Messi: "Me siento feliz"

Leo Messi es feliz. Vistiendo la camiseta del Barcelona, con su rendimiento personal y del equipo el 'crack' argentino ha encontrado su mejor versión. Sus goles (a estas alturas ya acumula más que la temporada pasada), su fútbol y la buena conexión con el resto del campo están haciendo que Messi vuelva a ser el que era antes de la oscura temporada pasada.

"Viví un año complicado, pero ahora me siento bien"

Tal y como explica para la revista del FC Barcelona, "Me siento feliz. La verdad es que comencé la temporada de manera distinta después de lo que me pasó el año pasado. Sinceramente, viví un año complicado por lo que pasaba fuera del campo, mis lesiones y mi rendimiento, pero este curso lo empecé de otra forma y ahora me siento bien" afirmaba el '10' del Barcelona.

La temporada con 'Tata' Martino en el banquillo fue dura. A nivel grupal los éxitos se escaparon (se perdió la Final de Copa frente al Real Madrid, el Atlético se llevó la Liga en el último partido y en Champions, Simeone les echó en cuartos) y, para Messi, fue un año oscuro plegado por los rumores externos, las lesiones,... Ahora, con la perspectiva cambiada, Leo asume que las tornas han girado y que se encuentra en plena perfección: "Estuve mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y cuando volví nunca terminé de encontrarme bien. He intentado olvidarme de lo vivido ese año para recuperar mi mejor versión y ahora me encuentro muy bien" afirmaba.

De cara a los éxitos

Si la campaña anterior terminó mal para los azulgranas, las cosas pueden cambiar en este tramo final de temporada. Son líderes de la Liga (pese a que se empató en Sevilla, mantienen una ventaja de 2 puntos al Real Madrid), disputarán la Final de Copa frente al Athletic y mañana arrancan los cuartos de final de Champions ante el PSG.

Los 3 títulos siguen más vivos que nunca. Leo asegura sentirse, junto a sus compañeros, emocionados y ambiciosos por conseguirlos: "Tenemos la ilusión de llegar lo más lejos posible, así que lucharemos por todo". Messi cree que, en las épocas doradas de Pep Guardiola cuando se consiguieron tantos títulos, la afición se acostumbró a verles siempre ganar: "Quizá no valorábamos lo que estábamos consiguiendo; hemos vivido un año en el que no hemos ganado nada y ahora, cuando llegan éxitos, los disfrutamos más porque sabemos que son muy difíciles de conseguir" sentenciaba el delantero.

Thiago le cambió la vida

Desde que en noviembre de 2013 el pequeño Thiago, su hijo, llegó a su vida Messi ha cambiado y madurado. Se ha hecho un hombre, tal y como afirma él: "Thiago lo ha cambiado todo, sobre todo el pensamiento. Primero es él y luego, lo demás." reconocía el goleador.

"En la vida hay otras cosas además del fútbol"

Añadía, pues, que su pequeño le ha aportado serenidad en los momentos más complicados: "Me ha cambiado también la manera de ver un partido. Antes, si perdía o hacía algo mal, no hablaba con nadie durante tres o cuatro días, hasta que se me pasaba la locura. Ahora, llego a casa después de un partido, veo a mi hijo y se me pasa todo. Ser padre me ha ayudado a crecer y a pensar que en la vida hay otras cosas además del fútbol" sentenciaba un Leo Messi emocionado.