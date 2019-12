Resultado Atlético de Madrid - Real Madrid en la Champions League 2015 (0-0)

¡Esto es todo amigos! Gracias por seguir el partido Atlético de Madrid - Real Madrid y en directo en VAVEL, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. En unos minutos podréis disfrutar del análisis individual de los jugadores y de la crónica del encuentro. ¡Hasta la próxima!

Final | Dos bajas para el partido de vuelta, una por cada equipo. El Atlético no podrá contar con Mario Suárez, mientras que en el Madrid no estará Marcelo, pieza fundamental en el esquema de Ancelotti, máxime cuando se da más que por hecha la salida de Coentrao, quien se ha caído de las últimas convocatorias sin ningún tipo de justificación.

Final | Se cumplen las predicciones de Ancelotti y Simeone. Ambos entrenadores habían mostrado sus preferencias por el empate como un buen resultado en la previa del partido.

Final | Mandó el Madrid en el partido, que no en el marcador. Durante 80 minutos, las jugadas más peligrosas tuvieron protagonistas merengues. Los cambios desajustaron a ambos equipos y el Atlético a punto estuvo de sacar tajada. Cuatro ocasiones peligrosísimas en los compases finales a punto estuvieron de desequilibrar el partido.

93' ¡Final, final, final del partido! ¡Ambos equipos dejan el desenlace para la vuelta!

93' ¡Salvó Varane la última jugada del partido! Llegaba Mandzukic en el segundo palo.

91' Tres minutos de añadido. Remató Cristiano desde la derecha, muy forzado. Atrapó Oblak sin problemas.

90' Reventó el esférico Mandzukic, que golpeó en el estómago de Arbeloa. Tres ocasiones clarísimas para los colchoneros, que a punto han estado de romper las tablas.

89' Intenta el Atlético de Madrid la segunda jugada. Centro al segundo palo que deja muerto Mandzukic para la llegada de Torres. Atrapó Casillas tras muchos problemas.

88' Tarjeta amarilla para Marcelo, que se perderá la vuelta por acumulación de amonestaciones.

87' Falta de Godín al saque de esquina. Torres había intentado entrar en el área, pero Ramos tapó el hueco al fuenlabreño.

85' Volea de Modric desde la frontal tras un nuevo saque de esquina. El golpeo del croata se marcha por encima de la puerta de Oblak.

84' Segundo cambio en el Madrid. Se retira Carvajal y entra Arbeloa.

84' Tarjeta amarilla para Mario Suárez, que no jugará en el Bernabéu por acumulación de tarjetas.

83' Cambio en el Atlético de Madrid, que va a intentar aprovechar la velocidad de Torres. Se retira un sorprendido Koke y entra Mandzukic.

82' Se viene arriba el Atlético de Madrid. Primero remata Godín un saque de banda y luego con un saque de esquina que despeja Varane.

80' Gran movimiento de Arda Turan, que se cuela entre las líneas blancas y asiste a la izquierda a Siqueira. Tuvo que despejar Casillas el centro del brasileño.

79' Justicia salomónica de Mazic. Amonestaciones para Sergio Ramos y Raúl García tras un nuevo encontronazo.

78' Buen ataque del Atlético de Madrid, que aprovechó la tercera pérdida de Sergio Ramos en el partido para hilvanar una buena posesión de ataque.

76' Primer cambio en el Atlético de Madrid. Se retira un desdibujado Griezmann y entra Raúl García.

74' Primer cambio en el Real Madrid. Se retira Benzema y entra en su lugar Isco, quien jugará de falso nueve.

72' Pone un poco de calma el Madrid a su juego. Toca con demasiada parsimonia el equipo de Ancelotti, que empieza a pensar en el empate.

71' Mandzukic está en todos los fregados. Nuevo encontronazo con Carvajal, al que dio un codazo involuntario. Sin mayor trascendencia, el lateral se levanta y se reincorpora al partido.

69' Cuarto saque de esquina para el equipo blanco, que despeja con solvencia la defensa rojiblanca.

68' ¡Vaya ocasión para el Real Madrid! El conjunto de Ancelotti está rizando demasiado el rizo; recibió Benzema tras una gran acción personal de Marcelo. El jugador 'bleu' prefirió pasar a Cristiano cuando tenía todo a su favor para el remate.

66' Muchos más rápido el Madrid ahora con el cuero en los pies. El equipo visitante está imprimiendo mayor velocidad al juego, consciente del agotamiento de su rival.

64' Fuerte presión y férreo marcaje del equipo rojiblanco para evitar las llegadas blancas. Ambos equipos buscan el contragolpe en estos minutos.

62' Se calienta el encuentro. Los jugadores rojiblancos están buscando la confrontación y los madridistas no se están amedrentando. Nuevo choque entre Varane y Mandzukic que acaba con los locales pidiendo la amarilla.

60' Encuentro de idas y venidas, con dos ocasiones muy peligrosas para el Atlético de Madrid. Mandzukic otra vez fuera del terreno de juego curándose el corte de la cara. Nuevo encontronazo con Carvajal, al que puso el brazo en el cuello.

Foto | Así quedó Mandzukic tras el golpe con Sergio Ramos.

57' Disparo de Cristiano que acaba en saque de esquina. Centro peligroso de Kroos que obliga a la defensa a emplearse al máximo.

56' ¡Disparo lejano de Kroos! Detiene Oblak.

54' Tarjeta amarilla para Mandzukic tras su enésima protesta. Primera amonestación del encuentro; se abrió la veda.

53' Mueven el banquillo los dos técnicos. Calienta Torres por el Atlético de Madrid, mientras que por el Madrid lo hacen Isco y Arbeloa.

51' Mandzukic se ha hecho una brecha por encima de la nariz tras un choque con Sergio Ramos. El croata está encendido, increpando al árbitro por lo que considera una decisión injusta.

48' Centro de Juanfran desde la derecha tras bailar al colombiano James. Remató dentro del área Arda Turan, desviado.

48' Centro de James desde la izquierda que ataja Oblak. Cristiano estaba esperando el envío.

47' Continúa el dominio madridista del partido. Intentó salir Cristiano al contragolpe, sin éxito.

21:46 ¡Se reanuda el encuentro! De momento, tablas en el marcador.

21:43 Saltan los mismos 22 protagonistas al terreno de juego. En breves instantes comenzará la segunda mitad.

Descanso | Bale tuvo la ocasión más clara del encuentro cuando el partido dictaba sus primeros compases. El galés a punto estuvo de devolver la machada de la Copa del Rey, cuando el Atlético anotó en el Bernabéu en un inicio fulgurante en cada periodo.

Descanso | La mejor ocasión hasta el momento para el Atlético llegó tras un grave fallo de Sergio Ramos que finalizó con la bola en las piernas de Griezmann. El francés remató a la media vuelta, pero Casillas estuvo muy atento para aferrar el balón.

Descanso | Dominio del Real Madrid durante estos primeros 45 minutos, con cinco llegadas clarísimas a gol y otras tantas ocasiones más. El Atlético de Madrid se ha visto superado por el empuje y la garra del equipo blanco, sacando del balón parado su máximo rédito. Cuatro saques de esquina lleva el equipo colchonero.

45' Choque entre Griezmann y Sergio Ramos tras un centro de Arda. Acaba la primera mitad con el de Camas tendido en el terreno de juego. Parece que podrá continuar sin problemas.

42' ¡Qué cabalgada de Varane! El central salió al contragolpe y tras recorrerse todo el campo, centró ante la llegada de Cristiano y Benzema. Llegaba el francés al segundo palo, quiso ceder al luso pero Juanfran estuvo muy listo, esperando el pase. Enorme el lateral, que salvó un clarísimo dos contra uno.

41' Saque de esquina para el Atlético tras despeje de Varane. Cuatro ocasiones desde el córner para los locales, que no suelen perdonar muchas.

39' ¡Disparó fuera el Mago croata! A punto de marcar Luka Modric desde la frontal con un potente remate.

37' ¡A punto de llegar el tanto rojiblanco! Llega la ocasión más clara para los rojiblancos tras un error de Sergio Ramos sacando el cuero. Mario Suárez atajó el esférico y cedió sobre Griezmann con velocidad, quien remató a la media vuelta. Detuvo Casillas.

35' ¡Saque de esquina para el Real Madrid y disparo desde la frontal de James! ¡Paradón de Oblak, la tercera del encuentro! El rechace llega a los pies de Varane, quien desperdicia la ocasión.

34' Nueva ocasión a balón parado, esta vez del lado merengue escorada a la derecha de la meta de Oblak. Ojo a Cristiano..

33' Tercer saque de esquina para el Atlético de Madrid. El esférico se paseó por el área chica hasta el segundo palo, donde Ramos repelió el cuero providencialmente.

30' ¡Otra vez Bale! Disparó muy lejano el galés; el cuero botó delante del esloveno, quien despejó al lateral.

29' Centro de Siqueira que acaba en saque de esquina para el Atleti, quien movió con velocidad el esférico. Atrapa Casillas el balón parado.

27' El Madrid mueve el cuero con lentitud, le cuesta encontrar huecos en la entretejida telaraña rojiblanca. Mandzukic pierde una y otra vez su duelo particular con Varane.

26' Impactante imagen de los jugadores del Atlético de Madrid, con los 11 jugadores cerrando filas en 1/3 de campo.

23' El Atleti sigue a lo suyo, intentando ganar la espalda del equipo merengue. Varane está muy rápido, ganando su duelo particular con Mandzukic. No llegan los rojiblancos a la meta de Casillas con el cuero en los pies.

22' Peligrosísima falta desde la frontal del área que desaprovecha Cristiano empotrándola contra la barrera.

19' Rifirrafe entre Bale y Juanfran en un balón imposible de jugar. Esperemos que el espectáculo que estamos viendo hasta ahora no se empañe de acciones feas.

17' Saque de esquina para el Real Madrid. Aunque parece que el conjunto colchonero se ha sacudido el dominio inicial merengue, el equipo blanco está presionando muy arriba la transición del Atleti, recuperando el cuero rápidamente.

15' A punto estuvo Cristiano de aprovechar un error de Miranda. El Atlético lanza constantemente el contragolpe apoyado en la figura de Griezmann.

13' ¡Despejó Ramos! ¡Saque de esquina para los rojiblancos, quienes están teniendo en el balón parado su mayor aliado. Despejó Casillas.

12' Falta de Marcelo sobre el turco Arda Turan en la banda siniestra de los blancos. Peligrosa ocasión a balón parado que botará Koke.

11' ¡A punto de contactar Cristiano el centro de Bale! Providencial la defensa rojiblanca para achicar la ocasión.

10' Falta de Sergio Ramos sobre Gabi en el centro del campo. El central merengue pisó el cuero y lo retuvo sin mayor historia. Mucho oficio del centrocampista rojiblanco.

9' El Real Madrid parece haberse sobrepuesto al guión previsto para el encuentro de hoy. Nadie esperaba un equipo merengue tan agresivo y dominador, veremos si en la segunda mitad no paga el esfuerzo.

7' ¡Libre directo de Cristiano Ronaldo a puerta! ¡Detiene Oblak con seguridad!

7' Falta de Mandzukic en la frontal del área. Peligrosísimo disparo para Cristiano Ronaldo.

6' De momento el Atleti está seco en ataque. La defensa del Real Madrid está solventando con facilidad todas las llegadas rojiblancas.

3' Primera ocasión clara del partido tras una pérdida en el centro del campo rojiblanca. El esloveno demuestra cada partido por qué es el futuro de la portería rojiblanca.

3' ¡PARADÓN DE OBLAK! ¡Menuda ocasión ha marrado Bale, el expreso de Cardiff, solo ante el meta rojiblanco!

2' ¡Disparo de Carvajal desde la frontal! ¡Ataja Oblak!

1' Primera posesión para el Real Madrid, que no acaba de llegar a la meta de Oblak. Juego muy directo del equipo blanco, que parece que buscará con toda intención la espalda rojiblanca.

20:45 ¡Rueda el cuero en el Calderón!

20:45 Se escucha el himno de la Champions League en el Calderón. Los pelos de punta para todos los presentes, dispuestos a presenciar el partido de mayor magnitud madrileño y español. ¡Los dos finalistas se ven las caras de nuevo!

20:40 ¡Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego! ¡Llega la hora de la verdad!

20:38 Partido emoocionante, donde las rivalidades se dejarán a un lado para dejar hueco al espectáculo.

20:31 Ancelotti contará con todos sus efectivos de cara al encuentro más importante de toda la temporada. Esta noche se inicia el primer asalto en la aspiración más importante: el campeonato europeo. El de Reggiolo parece que se liará la manta a la cabeza y saldrá sin miramientos y con todo al frente para vencer al Atlético de Madrid en una pelea de iguales.

20:25 Una vez más, el 'Cholo' Simeone intentó esconder sus cartas de cara al once. Para luchar contra el gafe de Diego Costa en la final de Champions League, el argentino prefirió no dar a conocer el nombre del croata con antelación. Es singular, único, el empirismo de Simeone.

FOTO | Así calientan ambos conjuntos sobre el verde. ¡Se acerca el inicio del partido Atlético de Madrid - Real Madrid! (vía @MuelasRNE).

20:21 Si no lo habéis hecho ya, el momento para echarle un último vistazo al partido en clave táctica ha llegado. Desde su Tablero Real, Ancelotti prepara el asalto al territorio del 'Cholo', que confía en seguir manteniendo a raya al italiano de sus dominios.

20:18 ¡Los dos equipos ya calientan sobre el césped! La recta final antes del partido acaba de comenzar, y algo menos de 30 minutos nos separan del inicio del choque.

20:15 Para el Atlético, jugar en el Calderón es hacerlo en Tierra Santa. El feudo rojiblanco se ha convertido en un fortín desde la llegada de Simeone, y desde el 1-2 de la campaña 2012-13, el Madrid no ha vuelto a vencer en campo rival.

20:11 Será la séptima ocasión en la que colchoneros y merengues midan fuerzas desde la final de Lisboa. Entonces ganó el Madrid, pero desde aquella ocasión el Atlético no pierde. El cuadro blanco aspira a que, a la séptima, sea la vencida.

20:08 En el Atlético, el concurso de Arda Turan será clave. El turco será de la partida, a diferencia de los últimos encuentros entre Madrid y Atléti, y formará parte del elenco de grandes jugadores con los que Simeone opta a derrotar de nuevo al Madrid.

20:05 Para el derbi, Ancelotti se guarda un as. Finalmente Isco partirá desde el banquillo, dándole al italiano una alternativa de máximo nivel para cambiar el partido a su antojo, si así lo requiere.

FOTO | Así llegaban al Calderón Koke y Torres, el primero de ellos será titular y el segundo vuelve a disputar un nuevo derbi. No ha perdido aún el de Fuenlabrada ante el Madrid desde su retorno a la ribera del Manzanares (vía @championsleague).

FOTO | La camiseta de Cristiano Ronaldo ya está preparada para la 'batalla' en el Calderón (vía @championsleague).

19:55 Entre Simeone y Ancelotti una relación de amor-odio que les lleva a respetarse entre ellos. De momento, es el argentino el que sale vencedor de un duelo entre dos de los mejores entrenadores del mundo, condenados a entenderse.

19:50 El Madrid se muestra casi imparable fuera de casa en competiciones europeas. Tan solo una derrota en sus diez últimas salidas, la cosechada en Dortmund ante el Borussia en la pasada campaña también en cuartos.

19:45 El derbi será una nueva oportunidad para Casillas y así poder redimirse. El de Móstoles no está teniendo su mejor año, y en el encuentro del Calderón falló decisivamente en el primer tanto de Tiago, que abría el camino a la goleada.

19:40 Ancelotti ha decidido dejar fuera del banquillo a varios de sus hombres. Contará con Keylor Navas, Pepe, Khedira, Illarra, Isco, Jesé y Arbeloa; mientras que Chicharito, Lucas, Coentrao, Nacho y Pacheco verán el encuentro desde la grada.

19:37 ¡Y también el del Real Madrid! Los once hombres de Ancelotti serán Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, James; Bale, Cristiano y Benzema

19:35 ¡Ya conocemos el once del Atlético! Simeone apuesta por Oblak; Juanfran, Godín, Miranda, Siqueira; Gabi, Mario Suárez; Koke, Arda; Griezmann y Mandzukic

19:32 Al Atlético se le dan bien los españoles. Suman siete triunfos en partidos de competición europea y cuatro pases de ronda y una final conquistada contra otros equipos nacionales, por cinco derrotas, dos eliminaciones y una final perdida, la de Lisboa contra el eterno rival.

19:29 Desde el principio de la temporada, y a pesar del éxito en la pasada, el Real Madrid se ha marcado un objetivo claro: ser el primer equipo en reeditar la Champions League en su nuevo formato. Para ello, los de Ancelotti deberán superar a los 'indios' en territorio comanche.

19:26 Con sus victorias en cuatro de los seis últimos partidos, y dos empates, el Atlético lleva nueve meses mandando en la capital. La última ocasión en la que fue derrotado a manos de su eterno rival, en Lisboa, en la Champions, competición fetiche de los blancos.

19:23 Es la cuarta vez en la historia de la Liga de Campeones que dos finalistas se enfrentan en una eliminatoria directa al año siguiente. En las tres anteriores, el finalista reeditó en todas las ocasiones la victoria. ¿Logrará el Atlético cortar esa racha? ¿Será el Madrid el siguiente en alargarla?

19:20 Las redacciones de Real Madrid y Atlético de Madrid se han volcado de cara al derbi, aportando toda una suerte de contenidos para completar la previa más completa de uno de los grandes partidos de la temporada.

19:15 ¡La cuenta atrás ha comenzado! Tan solo una hora y media para que el encuentro comience. Las últimas anotaciones tácticas de los entrenadores, los últimos gritos de aliento de la gente. Un nuevo derbi está a punto de llegar.

A falta de todavía varias horas para que comience el partido Atlético Madrid - Real Madrid , los aledaños del Estadio Vicente Calderón van cogiendo color, de cara al encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid que dará comienzo a los cuartos de final de la UEFA Champions League (vía @JaimeELMUNDO).

Precisamente, el último enfrentamiento Atlético Madrid - Real Madrid se remonta al 4-0 que el Atlético endosó a su máximo rival en liga. Los goles de Tiago, Griezmann, Saúl y Mandzukic evidenciaron el carácter de un equipo que sigue la filosofía 'de hazaña a hazaña'.

Con el Madrid aún lamiéndose las heridas producidas en aquella batalla y tratando de superar su posterior resaca de resultados, el conjunto de Ancelotti volverá al escenario de aquel episodio. Los jugadores blancos no olvidan la afrenta recibida en el Atlético Madrid - Real Madrid de aquel entonces y esperan con impaciencia el duelo por el gobierno de la capital.

El Real Madrid intentará esta noche derribar su particular Muro hacia Berlín, ya que no vence a los rojiblancos desde la pasada final Atlético Madrid - Real Madrid de la Champions. Desde entonces, el equipo blanco tan solo ha logrado dos empates y ha caído derrotado en otros cuatro encuentros frente al Atlético de Madrid.

Atentos en este Atlético Madrid - Real Madrid a: James Rodríguez, centrocampista del Real Madrid. El colombiano parece totalmente recuperado de su lesión y ha regresado a un grandísimo nivel. Con la presencia del cafetero en la posición de enganche, la BBC intentará saldar su cuenta pendiente con el Atlético de Madrid. La precisión en el pase y la calidad creativa del '10' merengue serán claves para demostrar que Ancelotti ha encontrado la fórmula anti-cholo.

Atentos en este partido Atlético Madrid - Real Madrid 2015 a: Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid. El jugador francés lleva 21 goles en su primera temporada en el conjunto colchonero, erigiéndose junto a Mandzukic como una de las referencias en ataque. El ariete, que ya sabe lo que es marcar al Real Madrid con la elástica rojiblanca, llega enchufado al derbi europeo tras anotar un doblete ante el Málaga. Su velocidad y desborde darán más de un quebradero de cabeza a la en ocasiones frágil defensa merengue.

En la misma línea del 'Cholo' se pronunciaba Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quien también vería con buenos ojos el empate en el Atlético Madrid - Real Madrid: "Lo que importa es pasar. No se necesita ganar. Se pueden empatar los dos partidos y pasar". Preguntado por el esquema de juego que utilizará el italiano, el de Reggiolo restaba importancia a este aspecto: "Creo que no es un problema de sistema, de jugar 4-4-2 ó 4-3-3. Hay que jugar compactos, estar juntos los 90 minutos y con la personalidad y coraje que requieren este tipo de partidos". Por último, Ancelotti elogió a su homólogo rojiblanco, con el que mantiene una relación de amor - odio, fruto del respeto y admiración que ambos se profesan a pesar de la dura rivalidad: "Es un gran entrenador, lo ha demostrado hasta el momento. Es sin duda uno de los mejores técnicos del mundo. Para mí es un honor y también un problema enfrentarme a Simeone"

El técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, analizó el primero de los choques Atlético Madrid - Real Madrid europeos en la rueda de prensa previa. El argentino no vería con malos ojos un empate, ya que "el miércoles habrá otro partido para resolver la eliminatoria a uno de los dos lados". Evidentemente, el técnico tiene claro que "ganar es lo mejor" aunque no se fía del rival, borrando toda similitud con el choque liguero que acabó 4-0: "No miro los partidos anteriores porque será un partido nuevo, no es una Liga ni una final de Chmpions. No me imagino otro partido que no sea el de semifinales en Copa del Rey en su Campo, me imagino algo parecido"

La batalla entre Atlético Madrid - Real Madrid 2015 no se librará solo en el terreno de juego, sino que volveremos a encontrarnos con un nuevo duelo táctico, en el que Ancelotti tendrá que encontrar en su pizarra la solución para desenmarañar la defensa de Simeone. Querido lector, puedes encontrar toda la información al respecto en VAVEL, en una nueva edición de 'El Tablero Real'.

El Atlético de Madrid buscará el pleno esta temporada ante el Real Madrid en su estadio, donde ha vencido en todas las competiciones que se han enfrentado esta campaña: Supercopa de España, Copa del Rey y Liga. Sin embargo, las estadísticas europeas son comandadas por el conjunto merengue en los Atlético Madrid - Real Madrid 2015, ya que historicamente se han enfrentado un total de cuatro veces, de las cuales tres victorias han sido para los blancos y tan solo una para los colchoneros.

Sin embargo, a pesar de que históricamente la balanza estadística se decanta del lado madridista en los Atlético Madrid - Real Madrid , lo cierto es que en las dos últimas temporadas la tendencia se muestra mucho más favorable a los colchoneros. Con once enfrentamientos en dos campañas hasta el momento, el Real Madrid se ha hecho con la victoria en tres encuentros, mientras que el Atlético ha vencido en cinco ocasiones a los madridistas, con tres empates de por medio. Casi nada para el equipo de Simeone, que hasta aquella final de Copa del Rey en el Bernabéu llevaba 10 años sin conocer la victoria contra el máximo rival.

Estadísticamente, nos encontramos ante un duelo engañoso. Real Madrid vs Atlético de Madrid se han enfrentado un total de 206 veces, de las cuales, el equipo blanco ha salido victorioso en 106 ocasiones (51%), mientras que el conjunto colchonero ha obtenido un total de 52 victorias (25%). Los datos se completan con las tablas, resultado que se ha repetido en 48 ocasiones.

En la última visita del Real Madrid en Champions League, el conjunto de Ancelotti logró la victoria por 0-2 ante el Schalke. El equipo blanco venció a pesar de no ofrecer brillantez en su juego ni excesivas ocasiones, golpeando el primero en una eliminatoria y demostrando que siguen imparables en el viejo continente. El Real Madrid tendrá que enfrentar su condición de favorito por Europa a una racha de tres derrotas consecutivas en el Calderón en este Atlético Madrid - Real Madrid .

El Real Madrid vuelve a 'su competición' un mes después de la bochornosa derrota ante el Schalke en el Bernabéu por 3-4. En aquel entonces, la inestabilidad y mal momento de forma del equipo era indiscutible, lo que a punto estuvo de costarle una escandalosa eliminación. Ante el Atlético de Madrid, el conjunto merengue tratará de poner fin a 9 meses de dominio rojiblanco en la capital.

A pesar de las posibles dificultades que atraviesa el Atlético de Madrid, en las oficinas del Calderón hay ganas de revancha por la final Atlético Madrid - Real Madrid europea del año pasado. Parece que el conjunto de Simeone tiene tomada la medida al Real Madrid, con la motivación añadida propia de un derbi. El Atlético vivirá una nueva noche europea tras eliminar al Bayer Leverkusen en una emocionante tanda de penaltis.

El Atleti llega al partido Atlético Madrid - Real Madrid 2015 con el eterno rival con serias dudas en Liga y con la Champions como objetivo vital de la temporada. Los rojiblancos intentarán dejar la eliminatoria encarrilada ante el eterno rival, que peregrinará por tierra santa, ya que en sus tres últimas visitas, la victoria ha sido siempre para los rojiblancos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid y , perteneciente a los cuartos de final de Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Vicente Calderón a partir de las 20:45 horas.