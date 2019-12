El empirismo de Simeone

Impulsado por un irrefrenable instinto, Diego Costa regateó el 23 de mayo, sobre la hierba de Da Luz, al dolor y a las insistentes preguntas de Diego Pablo Simeone con una galopada de más de 50 metros para dejar claro, ante las cámaras, que las molestias que arrastraba desde el último mes las había curado, por arte de magia, con la placenta de yegua de Marijana ‘Doctora Milagro’ Kovacevic. Nada más lejos de la realidad. El milagro resultó ser un truco de magia barato y malo y el hispanobrasileño se retiró de Lisboa a los nueve minutos de empezar. El Atlético de Madrid perdió un cambio y, con él, las posibilidades de levantar su primera Champions League de la forma más cruel.

La decisión de Simeone de alinear a Diego Costa en la final, que contó con la aprobación del recuperador físico Óscar Pitillas y del propio jugador, ha sido un tema tabú desde hace once meses. Nunca ha reconocido en público si su decisión fue acertada o equivocada, si - a sabiendas del desenlace - hubiera repetido si tuviera una nueva ocasión. Lisboa pasó y lo que sucedió allí se quedó. En espacios cortos, ‘el Cholo’ no rehúye la pregunta y es consciente que aquel 24 de mayo, fecha histórica para el club, cometió un error.

A Simeone le preguntaron en rueda de prensa por cómo se encontraba Mandzukic y si sería titular contra el Real Madrid. Solo respondió a una: "Juega Mandzukic"

Once meses después del trágico final vivido en Lisboa, Simeone ha resuelto una hipótesis similar de la misma manera que lo hizo el 23 de mayo. Mario Mandzukic partirá de inicio en el once titular tras realizar, únicamente, dos entrenamientos con todo el grupo. El internacional croata se ha perdido por lesión (tenosinovitis del tendón peroneo lateral largo de su pie derecho) los dos últimos partidos de Liga y se ha sometido a pruebas médicas durante los tres últimos días previos al partido de Champions League contra el Real Madrid. Simeone considera que está apto para la primera batalla y se encomienda a su gladiador preferido, el segundo que más goles lleva esta temporada en el Atlético de Madrid.

'El Cholo' concibe que cada jugador que salta al terreno de juego lo debe de hacer al 100% y dispuesto a entregarse al máximo, hasta la extenuación, para defender las rayas rojiblancas de su camiseta. Considera a Mandzukic como un elemento importante dentro del esquema del equipo y lo defendió a capa y espada en público. "Mandzukic hace diez partidos que está tocado del tobillo. Me dijo que está mal y que no puede dar al equipo lo que necesita. Me ha dicho que se quiere recuperar y ponerse bien. El equipo no puede aceptar a nadie al 70%. Se lo agradecí, porque le dije que si le veía en el entrenamiento le pondría de titular. Para mi lo es. Le estaremos esperando para cuando vuelva tome su lugar", explicó Simeone, alargándose más de lo normal en su respuesta.

El día previo al partido de la Champions League Simeone confirmó la titularidad de Mandzukic pero evitó hablar sobre su estado físico. "Quería saber cómo se encuentra Mandzukic y si va a ser titular", preguntó Edu Pidal, periodista de la Cadena SER, en la Sala VIP del Vicente Calderón. "Mañana va a jugar Mandzukic", respondió, parco en palabras, el técnico argentino, evitando hacer un juicio valorativo sobre cómo está el internacional croata para la gran cita europea.

La lesión de Diego Costa tiene poco - o incluso nada - que ver con la que ha sufrido Mario Mandzukic. En común coinciden en que no llegan a la cita, calificada como "la más importante de la temporada" por todo el vestuario, en su mejor momento personal ni físico. El técnico argentino entiende el fútbol desde la pasión con la que se entrega tanto él como el cuerpo técnico. Y es en esa concepción futbolística donde Simeone responde a la necesidad de incluir a Mandzukic - clave en el 4-0 del Vicente Calderón - en el once titular contra el Real Madrid, además de la lesión de cúbito que arrastra Raúl García y la irregularidad goleadora de Fernando Torres, desacertado en La Rosaleda.

El umbral del dolor de Mario Mandzukic es muy elevado. No teme a nada. Su compromiso con el Atlético de Madrid desde que llegó es máximo y no le han parado ni una fractura de nariz ni un tobillo maltrecho. El internacional croata se parte la cara por el equipo si hace falta. "No hay nadie mejor que él, nadie que se esfuerce más, que acabe los partidos más roto y que lo haya dado todo en el campo. Es el mejor por esta razón. En mis años de entrenador no he tenido un delantero centro como él", reconoce Guardiola en el libro 'Herr Pep' de Martí Perarnau. El tiempo, concretamente unas horas, dirá si Simeone ha aprendido la lección de Lisboa mediante la experiencia.