Lucas: "El que no acabará entre los tres de abajo será el Dépor"

Rueda de prensa larga y productiva, la de Lucas Pérez. El dorsal número siete del Deportivo trató diversos y numerosos temas de la actualidad del equipo coruñés, que afronta un importantísimo tramo final de competición. Una serie de partidos que, según Lucas acabará bien: "El único que no va a estar entre los tres de abajo será el Dépor. Lo dije desde el primer día, no vamos a bajar. Tenemos un grupo que es una piña, los que no juegan suman igualmente". El ejemplo personificado según el cedido por el PAOK es Manuel Pablo: "Mira lo que llevaba sin jugar y el partido que hizo el domingo. Esa unión es lo que ayudará al Deportivo a quedarse en Primera".

El cambio en el banquillo del Dépor fue otro de los temas a tratar en la comparecencia del coruñés: "Estamos muy contentos con Víctor", proclamó Lucas. "Hay que darle tiempo y ayudarle a adaptarse para que podamos aprender cuanto antes el fútbol que nos quiere transmitir". Una transmisión de conocimientos que el nuevo técnico ha decidido realizar a base sobre todo de vídeos: "Como si tenemos que ver cinco o seis horas de vídeo diarias, no va a ser problema. Quiere darnos toda la información posible". Además, reconoce la insistencia de Sánchez del Amo en el juego estratégico: "Con Víctor Fernández ya la intentamos trabajar, pero no salía. El Víctor actual propone otras cosas, así que lo seguiremos intentando", comentó. "El Dépor me ha dicho que quieren que siga y yo quiero hacerlo, es mi casa. Pero no depende de mi"

Hubo tiempo en la comparecencia para hablar del futuro, concretamente de la información ofrecida por el diario DXT Campeón que hablaba de una oferta de cinco años del Dépor al propio Lucas en caso de lograr la permanencia. El aludido no se mojó, pero tampoco permaneció comedido: "Aún tengo dos años de contrato en el PAOK, y después un largo verano para hablar de mi futuro. Si ahora mismo el Dépor estuviera matemáticamente salvado podríamos hablar algo, pero no es así". De todas maneras, Lucas dejó muy claro su deseo: "El Dépor me ha dicho que quieren que yo siga aquí y yo quiero hacerlo, es mi casa. Que voy a seguir o no no se sabe, igual en Grecia no me quieren vender. No depende de mi".

Para acabar, el coruñés habló del equipo que visitará Riazor el próximo sábado: "El Atlético va a venir a ganar, su entrenador les deja claro lo del partido a partido y dudo que quieran dejar escapar la tercera posición. Siempre juegan con el mismo estilo, yendo a por los partidos, así que no creo que vengan a especular", finalizó.