Abelardo: "Dani Ndi ha perdido mi confianza"

Contundente, así se podría calificar la rueda de prensa que ha dado Abelardo este jueves en la sala de prensa de El Molinón, tras el entrenamiento de puertas abiertas que acogió el municipal gijonés. Visiblemente molesto, quería cerrar el tema de Dani Ndi antes del encuentro que el próximo sábado le enfrentará al Alavés: "Es una rueda de prensa no habitual, pero el viernes quiero hablar del Alavés, si hubiese habido solo la rueda de prensa del viernes se iba a hablar de todo menos del partido. Lo más importante es lo que nos jugamos, que son los nueve partidos que nos restan, así que a partir de ahora este tema queda zanjado".

Comenzó detallando los acontecimientos que ocurrieron desde que el jugador rojiblanco se fuera a disputar dos amistosos con la selección de Camerún, así como la actitud del jugador tras regresar a Gijón: "El Consejo de Administración lo dejó claro, le ha abierto un expediente, por parte del cuerpo técnico, lo que dice Dani Ndi ayer en la rueda de prensa pidiendo perdón es falso. A mí no me pide perdón, tengo una reunión con él y no pide perdón. Le explico todo lo que ha pasado, él sigue en sus trece de que ha habido una falta de comunicación, evidentemente se lo cree él nada más, porque si ha habido una falta de comunicación creo que estaría en la luna y no estaría en Camerún y hay muchas contradicciones. "Tengo una reunión con él y no pide perdón" Primero la rotura del pasaporte, durante estas tres semanas sólo ha habido un mensaje que me ha mandado Dani Ndi un día diciéndome que había roto el pasaporte, yo le contesto, y tengo el mensaje en mi móvil, muy bien ¿cuándo vuelves?. Hasta ayer no se nada de él, por parte del club lo mismo, pensaba que Dani me podía haber dicho: míster, ha sido un fallo, mi representante me puede tener atado, está una cosa firmada, pero mi deseo ha sido siempre estar en comunicación. No me he dicho eso, el chaval no me ha pedido perdón, después he dicho: sabes lo que va a pasar, he tomado una decisión, una decisión que creo que está complicada con él, mi confianza con él se ha perdido total. Después le digo que vaya al vestuario a pedir perdón a sus compañeros, llego diez minutos más tarde al vestuario para salir a entrenar pensando que Dani Ndi ya ha hablado con sus compañeros, salgo a entrenar y me viene el capitán, Iván, a decirme que Dani Ndi no había dicho nada. Es decir, no había pedido perdón a sus compañeros, después le he obligado a que hable con ellos y luego veo la rueda de prensa, mentira".

También aprovechó la ocasión para dar su punto de vista respecto a varias noticias surgidas a lo largo de la semana sobre la posición del vestuario en este tema: "Quería aclarar varias cosas, he escuchado por ahí que los jugadores me han dicho que no ponga a Dani Ndi, eso es totalmente falso, totalmente falso, porque me he enterado que ha aparecido en un noticia que los jugadores han pedido a Abelardo que no ponga a Dani Ndi, es totalmente falso, yo soy el entrenador y decido si pongo o no pongo a Dani Ndi o las medidas que tengo que tomar. Le he dicho que reconozca lo que pasa, que diga la verdadLos jugadores evidentemente están de uñas con el jugador, porque el jugador no ha estado aquí tres semanas y ellos han estado aquí. Lo más fácil para él, yo no sé por qué no ha estado aquí tres semanas, todavía no me lo ha dicho, falta comunicación, él podía haberme llamado a mí, al club, haberme mandado un mensaje...lo del pasaporte, primero dice que lo rompió al sacarlo del bolsillo, luego dice que se lo rompió el policía al sellarlo en Tailandia, si lo rompe el policía, lo primero que hace será solucionarlo porque si no meterán al policía en la cárcel y resulta que no lo puede solucionar. Son muchas contradicciones y evidentemente no le creo. Le he dicho que reconozca lo que pasa, que diga la verdad y no pasa nada, somos humanos y comentemos errores. No ha querido, sigue en sus trece, yo creo que tres semanas que abandona a sus compañeros, abandona a un cuerpo técnico que ha apostado por él, que ha dado la cara por él. El año pasado ya hubo un problema en el filial, di la cara por él, le perdoné. Gracias a mí, gracias a este club, Dani Ndi es internacional absoluto por Camerún, es jugador profesional, me ha dado una patada que no veas, me he sentido muy decepcionado, muy engañado por él y después dice cosas que no son verdad, luego en la rueda de prensa pide perdón pero no pide perdón porque dice que fue falta de comunicación, yo creo que me he sentido engañado, a partir de ahora quiero hablar del Sporting que es lo que más me preocupa, Dani Ndi es un problema totalmente olvidado y lo que más me preocupa es el partido del sábado".

"Gracias a mí, gracias a este club, Dani Ndi es internacional absoluto por Camerún, es jugador profesional"

Detalló también la situación deportiva del jugador a partir de ahora: "Va a estar tres semanas entrenando para recuperar la forma con el preparador físico y a partir de ahí no parte de cero, para mí parte de menos quinientos, a partir de ahí se verá. En ese aspecto tengo una plantilla que defender, unos jugadores que han estado aquí sin cobrar, como sabéis, defendiendo esta camiseta con orgullo, dándolo todo y estando terceros, se merecen todo. Dani Ndi ha perdido mi confianza".

De nuevo defendió a su plantilla, ante informaciones que indicaban que los jugadores habían pedido que Ndi no volviera a jugar: "Los jugadores no me han dicho nada, es totalmente falso, absolutamente nada, ha dependido de mí, de la decisión que tuviera que tomar. Yo no sé quién ha dicho eso, pero es totalmente falso. Los jugadores no me pueden imponer que un jugador juegue o no, faltaría más, soy el entrenador, era lo que me faltaba. Si un jugador me dice que no ponga a otro jugador, está cepillado. La única medida que se ha tomado es que Dani Ndi no se vista en el vestuario del primer equipo, ¿por qué? voy a explicarlo. Hay jugadores que se vestían en el vestuario del filial porque tienen ficha del B, era el caso de Dani Ndi, Pablo y Rachid. Hace cosa de un mes y pico esos jugadores participaban normalmente con el primer equipo. Hablo con el club y con Jorge el utillero, oye, que estos tres futbolistas se vistan ya en el vestuario del primer equipo, es una tontería que vengan del vestuario del filial cuando están entrenando con nosotros. Evidentemente los jugadores me han pedido, lo único que me han pedido y lo comparto, porque lo iba a pedir yo también es que Ndi ya no se vista allí, ¿por qué? porque vestirse en el vestuario del primer equipo no es sólo jugar bien, tiene unos valores que son los del Sporting y eso hay que ganárselo. Y Dani Ndi ahora mismo los ha perdido. Entonces volverá a vestirse en el vestuario del B. Lo único que me han pedido".

"Los jugadores tienen que estar con el entrenador y el entrenador con los jugadores"

Aclaró que no va a existir ningún problema por la vuelta de Dani Ndi al equipo rojiblanco: "No hay ningún problema de convivencia, Dani Ndi sigue siendo jugador del Sporting y no hay más, hay una decisión tomada en ese sentido y nada más. Los jugadores tienen que estar con el entrenador y el entrenador con los jugadores, los que merezcan estar en esta dinámica bien".

Preguntado por posibles presiones sobre el jugador camerunés, Abelardo consideraba que no existían: "Yo creo que no, creo que él tiene que decir la verdad. Sabe lo que le he apoyado y sabe que me tenía de su lado. Si él me dice, oye yo estoy presionado por mi representante, míster, he tenido que actuar así porque... no ha sido así. Pero es que no me ha dicho eso, es que el chaval ha actuado con una prepotencia que a mí me ha sorprendido, no me ha pedido perdón, ni perdón ni nada. Se ha saltado todas las reglas, ha ido a Canal 10 antes de hablar conmigo o con el club. Ha metido la pata hasta atrás en todos los aspectos. Y vuelvo a repetir que Dani Ndi es futbolista gracias a este club, gracias a este cuerpo técnico cuando el año pasado había metido una cagada buena, ¿así me lo agradece?".

Valoraba también una posible venta del jugador o una estrategia de éste para ser traspasado: "Ese es un tema del club, no me voy a meter. Lo único que me interesa es ganar el sábado, a nivel deportivo he decidido eso. Habrá que preguntárselo a él no lo sé, pero como sea una estrategia la ha cagado, la ha fastidiado porque es jugador gracias al Sporting, gracias a Abelardo y yo creo que ni el Sporting, ni los socios del Sporting ni yo merecíamos ese comportamiento y no me considero una persona inflexible, todo lo contrario Pero evidentemente no creo que ni la entidad, ni los socios ni yo mereciéramos esto, nada más".

Abelardo aseguró contar con el apoyo del club tras las decisiones tomadas respecto a Ndi: "En ese aspecto por el club me he sentido totalmente apoyado, por parte de Alfredo, de Javier que he hablado con él, no hay ningún problema". También indicaba su postura respecto a posibles comentarios de otros estamentos del club de utilizar a Dani Ndi de cara a una posible venta: "No lo consentiría, no sería Abelardo, el club en cuanto a decisiones deportivas no se puede meter, si después se va a vender".

Volvía a la situación deportiva del jugador y su posible vuelta al filial: "De momento estará tres semanas, creo que en el filial no va a jugar y con nosotros parte de menos quinientos y no lo tiene fácil, no te voy a engañar. Le he dado la oportunidad ayer y se lo he dicho y él todo lo contrario. Si ahora después de esta rueda de prensa me viene y dice tal o el representante me hace una jugada es que ya no me vale, el daño está hecho, con respecto a mí, al Sporting, al socio y a los compañeros. Es difícil".

Abelardo apoyó personalmente a Ndi desde sus inicios en el club y mostró su decepción con la situación: "Es una decepción muy grande, porque Dani ha sido un chico que hemos apostado por él, es una decepción, un chaval que ha salido de aquí, pero la vida sigue. Este año podría escribir un libro como Los Pilares de la Tierra, de setecientas páginas. Lo que no haya vivido este año... esto me va a hacer fuerte, vamos. A nivel futbolístico, peor que este año no sé si me va a poder a poder ir, pero me va a hacer mucho más fuerte a nivel de todo, me preocupa el partido del sábado, ha sido una semana que creo que se tenía que hablar mucho del partido del sábado, de llenar el campo, para cumplir un objetivo que en julio no lo pensábamos nadie estar en esa situación, hay que empujar entre todos un poco. Pero es el fútbol, ha pasado esto y hay que asimilarlo, peo a partir de hoy olvidarlo respecto a vosotros (los medios)".

"Creo que se ha equivocado, que no ha sabido rectificar"

De nuevo se preguntaba al técnico por la posible marcha de Dan Ndi: "Si al club le interesa evidentemente, si en los baremos del club interesa económicamente no me voy a meter. Según está el club, si vienen ahora a por cualquier jugador que está jugando y dan cuatro millones de euros, por mucho que diga yo lo van a vender. A mí no me va a estorbar el futbolista, si el club ve conveniente eso no voy a poner ninguna pega. Creo que en el mundo del fútbol hay diversas situaciones, creo que el chaval no ha pensado las consecuencias que le pueden llevar a él. Yo a Dani Ndi le deseo y deseamos lo mejor. Creo que se ha equivocado, que no ha sabido rectificar. En esta vida todos comentemos equivocaciones. Pero en este caso soy entrenador del Sporting y tengo que defender los intereses de mi club, de mis jugadores, de mi cuerpo técnico y de los socios. Para eso me pagan también para tomar este tipo de decisiones. Si que me he encontrado a algún compañero que se ha equivocado en ese sentido. Hay que pensar también que es un chaval de 19 años y que le va a venir bien esto, espero y deseo que le venga bien".

Abelardo no se preocupa por las consecuencias deportivas de la falta del jugador: "Merma deportiva ninguna. Hemos jugado once partidos sin Dani Ndi y no hemos perdido ninguno. Si subimos, si quedamos sextos u octavos no va a ser porque Dani Ndi haya jugado o no en el Sporting. Tenemos a Pablo, a Carmona, a Castro, a Guerrero, al filial, al cadete y hasta al infantil b, donde juega mi hijo. Bueno no, mi hijo no que es muy malo. Ningún jugador es imprescindible. Lo que no es imprescindible es el club y los socios. Ningún jugador es imprescindible y menos en el Sporting".

Por último, descartó subir a algún jugador del filial para el próximo encuentro: “De momento para el sábado no, nunca se sabe, pero para este sábado no, después, no lo sé”.