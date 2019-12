Miranda de Ebro: una mina en la que recuperar la regularidad perdida

No han corrido buenos tiempos en cuanto a continuidad en el seno deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. El cuadro insular, mermado clasificatoriamente por la pérdida de algunos valores futbolísticos, no ha encontrado la fórmula necesaria para alargar una característica que, durante las primeras jornadas del campeonato, sirvió para que éstos se aferraran a las mejores posiciones de la tabla clasificatoria. No obstante, la falta de ideas para recuperar lo que con el tiempo se ha perdido ha provocado que, durante los últimos tres meses, el cuadro grancanario no haya conseguido sellar dos victorias de manera consecutiva, un claro ejemplo de que la falta de regularidad ha hecho acto de presencia en la escuadra insular, algo que intentará romper durante el próximo sábado en un campo maldito.

Un complemento imprescindible

Durante el arranque del presente campeonato, la ambición de la UD Las Palmas por retornar a la máxima categoría parecía no tener límites. El equipo grancanario, con una intensidad bastante alta en cada uno de sus encuentros, hizo que su nombre se enalteciera dentro de la categoría de plata, donde se posicionó como el equipo más destacado con un Sergio Araujo que firmó un inicio abrumador, pues con sus siete goles en cinco partidos hizo que su escuadra se posicionara en unas posiciones de privilegio que, a día de hoy, sigue ocupando.

Durante el primer tramo del campeonato, Las Palmas se postuló como una escuadra bastante regular que solamente firmó un total de dos derrotas durante la primera vuelta, la primera de ellas en Tenerife y la segunda en el Estadio de Gran Canaria, ante un Osasuna que se aprovechó en exceso del cansancio acumulado por una escuadra exhausta tras haber afrontado un periplo peninsular de más de una semana de duración, con motivo del encuentro aplazado en Sabadell y el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo.

Con la llegada del nuevo año, Las Palmas siguió a lo suyo, pues dos victorias de manera consecutiva fueron su carta de presentación en un 2015 que, después de la 20ª jornada disputada ante el Real Zaragoza, no presencia una doble victoria de manera consecutiva sellada por los amarillos, ya que a raíz de dicho encuentro, éstos comenzaron a experimentar una característica que, hasta dicho momento, no era conocida por la isla. La irregularidad comenzó a hacer acto de presencia en una escuadra que, a día de hoy, no ha conseguido acabar con ella.

Tres meses de irregularidad amarilla

Que el encuentro ante el Real Zaragoza marcó un antes y un después para la Unión Deportiva Las Palmas es por todos conocido. A raíz de dicha cita, el cuadro grancanario comenzó a encadenar una serie de malos registros acomapañados con una decadencia de juego que, durante los últimos encuentros, se ha ido diluyendo, pero aún quedan restos de una característica que mermó clasificatoriamente a los amarillos. Numerosas señas de identidad perdidas acabaron por destronar del liderato a un equipo que lo había ocupado durante 17 semanas de manera consecutiva, mientras que la falta de ideas para volver a recuperar el fútbol de las primeras jornadas siguió hurgando en la herida abierta que a día de hoy se sigue intentando hacer cicatrizar.

El partido disputado ante el conjunto maño supuso el último recuerdo en el que los insulares sellaran dos partidos por victoria de manera consecutiva, mientras que la falta de continuidad en cuanto a resultados ha hecho que el conjunto palmense haya entrado en una dinámica bastante irregular que ha parecido prácticamente imposible de corregir, pues a partir de dicha jornada, Las Palmas no ha encontrado la fórmula de encadenar las pocas victorias cosechadas, pues solamente ha sido capaz de vencer en tres choques, ante Racing de Santander, SD Ponferradina y Girona FC.

Últimos encuentros de la UD Las Palmas Partido Resultado Alavés - Las Palmas 1-1 Llagostera - Las Palmas 0-0 Las Palmas - Mallorca 2-1 Lugo - Las Palmas 2-1 Las Palmas - Racing de Santander 1-0 Alcorcón - Las Palmas 0-0 Las Palmas - Tenerife 1-1 Sporting de Gijón - Las Palmas 1-1 Las Palmas - Betis 0-0 Numancia - Las Palmas 4-2 Las Palmas - Ponferradina 4-2 Albacete - Las Palmas 1-0 Las Palmas - Girona 2-0

Por su parte, los numerosos empates sellados han permitido que, dentro de lo malo, la Unión Deportiva haya conseguido mantenerse disputando las mejores plazas de la categoría, mientras que la igualdad vivida en la parte alta de la tabla clasificatoria hace que, pese a los malos resultados, con la victoria cosechada durante el pasado domingo ante el Girona FC, éstos vuelvan a ocupar posiciones de ascenso directo. El triple empate entre canarios catalanes y asturianos obliga a los amarillos a no fallar durante la cita que tendrá lugar este fin de semana en Anduva, donde acabar con la maldición de dicho feudo se antoja como necesario para, después de tres meses, volver a encadenar dos victorias de manera seguida que reafirmen un proyecto que, por momentos, ha estado en entredicho.

Un Estadio maldito para acabar con la mala racha lejos de Gran Canaria

Asi las cosas, el grupo de futbolistas liderado por Paco Herrera tendrá que cumplir con la difícil papeleta de desplazarse a Miranda de Ebro, donde nunca ha conseguido salir victorioso, ya que únicamente ha sellado dos derrotas durante las dos visitas realizadas, por lo que no ha conseguido lograr ni un solo punto. De este modo, los amarillos tendrán que bregar ante una escuadra que, sobre el césped, en ningún momento pondrá fácil el encuentro para los visitantes, mientras que los malos recuerdos firmados durante las últimas temporadas también harán afectar el factor psicológico de un equipo que no puede fallar si quiere mantener la plaza de ascenso direecto conseguida durante la pasada semana.

La Unión Deportiva tendrá que lidiar ante un rival que en su feudo no suele mostrar ningúntipo de facilidades para los rivales que le visitan, mientras que los últimos registros foráneos sellados por los grancanarios no invitan al optimismo, ni mucho menos, ya que el conjunto grancanario no consigue los tres puntos en tierras peninsulares desde el pasado 3 de enero en el Mini Estadi, cuando consiguió doblegar al filial blaugrana con goles del recientemente lesionado Nauzet Alemán y Roque Mesa, que recuperará la titularidad durante el próximo sábado, pues así lo ha hecho saber su máximo responsable técnico en rueda de prensa.

A raíz del último desplazamiento realizado por los amarillos, éstos demostraron haberse olvidado de vencer a domicilio, pues tras vencer cómodamente a la SD Ponferradina y haber recuperado la sonrisa, el conjunto insular no consiguió encontrar la continuidad necesaria ante un Albacete que sacó a relucir, nuevamente, las carencias expuestas durante las últimas semanas del campeonato. Las malas formas visitantes y el buen hacer del conjunto local supuso que los hombres de Paco Herrera volvieran a las andadas, por lo que la tercera derrota se sumó a un bagaje de siete partidos que se resume con los cuatro empates restantes.

De este modo, ante el CD Mirandés, la UD Las Palmas tendrá una nueva oportunidad de mejorar sus malos registros lejos del Estadio de Gran Canaria, mientras que el deseo de volver a encadenar victorias está en la mano de un equipo que no puede fallar en el intento de aferrarse con uñas y dientes a una segunda plaza que se logró recuperar durante el pasado domingo. Ante el Girona FC, el cuadro palmense recuperó la eficacia y consistencia necesaria para vencer, por lo que continuar lo expuesto ante el cuadro catalán se antoja como necesario para los intereses amarillos en un encuentro que se disputará el próximo sábado en Miranda de Ebro, territorio hostil para los de Gran Canaria.