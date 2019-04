Emery: "Tenemos que estar preparados para competir al máximo de exigencia"

Unai y respeta y mucho a su rival de cuartos en Europa League, ya que a pesar de ser el Sevilla FC el vigente campeón, el rival es el actual líder de su liga y viene de caer en la fase de grupos de la Champions, por tanto, el posible favoritismo para los locales tiene que quedar en un segundo plano pues ambos tienen credenciales y argumentos a los que aferrarse para superar la siguiente ronda: "La condición de favorito se equilibra. El Sevilla es el actual campeón, bien, pero el Zenit es campeón de la liga rusa, viene con una experiencia de Champions… Creo que es un equipo, yéndonos más allá a lo que supone el presupuesto, con una grandeza importante, entonces el hecho de que nos enfrentemos cada uno con sus características, nos lleva al partido con unas condiciones de igualdad. Considero que es una eliminatoria muy abierta y disputada... El objetivo de mañana es ganar, como algo prioritario, y además de ganar intentar no encajar, pero no te va asegurar nada, porque va a ser difícil mañana encarrilar la eliminatoria para cualquiera de los equipos. Tenemos que estar preparados para competir al máximo de exigencia 180 minutos. No hay que descartar el hecho de que se pueda llegar a la prórroga y los penaltis. Va a ser necesario que la mentalidad de competir no la perdamos ni un solo minuto, porque nos enfrentamos a un equipo que compite muy bien y que sabe jugar sus bazas tanto en su estadio como fuera ".

Bajas del Zenit

"Me escapo de esa apreciación contextual del Zenit"

El rival viene a Sevilla con una serie de bajas importantes como son: Danny, Hulk, Criscito y Smolnikov. Pero aún así, Emery no se fija en individualidades del rival sino en la capacidad de competir al máximo nivel del grupo entero: "Me escapo de esa apreciación contextual del Zenit. Es verdad que tiene una serie de bajas que pueden llegar a ser importantes, pero mi pensamiento tiene que ir en el sentido general de lo que es el Zenit, un gran equipo, con grandes jugadores, líder de la liga rusa, con experiencia internacional importante. Yo planteo el partido en 180 minutos, entonces las bajas que pueda tener mañana el Zenit, creo que no tenemos que pensar en que va a ser más accesible para nosotros, sino recoger 180 minutos y plantearlo en la mejor versión del Zenit".

Gran momento de la plantilla

"Mañana tenemos que marcar de nuevo una credibilidad y firmeza en cada balón que juguemos"

Unai, es consciente del buen estado de forma en el que se encuentran sus jugadores y de las estadísticas que el equipo está superando y batiendo pero más allá de la realidad y lo que se haya conseguido, el equipo tiene que trabajar y competir como si todo lo conseguido hasta ahora no sirviese para nada, pues lo logrado en el pasado no te asegura el éxito en el futuro: "Cada momento hay que corroborarlo, no el hecho de que hayamos pasado una etapa con buenas situaciones de resultado o juego, te asegura que vuelvas a tenerlo, porque en el futbol la experiencia te dice que hay ciclos positivos y negativos. Lo que sí considero es que el equipo tiene una autoestima importante basada en los argumentos del juego, que le dan una firmeza que mañana queremos otra vez reforzarla. Pero insistiendo en que en cada oportunidad es diferente y que en la de mañana tenemos que marcar de nuevo una credibilidad y firmeza en cada balón que juguemos".

Por último, Emery asegura estar pendientes de la evolución de Daniel Carriço que sufrió un golpe el sábado y que será sometido mañana a unas pruebas que determinará si el portugués se encuentra en condiciones o no.