Real Oviedo - Atlético Astorga: firmar el playoff o la salvación

Este domingo, doce de abril, a las 17:00 horas de la tarde, el Real Oviedo y el Atlético Astorga se enfrentarán en el Nuevo Carlos Tartiere en un duelo marcado por los distintos objetivos que persiguen unos y otros. Para los asturianos, el encuentro es propicio para continuar en los puestos nobles de la tabla y sellar la clasificación para el playoff de ascenso, con varias jornadas de antelación. Por su parte, los maragatos visitan el mítico campo ovetense, que no ha podido estrenarse todavía en la máxima categoría del fútbol español, con la necesidad de sumar los tres puntos para poner tierra de por medio con los puestos peligrosos.

En la primera vuelta, el Atlético Astorga recibía al Real Oviedo después de sólo haber conseguido dos victorias en La Eragudina. A pesar de llegar en dinámicas distintas, el equipo maragato puso en apuros al trastalántico de la competición. Linares iba a ser el autor del único tanto del encuentro en el minuto tres de juego, tras una sensacional vaselina que sorprendió a Javi Díez. El mal estado del césped de La Eragudina provocado por las intensas lluvias caídas en la semana previa al choque deslució un histórico duelo, que congregó a casi dos mil ovetenses en la grada maragata.

Real Oviedo: un punto para certificar el playoff de ascenso

Este sí podría ser un año histórico para el conjunto ovetense. Después de muchas temporadas en el infierno de la Tercera División y de la Segunda División B, el cuadro dirigido por Sergio Egea se encuentra a un punto de certificar su presencia en el playoff de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Incluso, le podría valer no sumar ningún punto dependiendo lo que haga el Guijuelo y el Compostela.

El conjunto carbayón se encuentra en una situación inmejorable. Suma diecisiete encuentros sin conocer la derrota y domina el Grupo I de Segunda División B. Pero tras el último empate en el Nuevo Carlos Tartiere frente a la UP Langreo (0-0), los jugadores azulones quieren recuperar la senda de la victoria en casa. Llegar con buenas sensaciones al tramo final de la competición puede resultar clave para la consecución del ansiado ascenso de categoría.

Susaeta y Sergio Sánchez bajas, Eneko y Generelo recuperados.

Sergio Egea, técnico de los ovetenses, contará con dos sensibles bajas. La primera de ellas, la de Sergio Sánchez, que a punto está de cumplir una vuelta completa alejado de los terrenos de juego. El central azulón disputaba sus últimos minutos frente al Zamora en el coliseo asturiano. El otro que no forzará su vuelta es Susaeta. El extremo vasco ya no estuvo ante el Real Murcia por molestias físicas y el preparador argentino no correrá el riesgo para no perderle de cara al playoff de ascenso.

Los que podrían ser importantes en esta recta final de temporada son Eneko y David Generelo. Ambos se han encontrado fuera de los terrenos de juego durante más de tres semanas y su vuelta coincide con la parte importante de la competición. El primero de ellos disponía de varios minutos la pasada jornada en la Nueva Condomina; mientras que Generelo podría recuperar sensaciones volviendo a pisar el césped del Carlos Tartiere; parece que el mediocentro jugará un papel fundamental en el tramo decisivo de la competición.

Convocatoria: Esteban, Gorka, Nacho López, David Fernández, Jonathan Vila, Dani Bautista, Redondo, Sergio Sánchez, Charlie, Jon Erice, Omgba, Héctor Font, Generelo, Susaeta, Sergio García, Borja Valle, Eneko, Miguel Linares, Diego Cervero y Dioni.

Atlético Astorga: despertar antes de que sea tarde

Todo parecía resuelto hace escasas jornadas, la clara victoria frente al Coruxo hacia indicar que los maragatos habían dado un paso, prácticamente, definitivo hacia la salvación. Pero la igualdad reinante en la categoría ha demostrado que la permanencia no se podrá sellar hasta las últimas jornadas de la competición. El Atlético Astorga sigue creyendo que la salvación pasa por La Eragudina, donde recibirá a dos rivales directos, como son el Sporting de Gijón B y el Burgos.

Aunque en el último encuentro disputado en el estadio astorgano, el Somozas sorprendía a los verdes y les colocaba en problemas. La derrota podría haber pasado desapercibido de no haber caído la jornada anterior en San Lázaro y de no tener que viajar a Oviedo el la posterior. Precisamente, esto último es lo que preocupa en la parroquia astorgana. En el Carlos Tartiere sólo ha podido vencer el Zamora y el Atlético Astorga viaja con la obligación de sumar algo positivo para no caer a los puestos de descenso.

Pepe Calvo podrá contar, de nuevo, con la totalidad de su plantilla.

Aunque no todo son malas noticias en el seno del conjunto maragato. Por segunda vez, desde septiembre, Pepe Calvo tendrá a todos sus efectivos a disposición y en buen estado de forma. Ivi Vales, que ante el Somozas cumplía sanción por acumulación de amonestaciones, volverá previsiblemente al once inicial. El principal damnificado sería Asier Arranz, que retornaría a un banquillo en el que ganarse un puesto resulta complicado.

El técnico del Atlético Astorga, Pepe Calvo, quería dejar a un lado el discurso de que la salvación pasa por La Eragudina y en su paso por el micrófono de Radio Marca León lo dejó claro: "No podemos dar por perdido el partido con el Real Oviedo. Tenemos que ser competitivos y no pensar en los partidos decisivos de La Eragudina". Y avisaba del potencial del rival carbayón: "El Real Oviedo genera muchas ocasiones por lo que tenemos que estar muy concentrados para que no nos hagan daño".

Convocatoria: Javi Díez, Luis Arellano; Llamazares, Cristian, Antonio León, David Uña, Víctor, Lago; Porfirio Puente, Héctor Taranilla, David Bandera, Diego Peláez, Ivi Vales, David Bandera; Borjas Martín, Roberto Puente.

Jugadores a seguir

Linares: Después de anotar diez goles con el Recreativo de Huelva en Segunda División, Linares acumula ya 25 tantos con el Real Oviedo. Será, casi con total seguirdad, el máximo goleador de la categoría de bronce; ya que suma 7 más que su principal perseguidor. Sus goles podrían devolver a los carbayones a la élite.

Borjas Martín: No suma los números del ariete de los ovetenses, pero la temporada del canario está siendo digna de elogio. Con trece tantos a sus espaldas se está erigiendo en una de las revelaciones positivas de la temporada. Al igual que su homólogo azulón, los goles de Borjas Martín deberían servir al Atlético Astorga para mantener la categoría.

Posibles alineaciones: Real Oviedo vs. Atlético Astorga