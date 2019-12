Juan Carlos Ollero: ''Todavía quedan 24 puntos''

Juan Carlos Ollero, presidente del Real Betis, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación en el Real de la Feria de Sevilla con motivo de la comida de este martes que tendrá lugar entre el consejo de administración, la plantilla y el cuerpo técnico. Entre otros temas, ha analizado la gran situación deportiva del conjunto verdiblanco y el ascenso a Primera División, que ya está más cerca.

El conjunto bético va bien, pinta a Primera División. Eso sí, paciencia: ''Está a tiro de piedra, pero no estamos ascendidos aún, como repite incansablemente nuestro entrenador. Hay que seguir trabajando, quedan 24 puntos. Estamos como quizá no hubiéramos pensado estar, pero hay que seguir trabajando''. Por ello, por el retorno a la Liga BBVA, un brindis: ''En los brindis se desean cosas y no hay nada más que deseemos los béticos que volver a Primera División, así que hemos brindado por ello'', dijo.

Nadie duda del crecimiento deportivo del Real Betis, nada que ver con el que empezó la campaña: ''Cualquier aficionado diría lo mismo que yo seguramente. Vamos paso a paso, partido a partido se va viendo cómo crece el equipo, cómo crecen los jugadores y todos participan, cómo se crea fútbol y se meten más goles. Así tenemos que seguir hasta el final''.

Hablando de otros temas, el principal era la renovación de Dani Ceballos. Pregunta obligada. ¿Se conseguirá?: ''En el mundo del fútbol, las renovaciones conviene hacerlas en los momentos oportunos, que son después de finalizar las temporadas. Son en esos momentos cuando hay que hablar de eso. Teníamos dos casos que eran situaciones de desproporción evidente entre las condiciones salariales de los jugadores y las prestaciones que estaban ofreciendo. Esos dos casos hemos considerado tratarlos anticipadamente''. ¿Hay contactos con otros clubes?: ''Me tengo que remitir a lo que me dicen los agentes del jugador, que no tienen nada apalabrado con ningún club. Consideramos que el mejor sitio para que Dani Ceballos siga jugando al fútbol y sea un grandísimo jugador es el Real Betis durante un tiempo suficiente. Sobre esas bases estamos negociando. No estamos contemplando otra cosa ni ellos ni nosotros''. Por lo tanto, se entiende que no hay malestar ninguno: ''No, todo lo contrario. Ellos están actuando como corresponde a su papel y nosotros como corresponde al nuestro'', afirmó.

Es evidente que el hecho de ascender o no hacerlo conlleva un presupuesto diferente: ''Inevitablemente, el Real Betis tiene un presupuesto para el año que viene. Estamos trabajando sobre dos escenarios, en Primera División y en Segunda División, pero el Real Betis tiene un presupuesto límite de acuerdo a las vigilancias de la LFP y de los administradores concursales. Evidentemente, estamos limitados económicamente''.

En relación a la economía y a Dani Ceballos, Juan Carlos Ollero fue cuestionado sobre cuánto puede/debe cobrar un chico de 18 años: ''Introducir la cuestión de la edad en los contratos siempre es algo difícil. Lo que hay que tener en cuenta es que Dani Ceballos tiene 18 años y tiene que seguir progresando y aportando cosas al Real Betis. Tiene que hacerse un grandísimo jugador. El Real Betis está dispuesto a reconocer los progresos que haga el jugador, sobre esa base estamos trabajando. No vamos a ser cicateros a la hora de reconocer lo que está aportando al primer equipo'', opinó. Entonces, ¿renovará?: ''Sí, claro que sí, es lo que deseamos todos. Creo que es lo mejor para todos, creo que renovaremos''.

¿Cambiaría mucho desde el punto de vista económico un Real Betis en Primera División?: ''Sin duda alguna. El escenario de Primera División no tiene nada que ver con el de Segunda División. Incluso en el de Primera División hay muchos gastos comprometidos y el Real Betis tiene que ser fiel a sus compromisos, hay un convenio que cumplir. Los números como en todas las casas hay que cuadrarlos, no se puede tirar de ellos de manera frívola", apuntó.

Llegó a finales de 2014 y tiene al Real Betis con un pie en la Liga BBVA. ¿Seguirá Pepe Mel?: ''A mí Pepe Mel no me va a engañar, ya le voy conociendo. El Real Betis es el Real Betis, no un club cualquiera. Tiene contrato y seguirá el año que viene cuando subamos a Primera División''.

Además, sobre el papel del nuevo consejo de administración, Juan Carlos Ollero se mostró contento: ''Imaginaros la satisfacción para nosotros, pero aún reconociendo que hemos aportado nuestro trabajo, hay que decir que en el fútbol la suerte también cuenta. Todos han aportado, los futbolistas y el cuerpo técnico. Nosotros no hacemos cuentas para ascender, solo disfrutamos del momento como cualquier aficionado. Desde el partido contra el Alavés de la primera vuelta al del otro día contra el Real Zaragoza va un abismo, un cambio que todos los béticos estamos disfrutando. Hay que seguir disfrutando del momento y luego disfrutar en los próximos partidos para subir a Primera División''.

Por último, el presidente habló sobre la participación del Sevilla en la Europa League y su eliminatoria de este jueves en Rusia: ''Le deseo lo mejor al Sevilla, no puedo decir otra cosa. Es otro club de la ciudad y es importante para la ciudad que los dos clubes estén cuanto más arriba, mejor. Todo lo que sea crecer es bueno para la ciudad y para los béticos y el consejo lo ve fenomenal'', concluyó.