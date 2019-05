Resultado PSG - Barcelona en la ida de cuartos de final de Champions League 2015 (1-3)

22:49. Y hasta aquí el directo de este partido de noche europea. Gran partido de los de Luis Enrique, gran partido de fútbol. ¡Muchas gracias por leernos y hasta la próxima!

22:46. Vuelve a ver todos los goles del partido y los dos golazos de Suárez.

22:37. FINAL del partido! Fántastico partido de fútbol y magnífico resultado para el Barcelona, que ha dejado la eliminatoria encarrilada para el encuentro del Camp Nou. Neymar y Suárez por partida doble han sido los autores de los goles azulgranas y Van Der Wield ha anotado el del honor.

90+'. Tres minutos de añadido. El Barcelona busca tocar ahora para enfriar el partido, mantener la diferencia en el marcador para el Camp Nou y que no haya más sustos.

90'. UUUUYY!!! Disparo de falta directo a puerta de 'la pulga' que salva Sirigu. Era bueno el remate! Messi no se quiere ir de París sin marcar!!

89'. UYYY!!! Barullo en el territorio de Ter Stegen!! Se hicieron un lio entre Piqué y Adriano y pudo llegar el segundo local!! Imperdonable empanada de la defensa azulgrana. Salva Mathieu!!

85'. UY! Gran pase de Messi a Neymar dentro del area, el brasileño solo tenía que empujar el balón pero se adelanta David Luiz.

83'. Apenas había celebrado el Barcelona el tercero cuando encajó el primero. De todas formas, el doblete de Suárez prácticamente cierra una eliminatoria que ahora sí, se tiñe de azulgrana. Los de Luis Enrique dicen hola a Europa!

82'. Gol de Mathieu en propia portería.Van der Wiel remata, Mathieu intenta desviarlo y la manda al fondo de la malla. La autoría será para el 'parisien'.

81'. Cambio! Sale Montoya y entra Adriano.

79'. GOLAAAAAAAZOOOO DE LUIS SUÁREZ!!!! Se hace a David Luiz con dos túneles

77'. Llaman a Adriano, que calentaba en la banda. Parece que será el próximo cambio.

74'. Entra Mathieu por Rakitic! Mascherano adelantara filas.

73'. UYYY!! Messi quiere el suyo! Se hace a dos, a tres defensas del PSG, sin despegarse el balón de los pies, regateando a la zaga 'parisien' como si fueran niños, arma la pierna en el balcón del área y la manda fuera! Tiene hambre el argentino, y más cuando sus dos compañeros de la 'MSN' han visto puerta.

72'. El cuadro catalán está encendido ahora. Lo intenta una y otra vez, no se conforman con una ventaja de 2 goles fuera de casa. Buena respuesta a la segunda parte del Sevilla.

70'. Por cierto, el Bayern de Guardiola pierde 3-1 contra el Oporto.

69'. PA-RA-DÓN de Ter Stegen!!!! Reacciona como el porterazo que es a un disparo envenenadímo de Cavani! Este portero vale sus guantes en oro. Está de cara la eliminatoria para el Barcelona!!

67'. GOLAZO de Luis Suárez!!!! Autopase con sotana y golazo del charrúa!!! Preciosa jugada individual. París Saint Germain 0, Barcelona 2!!!

66'. Entra Lucas Moura por Rabiot. Cambio ofensivo de Laurent Blanc.

65'. Buenísima jugada del Barcelona en ataque! Bien Suárez abriendo el espacio para Neymar, pero el pase para Messi fue demasiado impreciso y Marquinhos despejó.

63'. Calientan Adriano y Mathieu

60'. Intentaba ahora una chilena Neymar! Despejó la defensa 'parisien'.

58'. Centrada de Neymar por Suárez que se marcha fuera. Era buenísima.

56'. Amarilla a Leo Messi por una entrada sobre Marquinhos. No pareció para tanto la falta.

52'. Entra Xavi por Andrés Iniesta. El manchego se va en litera. Se ha hecho mucho daño el manchego tras una entrada.

51'. Iniesta se ha quedido tendido en el césped pidiendo la entrada de los servicios médicos. Se toca la lumbar y se duele mucho. Xavi sale a calentar y parece que habrá cambio.

49'. ¡PARADÓN de Ter Stegen! El cancerbero alemán sacó un buen disparo de Pastore que le botó justo en frente y el guardameta se la quitó de encima.

47'. Vuelve a ver el gol de Neymar, el único gol del partido de momento.

46'. ¡Empieza la segunda mitad!

21:47. Vuelven los jugadores al terreno de juego para dar comienzo a la segunda mitad. El PSG ha salido a la primera parte a sobrevivir con su plantilla mutilada y los azulgranas han logrado buenisimo que deberán intentar ampliar a la segunda mitad si quieren vivir un partido plácido en el Camp Nou, en el que los 'parisiens' llegarán con más artilleria.

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA PARTE PSG FCB 36% Posesión 64% 2 Remates 5 0 Goles 1 3 Fueras de juego 0 2 Córners 1 4 Faltas 2 1 Tarjetas 1

21:33. Descanso en el Parque de los Príncipes. De momento gana el Barcelona 0-1 (Neymar). Volvemos con la reanudación del partido!

45+'. El Barcelona se está relajando y ahora el PSG llega con demasiada facilidad. Aparecen los fantasmas del Sánchez Pizjuán. Lo intentaba ahora de chilena Cavani en fuera de juego.

45'. Añadirán dos minutos a la primera mitad.

44'. Qué mala suerte tiene el PSG con las lesiones...

43'. LUIS SUÁREZ! Le robó el balón a David Luiz y la manda de un zapatazo a portería pero para Sirigu. Se hace daño el portero en la caída y se para el juego.

40'. Los de Luis Enrique tienen controlado el partido a 5 minutos para el descanso.

38'. Mathieu, que se había empezado a calentar tras las dolencias de Mascherano se vuelve a sentar al banquillo. Sale en su lugar Xavi a la espera de saber si lo de Iniesta se quedará en un golpe o no.

36'. Amarilla a Cabaye por dura entrada sobre Iniesta, que se duele en el césped. Se disculpa el 'parisien' y acepta la amonestación, se pasó de frenada y llegó tarde al balón. Sin voluntad, todo hace falta decirlo.

34'. Intentaba un remate forzado Cavani que neutraliza Ter Stegen.

31'. Amarilla a Piqué. Primera cartulina del partido por una entrada sobre Matuidi en zona peligrosa.

28'. Mascherano!!! Lavezzi se hace a Alba, se la pasa a Cavani y providencial el central azulgrana!! Cavani se quedaba solo ante portería y salvó el argentino, que se hizo daño.

26'. Gol de Thiago para el Bayern. 2-1 en el otro partido europeo.

25'. UUUUUUY!!! Neymar otra vez! Insiste el delantero azulgrana otra vez con un pase de Messi, pero Sirigu paró el esférico. Buena iniciativa del Barcelona.

21'. Por cierto, que Neymar ha marcado en los tres partidos que ha jugado contra el PSG esta temporada. Importantísima la presencia del brasileño.

20'. Thiago Silva se marcha del terreno de juego y entra David Luiz!! Se ha lesionado el central.

18'. GOOOOOOOOOOL!!! NEYMAR!!! Pase profundo de Messi para Neymar dentro del area, que el delantero brasileiro encara con frialdad y la manda al fondo de la malla con un remate raso.

17'. Por cierto, que tanto el PSG como los azulgranas están ignorando por completo la presencia de Montoya.

14'. UYY! Rosca preciosa de Messi desde la media luna y el balon termina estrellado en el palo! Si entra, era el golazo de la jornada. De traca lo del argentino.

10'. Buena ocasión ahora de los azulgranas. Buen despliegue de Alba, gran combinación entre Neymar y Messi y finalmente Thiago Silva despeja el balon para que no llegue a más.

8'. Sorpresa mayúscula. ¡El Oporto gana 2-0 al Bayern antes de los 10 minutos de partido!

7'. UUUY! Gran jugada del PSG que entre Maxwell y Mattuidi han destrozado la banda derecha del Barcelona pero pifia de Mattuidi al rematar y los catalanes respiran tranquilos porque si acertaba en el disparo era el primero francés.

4'. Entrada de Marquinhos sobre Alba dentro del área y el lateral azulgrana pedía penalty. No lo era.

3'. Presión muy alta de los de Luis Enrique, pero el balón de momento es del PSG.

2'. Buenísima la presión del Barcelona en estos primeros minutos. Por cierto que el oporto se ha adelantado al marcador y ya gana 1-0 contra el equipo de Guardiola.

1'. Arranca el partido! La primera posesión será para el PSG.

20:44. El Barcelona juega de amarillo y Ter Stegen de rojo. Lo hizo por última vez en septiembre.

20:43. Todo listo para que arranque el partido! ¡Salen los jugadores y suenan los violines de la Champions!

20:40. Por cierto, el Barcelona de básket ha ganado al Olympiacos por 73 a 57. Importante resultado para encarar el playoff. La eliminatoria se pone de cara para los azulgranas.

20:38. ¡Queda poquísimo para el inicio! Aquí tenéis algunos de los últios ejercicios del calentamiento del Barcelona.

20:20. ¡Poco más de 20 minutos para el inicio del partido! El césped del Parque de los Príncipes está en inmejorables condiciones.

20:01. En clave azulgrana, Thiago Alcantara será titular en el partido y Tello, del Oporto, se quedará en el banquillo.

19:59. El otro partido que se disputará la ida de los cuartos de final a la misma hora será el Oporto - Bayern.

19:54. Volviendo al fútbol, datos a recordar. Hoy Messi puede marcar su gol número 400 con el Barcelona y Gerard Piqué jugara su partido 300 con la zamarra azulgrana. El Barcelona, además, no ha ganado nunca en el Parque de los Príncipes.

19:52. Mientras esperamos el inicio del partido, recordar que el Barcelona de básket se la está jugando ahora mismo en el Palau Blaugrana contra el Olympiacos en el primer partido del playoff del Top 8. Al descanso, los de Xavi Pascual van por delante por 35 a 26.

19:48. Eso sí, el central brasileño posiblemente sí esté para la vuelta en el Camp Nou.

19:46. Finalmente Lauren Blanc no arriesgará con David Luiz y Luis Enrique no arriesgará con cambios tácticos por la baja de Alves y da un voto de confianza a Montoya en lo que es una auténtica prueba de fuego para el lateral.

19:38. El once del PSG es el siguiente: Sirigu; Van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Rabiot, Cabaye, Matuidi; Pastore, Cavani y Lavezzi.

19:36. En el banquillo azulgrana se sentarán: Adriano, Mathieu, Xavi, Rafinha, Bravo, Pedro i Bartra. Els descartats han estat Masip, Douglas, Sergi Roberto y Munir.

19:34. ¡Ya hay alineaciones confirmadas! Luis Enrique saldrá con: Ter Stegen; Montoya, Piqué, Mascherano, Alba; Sergio, Rakitic, Iniesta; Suárez, Neymar y Messi.

19:30. Informa el club que la plantilla azulgrana ya está en el estadio.

19:15. A falta de que den los onces definitivos, repasemos con qué jugadores podrían salir ambos entrenadores.

19:10. A poco más de una hora, informa el FC Barcelona que el equipo ya ha salido del hotel donde se encontraban concentrados y ya marchan hacia el Parque de los Príncipes.

Y estos son los hombres con los que contará Luis Enrique: Ter Stegen, Bravo, Masip, Montoya, Piqué, Rakitic, Sergio, Xavi, Pedro, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Bartra, Douglas, Jordi Alba, Sergi Roberto, Adriano, Mathieu y Munir.

Recordemos las convocatorias de ambos equipos. Por parte del PSG, esta es la lista de Laurent Blanc: Agustin, Bahebeck, Cabaye, Camara, Cavani, David Luiz, Diagne, Douchez, Kimpembe, Lavezzi, Lucas, Marquinhos, Matuidi, Maxwell, Pastore, Rabiot, Sirigu, Thiago Silva y Van Der Wiel.

En VAVEL hemos redactado una previa del partido PSG - Barcelona para que pueden leer con más detalle la previa del partido: PSG - FC Barcelona 2015: el camino hacia Berlín.

El último enfrentamiento PSG - FC Barcelona terminó con una victoria azulgrana que permitió a los catalanes ser primeros de grupo a los octavos de final de la Champions. La 'MSN' de Luis Enrique dio sus frutos y, con un gol por cabeza, lograron neutralizar una diana de Ibrahimovic. Una gran capacidad de reacción y imponer la calidad que caracteriza a los catalanes fue clave para llevarse los 3 puntos del partido de la 'liguilla'.

A parte de Luis Enrique, por parte del Barcelona también habló en la previa Ter Stegen, el portero habitual de los catalanes el la competición europea esta temporada. El cancerbero aseguró que el empate ante el Sevilla no les distraerá y que tendrán que estar "lo más concentrados posible": "Lo que ocurrió en el pasado no importa, si estamos a nuestro nivel y mostramos nuestra calidad, tendremos una buena oportunidad de sacar un buen resultado". Sobre la confianza, el guardameta confesó sentirse en un gran momento y tener ganar de seguir jugando: "Creo que mis últimos partidos han sido buenos y tengo ganas de jugar. Tengo que seguir ayudando al equipo y mirar adelante".

Maxwell también habló el día previo al gran partido. El ex azulgrana aseguró que el pase frente al Chelsea les había dado alas: "Es un momento fantástico para nosotros. Vamos a hacerlo todo para pasar la vuelta”. El lateral no ocultó que las múltiples ausencias les hacían vulnerables: “Nos condiciona la ausencia de Ibrahimovic porque es un jugador que puede aguantar el balón dada su corpulencia. Cuando juegas contra el Barcelona siempre vas a lo mismo. Son muy fuertes en la posesión. Esta es su fuerza. Hay que ser sólido como bloque, agresivos en bloque y ser efectivos cuando tengamos oportunidades”.

El Parque de los Príncipes es un auténtico fortín en los PSG - FC Barcelona. En los últimos tres años no ha sido capaz de ganar ni un partido, consiguiendo allí solo 2 empates y una derrota. Los 'parisiens se vienen arriba en su propio estadio y, en esta ocasión, la afición intentará cubrir las bajas de una plantilla que ha quedado auténticamente mutilada.

Por parte de la actualidad azulgrana, la semana ha venido marcada por las distancias reducidas tras el empate en el Sánchez Pizjuán en Liga y por el futuro de Dani Alves. La rueda de prensa de su representante y ex mujer revelando que no se había llegado a un acuerdo con el FC Barcelona han hecho disparar todo tipo de suposiciones. El futuro del carril derecho de los azulgranas queda debilitado con la marcha del brasileño y con la imposibilidad de fichar la próxima temporada. A pesar de que el jugador no podrá disputar el partido en París, su nombre ha seguido sonando por los rumores que lo podrían atar al equipo de la ciudad de las luces.

La noticia de la semana para los de Laurent Blanc ha sido sin duda la sanción de 4 partidos, aparte de la ida que se la perdía por la roja vista ante el Chelsea, por los insultos que Zlatan Ibrahimovic pronunció sobre Francia. La comisión disciplinaria de la UEFA decidió castigarle con 4 encuentros, algo que no sentó muy bien. Para variar, quiso manifestar su malestar de la forma más estrambótica: “Es una farsa ridícula, poco profesional y una vergüenza para el fútbol. Sería más feliz si me hubieran sancionado toda la temporada porque tendría vacaciones antes. Soy feliz porque la gente puede comprobar que mis palabras no iban dirigidas al árbitro. Mantuvimos una conversación normal y él lo confirmó. Si mis palabras hubieran ido dirigidas al colegiado le hubiera pedido disculpas”.

Por su parte, Luis Enrique se mostró escéptico por las bajas del PSG y elogió la plantilla que tiene el equipo francés: "Tienen una gran plantilla y nunca se sabe si es mejor que jueguen o que no jueguen". Tampoco escatimó en elogios al rival y buscó las semejanzas con su cuadro: “El PSG es capaz de jugar iniciando desde atrás, al contragolpe y a balón parado. Hay muchas cosas parecidas en nuestro equipo y será atractivo. Ninguno se impuso al otro en los dos anteriores partidos”. Por último, lucho admitó tener claro el objetivo de la eliminatoria: "Vamos a por el primer partido, a intentar ganar. Olvidarnos de que estamos en una eliminatoria y nada de especular, sino solo pensar en la victoria. Aún sabiendo que el PSG también lo quiere, tiene calidad”

En la tradicional rueda de prensa previa al partido PSG - FC Barcelona , Laurent Blanc ha asegurado que tiene la clave para hacerle daño al Barcelona. "Tenemos que hacer daño con ataques rápidos y al espacio. Lo demostramos en el partido de la primera vuelta de la fase de grupos y algunos equipos españoles también lo han hecho. La agresividad defensiva en la recuperación de la pelota y los desmarques al espacio serán claves", dijo el técnico. Además, quiso recalcar el hecho de que ha sido uno de los pocos equipos capaces de hacerle 3 goles al Barça. A pesar de que reconoció sin tapujos la calidad de Leo Messi, afirmó que no le realizarían un marcaje al hombre "porque sería la forma más fácil de terminar con un hombre menos". También aseguró que Thiago Motta no llegaría a tiempo para el encuentro y que no habían realizado ninguna oferta por Dani Alves, como así se estaba especulando.

HISTORIAL DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS ENTRE PSG Y FCB 10/12/14 FCB 3-1 PSG 30/09/14 PSG 3-2 FCB 10/04/13 FCB 1-1 PSG 02/04/13 PSG 2-2 FCB 04/08/12 PSG 1-1 FCB

De hecho, el primer referente PSG - FC Barcelona es de 2012, en un amistoso jugado en agosto que acabó empatado a 2. En 2013 volvieron a verse las caras, esta vez en una situación muy parecida a la actual: en cuartos de final de la Champions. Ninguno de los dos cuadros fue capaz de llevarse la victoria y acabaron empatando a 1 en el Camp Nou y a 2 en el feudo francés. Por 'goal avarage' los azulgranas consiguieron el billete a las semifinales. Las últimas veces que se han enfrentado no han sido tan igualadas. De hecho fueron en 2014 pero en la vigente temporada en la fase de grupos. La ida se la llevaron los 'parisiens' por 3 a 2 en casa, y la vuelta, los azulgranas, por 3 a 1.

En los últimos tres años, ha habido la cita anual entre PSG - FC Barcelona en la competición continental. Cinco son las veces que se han enfrentado y el empate ha sido el plato dominante. Después, una victoria para cada uno pero todo con cifras muy igualadas entre ambos conjuntos.

Los azulgranas llegan al encuentro con el sabor agridulce de la Liga. Los catalanes sólo pudieron rascar un punto del siempre complicado Sánchez Pizjuán y dejaron que el Real Madrid se acercara a su condición de privilegiados y se pusieran a sólo dos puntos que deja a los de lucho sin tanto margen de maniobra. Pese a todo, llegan líderes en la competición regular, favoritos en el cruce continental y finalistas de la Copa del Rey, una situación inmejorable ahora por ahora.

Por su lado, los de Luis Enrique llegan con una sola baja al partido PSG - FC Barcelona aunque bastante sensible. Dani Alves se perderá el encuentro por sanción aunque ahora también sufre un esguince de grado uno en el tobillo, por lo que hubiera sido una ausencia de todos modos. El lateral se une a la baja permanente de un Vermaelen que apareció en una primera convocatoria que finalmente cambió.

Los franceses están pletóricos tras su último partido. Fue ni más ni menos que la Final de la Copa de la Liga, que los de la ciudad de las luces se llevaron por un contundente 0 a 4 frente al Bastia.

El PSG llega al encuentro PSG - FC Barcelona plagado de bajas. Laurent Blanc no podrá contar ni con Verratti, ni Ibrahimovic, ambos por sanción, ni con David Luiz ni Thiago Motta, ambos lesionados. A pesar de sus problemas físicos el central ha sido convocado ante la sorpresa de todos y el técnico 'parisien' podría arriesgar con Thiago Motta por la importancia que su equilibrio en la zona de creación da al equipo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido PSG - FC Barcelona , perteneciente a la ida de los cuartos de final de la Champions. El encuentro tendrá lugar en el Parque de los Príncipes a partir de las 20:45h.