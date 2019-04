Luis Suárez: "Siempre soñé con jugar la Champions"

El Barcelona se juega el billete a las semifinales de Champions, algo que no consiguió el año pasado, en un partido de apariencia plácida para los de Luis Enrique, que lograron un cómodo 1-3 en la ida contra el París Saint Germain (PSG). Luis Suárez fue el protagonista con un doblete que lo puso todo de cara para los azulgranas y también se perfila como jugador clave para la vuelta en el Camp Nou (martes, 20:45h). Precisamente el charrúa fue el jugador que habló en la rueda de prensa previa en la ciudad deportiva a poco más de 24 horas de que el balón empiece a rodar.

El uruguayo afirmó que pese al resultado favorable no estaba nada sentenciado: “Sabemos que tenemos el resultado a favor, pero no está nada dicho y menos con un rival tan complicado como el PSG”. Precisamente con un marcador que es una arma de doble filo, el delantero aceptó que lo más complicado del partido sería "entrar con la confianza de que estuviera resuelto". "Somos conscientes de que tienen jugadores de mucha calidad que pueden revertir la situación”, añadió. Sobre el aspecto físico de jugar en ciclos muy cortos de recuperación, algo que el equipo está notando en una disminución de la intensidad como se vio en la primera parte ante el Valencia, admitió que era una realidad: "No es que preocupe, sino se nota el desgaste que se hizo el miercoles en París. Se notó la hora a la que llegamos, el horario del partido. Somos deportistas pero tenemos cansancio como cualquier persona. Tenemos que ser conscientes de las exigencias del tramo de la temporada. Prefiero estar ahora con muchos partidos que sin ninguno”.

En el partido de ida, el PSG contó con muchas bajas. Para este partido recupera al jugador más desequilibrante del cuadro francés, Zlatan Ibrahimovic. Así lo definió el uruguayo: “Ha estado siempre entre los 3 o 5 mejores delanteros del mundo. Siendo un jugador más que importante para el París sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con el mañana”.

Momento dulce

"Siento que estoy ayudando al equipo"

Reencontrado con el gol y eufórico en la competición continental, Suárez admitió estar en su momento más dulce en Barcelona: "Siento que estoy ayudando al equipo. Mientras al equipo le vaya bien, voy a estar satisfecho igual. No importa quien marque los goles sino que el equipo siga avanzando”. El delantero aceptó que tuvo un inicio complicado pero que la confianza de cuerpo técnico y jugadores fue clave: “Uno cuando llega a un club trata de hacerlo de la mejor forma posible. Dentro de la cancha tienes que hacer lo mismo que hiciste siempre. Estuve mucho tiempo sin jugar y me costó un poco. Con los compañeros y la ciudad siempre me sentí muy bien”.

Precisamente sobre estos inicios y preguntado por el motivo de tal dificultad, sobre si le presionaba el dinero que había costado su fichaje dijo: “Lo del dinero en ningun momento me lo planteo ni lo pienso porque sino sería muy difícil vivir con ello. Soy muy autocrítico conmigo, llegó un momento que no sentía que ayudara al equipo pero para eso está mi família, mis compañeros y el entrenador que me dieron apoyo”. Ahora el delantero está recibiendo elogios de todos lados, incluso de Inglaterra, dónde siempre fueron muy críticos con él: “Uno siempre trata de revertir la situacion. Ni me creo el mejor del mundo cuando estoy bien ni me siento la peor persona del mundo cuando cometo un error y lo asumo. Los halagos se agradecen pero a la vez perjudican porque te creces”. Parte de ese éxito de adaptación ha sido gracias a la buena relación que ha conseguido con sus compañeros de ataque, Messi y Neymar: “Nuestra relación es brillante. Cuando estás en una nueva ciudad te sientes un poco tímid pero fuera del campo estoy muy contento con ellos”,

Soñando en clave europea

Luis Suárez está brillando en la Champions, competición en la que está ayudando mucho a su equipo a base de goles, especialmente contra rivales complicados como el Manchester City o el PSG. Preguntado por si le motivan este tipo de equipos, dijo que eran partidos con más exigencia: “No es que me motiven más, sino que uno se exige más, está oblidago a demostrar más en esa clase de partidos. A veces sale, a veces no”.

Jugar la Champions es un sueño de muchos futbolistas. El charrúa, sin duda, está entre uno de ellos. “Es una motivación porque siempre soñé en jugar en la Champions y más con el equipo con el que siempre quise jugar. Me motiva cada partido de Champions y espero seguir por este camino”, dijo sobre su gran momento en Europa. Finalmente, el uruguayo ha roto un gafe con los delanteros centros en el Barcelona, preguntado por qué sentía hacia ese aspecto dijo:“Trato de no pensar en lo que pasó antes. Vine a ayudar al equipo a conseguir cosas importantes, siento que lo estoy haciendo y estoy feliz por ello”.