con opciones de salvarse después de haber pasado muchos momentos de dificultades y problemas durante la temporada, y de poder haber sumado más puntos con un poco más de fortuna y de gol en ciertos encuentros.

Sin embargo, las tres derrotas consecutivas han hecho daño y han lastrado la buena dinámica del equipo del barrio de Valderas, que llevaba siete partidos sin caer derrotado antes de ello. Sobre todo la última, en un partido en el que el Trival se puso 0-2 a favor en Toledo y terminó cayendo derrotado por 4-2 en un gran partido de Iván Sales, autor de dos de los goles de los castellano-manchegos.

A pesar de ello, los de Jiménez seguirán manteniendo la misma línea que toda la temporada. Descaro, valentía, atrevimiento, trabajo, solidaridad y orden para ganar tres puntos de oro que les permitan seguir pensando que la salvación no es ninguna quimera. Porque al Trival no le vale otra cosa que no sea sumar el triunfo. Si no se suman los tres puntos, el panorama seguiría siendo complicado, porque los alfareros no dependerían de si mismos para salir a los puestos de promoción; además de desaprovechar la derrota del Leioa contra el Sestao River.

Por la parte del Trival Valderas, además de la enorme cantidad de exfutbolistas rojiblancos, el equipo se agarra a sus buenos resultados como locales, con dos victorias, cuatro empates y una única sóla derrota a manos del Guadalajara en los últimos siete encuentros como local, en un partido en el que los de Valderas merecieron más que la derrota. Marcos Jiménez optará por el once más habitual en las últimas semanas de los suyos con Kike; Mario, Galiano, Herrero, Raúl; Mancera, Cruz, Óscar, Noguera; Jorge Felix y Joaquín. Sin embargo, tanto el delantero Palacios como Altares en el centro del campo podrían tener opciones de partir desde el once titular por Jorge Félix o por Cruz. Un once que se la juega a noventa minutos ante los suyos. No hay marcha atrás, ganar o el infierno esperan.

Posibles alineaciones