FC Barcelona - Valencia: ganar o ganar

Mañana a las 16:00 horas el Barcelona comienza su particular “final a final”. Ya sin colchón tras el empate ante el Sevilla, a los chicos de Luís Enrique sólo les vale ganar si quieren seguir teniendo la Liga en sus manos. Dos puntos por encima del Real Madrid y con el goal average en contra, cualquier resultado que no sea la victoria pasaría la pelota al tejado blanco, algo peligroso en una Liga en la que los grandes pinchan poco y el número de jornadas de aquí al final está reducido a siete.

El primer invitado en este penúltimo sprint por la Liga es uno de los grandes gallos de la competición. Cuarto en Liga, el Valencia de Nuno se encuentra a tan sólo un punto de los puestos directos de Champions League. Cuajando una magnifica temporada, los jugadores del equipo valencianista confían en poder reeditar el triunfo del año pasado y poder seguir así, codo con codo, la lucha que mantienen con Atlético de Madrid y Sevilla por jugar la máxima competición europea la próxima temporada.

Un ciclón casi imparable

Desde la debacle de Anoeta, veintiuna victorias en veintitrés encuentros. Sólo el empate en Sevilla y la inesperada derrota en casa ante el Málaga dejan al Barça sin una cifra histórica de victorias consecutivas. Tras lo ocurrido en San Sebastián, los hombres de Luís Enrique son imparables. Con las ideas claras y el poderío arriba de sus tres delanteros todo parece escrito para alcanzar, de nuevo, una temporada de ensueño.

Finalistas de Copa y con un pie y medio en las semifinales de la Champions, seguir con la Liga a tiro pasa por mañana. Para ello, Luis Enrique podrá contar con todo gran parte su arsenal en liza, incluido un Xavi viviendo una enésima juventud, el buen resultado obtenido ante el PSG provoca que el técnico asturiano no tenga que reservar nada pensando en el partido de vuelta. La primera final se juega mañana.

Messi, sinónimo de gol ante los "ches"

Nueve goles en los últimos seis enfrentamientos. Desde un póker en el Camp Nou hasta un hattrick en Mestalla la temporada pasada. La estrella azulgrana tiene tomada la medida al equipo mediterráneo independientemente del escenario y, tras quedarse sin mojar en París, las ganas por volver a ver puerta en la competición doméstica hacen que sea muy factible esperar algún tanto de Leo durante el encuentro de mañana. Con Cristiano Ronaldo cuatro goles por delante en la lucha del Pichichi y la Bota de Oro, el jugador argentino deberá poner toda la carne en el asador para intentar reducir una ventaja que en otras situaciones podría parecer insalvable pero, hablando de Leo Messi, cualquiera sabe que nada es imposible.

Nuno y la vuelta a la calma

Dos años ha necesitado el Valencia para reponerse de la marcha de Unai Emery. Tras dos temporadas de palos de ciego -a excepción de la corta etapa con Ernesto Valverde- la serenidad y los buenos resultados han vuelto a la Costa Brava. En comunión con la afición, el técnico portugués y la nueva dirección de club parecen haber dado con la tecla para volver a llevar al club al lugar que se merece: La Champions League.

El desembarco del dinero asiático ha traído consigo jugadores y resultados ilusionantes a los alredores de Mestalla. Negredo, Pérez, Otamendi, André Gomes...con una plantilla para poder competir ante cualquiera, la temporada del Valencia parece haber ido de menos a más hasta el punto de disputarle la tercera plaza al actual campeón de Liga, el Atlético de Madrid. El conjunto che se ha hecho fuerte en su estadio donde los dos grandes conjuntos de la capital ya han mordido el polvo. En cambio, fuera de casa los resultados han sido más irregulares. Con la vista puesta en la tercera plaza, el equipo de Nuno buscará repetir el resultado que su homónimo Juan Antonio Pizzi consiguió el año pasado, venciendo contra todo pronóstico en el Camp Nou por 2 goles a 3 liderados por un excepcional Dani Parejo.

El encuentro de ida, una moneda al aire

Primero Claudio Bravo y después la suerte. El partido de ida disputado en Mestalla en la primera vuelta lo decidieron los detalles. En un encuentro trabado con mucho en juego, los azulgranas acabaron por imponerse en el tiempo de descuento con un gol de Sergio Busquets. En proceso de encontrar su identidad, los chicos de Luis Enrique viajaban a Valencia con la necesidad de sumar tras las derrotas ante Real Madrid y Celta de Vigo. La última victoria en casa ante el Sevilla y el récord de Messi había calmado las aguas pero la sensación de confusión y escasa lucidez en el juego seguían dando quebraderos de cabeza por la Ciudad Condal. Con todo esto el equipo viajaba a uno de los campos más difíciles de la Liga donde no se puede ganar sin sufrimiento.

Tras minutos de escaso fútbol y en donde las ocasiones la pusieron los ches, sólo las intervenciones de Claudio Bravo -y también los errores de Luis Suárez en el otro área- permitieron a los chicos de Luis Enrique llegar con vida a la recta final. En ella, como viene siendo costumbre tras la llegada de Lucho y su equipo técnico, el juego aéreo decidió otro partido que, quien sabe, a la larga podría ser definitivo en la lucha por la Liga. Tres puntos de oro tras el gol de Busquets en un estadio donde otros como Real Madrid o Atlético fueron incapaces de sumar ninguno. El antecedente más próximo deja claro que la lucha de mañana no será fácil.

Luis Enrique: “Que el Camp Nou bote y se mueva si hace falta”

Sus palabras lo dejan claro, el partido ante el Valencia es vital. Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación la mañana del viernes para motivar a equipo y afición de cara al importante partido del sábado ante el Valencia. “Yo llamaría a nuestro aficionados, no lo he hecho nunca, por lo que significa el partido y el horario es importante que nos lleven en volandas. No he pedido nunca a nuestra afición pero mañana les pido un plus, un plus de confianza y fe ciega en este equipo” opina el técnico. Un equipo en plenitud de forma, cuarto en la Liga y que vendrá descansado tras estar durante gran parte de la temporada disputando un único partido a la semana, aunque no existe excusa.

“No pienso en la vuelta contra el PSG, sólo pienso en el Valencia”

El asturiano confía en que sus jugadores puedan dar su mejor versión para seguir soñando con los tres títulos algo que, a diferencia de gran parte de los entrenadores, a “Lucho” no le quita el sueño “Ni me gusta ni me molesta que se hable del triplete” indicó el entrenador ante la prensa. Para ello, y para que la ilusión de repetir lo conseguido por Guardiola no se desvanezca, el equipo deberá mostrar sus mejores armas entre las que todo parece indicar no estará Andrés Iniesta -si parece probable que Alves pueda llegar a tiempo-, virtualmente descartado por el entrenador en rueda de prensa.

Sobre el próximo rival, Luis Enrique quiso ensalzar el gran trabajo realizado por su entrenador desde que aterrizara en Paterna el pasado verano. Tras un comienzo de verano convulso por la falta de confirmaciones acerca del nuevo proyecto, el equipo parece asentado y es uno de los claros candidatos a la máxima competición el próximo año. “No me sorprende que el Valencia sea un equipo poco goleado. Este año está ahí por méritos propios”. Las palabras del míster sobre encuentro y rival no atisban el más mínimo punto de relajación en un equipo que se juega mucho, por no decir más de media temporada, en las próximas semanas.

Nuno: “Jugar en el Camp Nou es un desafío”

Siempre es especial visitar plazas como la que mañana recibirá a Nuno Espirito Santo por primera vez. El actual técnico del Valencia viaja a Barcelona con las ideas claras y así se lo ha hecho saber a los suyos. Dos de los pesos pesados del equipo, el guardameta Diego Alves y Dani Parejo han dejado claro a lo largo de la semana que no cabe la vacilación en la visita a la ciudad Condal. El “salir a ganar” es el mensaje repetido en una plantilla que se encuentra en su mejor momento. La mentalidad ganadora de su técnico tira del carro.

“No tenemos miedo. El Barcelona tiene puntos débiles” (Nuno, entrenador del Valencia CF)

Sin temor. Este Valencia compite con cualquiera y así lo ha demostrado. Con la llegada de Pérez el conjunto ché cuenta con una plantilla de lo más amplia. Doblando puestos en casi todas las posiciones sólo hay que ver el nivel de sus dos delanteros para darse cuenta de que estamos ante uno de los grandes. Con un Negredo ya liberado tras el gol la pasada jornada y con Paco Alcácer con muchas ganas de seguir creciendo, el equipo valencianista confía en poder repetir el éxito de la temporada pasada. El seguir creyendo en la tercera plaza pasa por la victoria en el Camp Nou.

Convocatorias

FC Barcelona: Sin confirmar

Valencia FC: Diego Alves, Yoel, Barragán, Cancelo, Mustafi, Otamendi, Vezo, Orban, Gayà, Javi Fuego, Filipe Augusto, Parejo, André Gomes, Feghouli, Rodrigo, De Paul, Negredo y Alcácer.

Alineaciones