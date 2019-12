Resultado Barcelona - PSG en la Champions League 2015 (2-0)

Final. Esto ha sido todo desde el Camp Nou. Ahora les emplazamos a la crónica y al postpartido en VAVEL. Buenas noches.

Final. El doblete de Neymar, decisivo para el pase.

Final. Se acaba el partido con clara y cómoda victoria del Barcelona, que pasa a semifinales por séptima vez en las últimas ocho temporadas.

Final del partido. Barcelona 2-0 PSG.

90'. Dos minutos de añadido.

88'. Disparo flojo de Lavezzi que atrapa muy seguro ter Stegen.

86'. Se duele Alba de un pisotón involuntario. Puede continuar.

79'. Se retiran Cavani y Matuidi en el PSG para que entren Lavezzi y Rabiot. Se agotaron los cambios.

74'. Se retira Luis Suárez y entra Pedro Rodríguez.

73'. ¡Paradón de ter Stegen a disparo de Ibrahimovic!

68'. Se calienta por momentos el partido. Patada sin balón de Verratti sobre un omnipresente Neymar.

67'. Entra Lucas Moura por Cabaye en el primer cambio visitante.

65'. Toca y toca el Barça, que ha vuelto a subir la presión tras una desconexión temporal.

59'. ¡Fuera! Ocasión de Verratti que acaba fuera por poco.

57'. Imagen de la celebración de Neymar en su segundo gol.

53'. Entra Sergi Roberto en el Barcelona. Se retira Sergio Busquets.

52'. Sigue dominando el Barcelona, tanto el resultado como el partido.

47'. ¡Menudo golpe de ter Stegen! El meta se dio contra el poste pero sin consecuencias.

46'. ¡Arrancó la segunda mitad!

Descanso. Entra el capitán Xavi Hernández y se retira Andrés Iniesta.

Descanso. Moverá el banquillo Luis Enrique. Xavi está calentando y saldrá en la segunda mitad.

Descanso. Muy poco del PSG, apenas Verratti, en lo que llevamos de partido. Nefasto David Luiz.

Descanso. Doblete de Neymar, con exhibición del brasileño, Iniesta y Busquets para sentenicar, más si cabe, el pase a semifinales.

Descanso. Barcelona 2-0 PSG.

35'. Centro lateral de Alves y Neymar, sin oposición, remata con la cabeza al fondo de la portería de un Sirigu que poco pudo hacer.

33'. ¡Gol de Neymar! ¡Doblete del brasileño!

28'. Domina el Barcelona con un Iniesta y Busquets pletóricos.

25'. ¡Doble parada de Sirigu! Disparo de Alves y el rechace de Neymar acaban en las manos del meta parisino.

22'. ¡Fuera! Volea de Messi que sale por encima del larguero.

17'. Fuera de juego de Ibra. Gol anulado al sueco.

13'. Cogió el cuero en su área y la soltó en el área ajena para filtrar a Neymar, que sorteó a Sirigu y batió sin oposición.

13'. ¡Gol de Neymar! ¡Se adelanta el Barcelona con una jugada majestuosa de Iniesta!

7'. Brillante por el momento Busquets en la recuperación.

5'. Aproximaciones peligrosas de un Barcelona que roba arriba pero no finaliza jugadas.

3'. Amarilla a David Luiz por una dura entrada sobre Rakitic. Mal el zaguero brasileño.

2'. Posesión eterna del Barcelona que acabó con un pase filtrado de Messi pero que acabó anulado por falta previa de Busquets.

1'. ¡Arranca el partido! Primera posesión para el Barcelona.

20:45. Todo preparado para que comience el Barcelona - PSG.

20:42. ¡Saltan los protagonistas del Barcelona - PSG al Camp Nou!

20:35. Hasta el día de hoy, siempre que Luis Suárez marcó un gol el Barcelona ganó.

20:27. A la misma hora también arrancará el Bayern - Oporto que también se vivirá en VAVEL.

20:25. ¡20 minutos para que arranque el Barcelona - PSG y directo en VAVEL!

20:20. ¡Salta a calentar el Barcelona en el Camp Nou!

20:15. Se va llenando el Camp Nou, que presentará una gran entrada para este Barcelona - PSG. No estarán los 99.000 espectadores pero sí que será una gran noche en el templo culé.

20:08. Ya calientan Claudio Bravo y Marc-Andre ter Stegen en el Barcelona y todo el PSG.

20:05. Un dato significante que dice mucho. El Barcelona - PSG nunca se ha decantado en favor de los parisinos. Dos empates y un triunfo culé.

20:00. Faltan 45 minutos. El Barcelona saldrá - PSG con estos once futbolistas.

19:55. ¿Qué pasó en el Barcelona - PSG de hace seis días? Los de Luis Enrique controlaron el partido de ida de cuartos de final de Champions League ante un PSG con fisuras, casi inofensivo, que se tuvo que rendir a la superioridad del Barça, en todos los aspectos del juego. Los goles de Neymar, el mejor de los catalanes en la primera mitad, y Luis Suárez, por partida doble, dieron una cómoda victoria a los azulgranas, que les puso en muy buena situación para encarar el partido Barcelona vs PSG de vuelta en su feudo. Foto: FC Barcelona.

19:46. ¡Una hora! Apenas 60 minutos para que arranque el Barcelona - PSG que disfrutaremos en VAVEL.

19:45. Cabe recordar que a partir de semifinales no habrán sancionados por acumulación de amarillas. Solo se perderían partidos si son expulsados en el Barcelona - PSG.

19:45. En el banquillo parisino estarán: Douchez, Camara, Digne, Rabiot, Bahebeck, Lucas i Lavezzi

19:43. ¡Once del PSG! Sirigu; Van der Wiel, David Luiz, Marquinhos, Maxwell; Cabaye, Verratti, Matuidi; Pastore, Cavani e Ibrahimovic.

19:41. El banquillo culé lo forman: Bravo, Bartra, Adriano, Sergi Roberto, Xavi, Rafinha y Pedro. Masip, Montoya, Douglas, Vermaelen y Mathieu, éste por problemas físicos, fuera de la lista final.

19:40. El invento interrumpido de Luis Enrique. Fue a principios de diciembre cuando el Camp Nou presenciaría la última jornada del grupo que lideraba el Paris. Los franceses tenían un punto más que el Barcelona. Los dos estaban ya clasificados para octavos, por lo que únicamente se iban a jugar ser el primer puesto. El gran ausente de la cita sería Dani Alves, por sanción. Luis Enrique debía buscar un sustituto al lateral derecho. Sin embargo, no lo hizo. Sin confiar en Montoya o Douglas, sustitutos naturales del brasileño, y con el asterisco añadido de estar obligados a ganar, prefirió alterar el ecosistema culé y convertirlo en más agresivo con el entorno.

19:35. ¡Once del Barcelona - PSG! ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez y Neymar

19:30. En este Barcelona - PSG que viviremos en VAVEL, los culés tienen una cuenta pendiente. Llegar a una semifinal es, para el Barça, una costumbre. Desde el 2008, excepto en la etapa de Gerardo Martino, los azulgrana consiguieron disputar una semi, independientemente del posterior resultado.

19:25. El Barcelona - PSG ya se vivió en una Recopa en el año 1997. Un gol de penalti de Ronaldo, le dio el título a los azulgrana.

19:20. Poco más de una hora para que arranque este Barcelona - PSG. La previa de Luis Enrique: controlar las emociones. El Barça encara la vuelta ante el PSG con una cómoda ventaja pero con el handicap de recibir a Ibrahimovic y Verratti, claves en el sistema de Blanc.

19:17. El tercer reportaje habla sobre el "Retorno de los viejos conocidos". Pues hoy, noche de las estrellas, es una noche de reencuentro. Maxwell, Ibrahimovic y el técnico francés Laurent Blanc, vuelven a una de sus antiguas casas: el Camp Nou. Todos ellos disputaron al menos un año como culés. Thiago Motta, quien se ha tenido que quedar en París recuperándose de una lesión, fue el que más años disputó en el Barça. Durante casi una década vistió la camiseta blaugrana. (Foto: CNN)

19:15. ¿Sabías qué...? ¿El primer Barcelona - París Saint Germain fue en el año 1995? Acabó 1-1, con goles de Korneev (FCB) y Weah (PSG).

19:12. Luis Enrique se ha tomado el partido frente a los parisinos como una final y ha convocado a toda la plantilla - incluido Vermaelen, sin alta médica-.

19:08. El segundo reportaje es sobre Giuly: 'Le Petit Garçon'. A pocas horas del Barcelona - PSG, recordamos a uno de los jugadores franceses que más han marcado en su pasado azulgrana.

19:05. Dos de las tres ocasiones ganadas por el conjunto azulgrana se dieron en el Camp Nou, así como dos de los empates.

19:03. El París Saint Germain y el Barcelona se han enfrentado en 8 ocasiones (3 victorias culés, 2 parisinas y 3 empates).

19:00. A la espera de la llegada de los jugadores, les dejamos con un seguido de reportajes. El primero, sobre Luis Suárez. El charrúa es el 'killer' de las grandes citas. El '9' azulgrana se ha consolidado en la punta de ataque en el equipo de Luis Enrique y lo ha hecho a base de goles y asistencias. El más reciente y decisivo, en la ida en Paris con dos dianas.

18:55. Faltan dos horas para el inicio del partido y el Estadio ya luce todo preparado. Además, en los alrededores del Camp Nou empieza a crecer el ambiente con la afición azulgrana. También hacen acto de presencia los primeros seguidores parisinos, de los 4.000 aficionados del París Saint-Germain que hoy estarán en el estadio. (Foto: FC Barcelona).

Aquí les dejamos la previa del Barcelona - PSG . La Champions 2015 se juega en VAVEL.

Casualidades del destino, el noruego Svein Oddvar Moen será el encargado de arbitrar el Barcelona - PSG 2015. El árbitro ya fue quien dirigió el último partido de Champions del Barça cuya ida se saldó con el resultado de París (1-3). Fue ante el Bayer Leverkusen y acabó 7-1 con un repóker histórico de Leo Messi.

Bravo - ter Stegen, el pulso final. De cara al final de la temporada 2014/2015, los dos arqueros culés atraviesan una gran etapa, ya que llegan de forma plena. Con los tres frentes en carrera, intentarán dar su último esfuerzo para ayudar al equipo y poder alcanzar el objetivo en este Barcelona vs PSG 2015.

El PSG aterriza en Barcelona y con él Zlatan Ibrahimovic. El jugador sueco es la referencia. Ausente en el partido de ida por sanción, el delantero volverá a pisar el césped del Camp Nou con la camiseta del club francés. Su historia es sólo la de uno más del gran número de jugadores que han vestido ambas camisetas. Como él, Ronaldinho Gaucho y, como ellos, Ludovic Giuly.

El asturiano hizo un llamamiento a la afición contra el Valencia, partido que consideraba clave tener el calor de la hinchada. Preguntado por si quería hacer otra frente a los franceses afirmó que eran partidos diferentes: “Es un partido Barcelona vs PSG que el rival está al mismo nivel físico en cuanto a carga de partidos, diferente al Valencia, un rival que venía descansado. La afición sabemos que va a estar y al nivel que lo ha hecho toda la temporada y eso es una garantía. Mayores posibilidades nos da el hecho de que la afición esté con nosotros, nos hace ser más fuertes y con eso contamos”.

Sobre las opciones de unos y otros en este Barcelona vs PSG , el técnico azulgrana no se quiso mojar: “Lamento no saber cuantificar las opciones. Es un buen resultado pero en ningún caso defnitivo. Necestivamos un gran partido como hicimos con la ida para ganar la eliminatoria. Lo demás, conjeturas, sería llevarnos al engaño y equivocarnos en lo que es la preparación de un partido tan importante como mañana”.

Luis Enrique compareció ante los medios para valorar la vuelta contra el PSG. El asturiano reconoció la dificultad del partido pese al resultado de la ida o precisamente por ello: “La dificultad está en todo en sí. El rival es un rival con un resultado negativo que tiene que venir a gestionar la eliminatoria sin ninguna reserva. Ahí está la dificultad. Plantearemos el partido con un claro objetivo de ganarlo”.

Sobre el aspecto físico de jugar en ciclos muy cortos de recuperación, algo que el equipo está notando en una disminución de la intensidad como se vio en la primera parte ante el Valencia, admitió que era una realidad: "No es que preocupe, sino se nota el desgaste que se hizo el miercoles en París. Se notó la hora a la que llegamos, el horario del partido. Somos deportistas pero tenemos cansancio como cualquier persona. Tenemos que ser conscientes de las exigencias del tramo de la temporada. Prefiero estar ahora con muchos partidos que sin ninguno”.

El uruguayo afirmó que pese al resultado favorable no estaba nada sentenciado en este Barcelona vs PSG 2015: “Sabemos que tenemos el resultado a favor, pero no está nada dicho y menos con un rival tan complicado como el PSG”. Precisamente con un marcador que es una arma de doble filo, el delantero aceptó que lo más complicado del partido sería "entrar con la confianza de que estuviera resuelto". "Somos conscientes de que tienen jugadores de mucha calidad que pueden revertir la situación”, añadió.

En el Barcelona fue Luis Suárez quien apareció por sala de prensa previa a este Barcelona vs PSG 2015. El charrúa fue el protagonista del partido de ida y compareció en rueda de prensa para valorar la vuelta en el Camp Nou. El delantero azulgrana reconoció que el resultado de la eliminatoria era una arma de doble filo porque el equipo podía salir confiado y explicó las claves de su adaptación en Barcelona.

Por su parte, Javier Pastore se ha mostrado realista y ha aceptado que el partido y la remontada será complicada para su equipo. Avisa de que intentarán marcar temprano e intentar hacer un buen papel: "No tenemos nada a perder. Intentaremos marcar lo más pronto posible para coger confianza. Solo deseo que hagamos un buen partido para dar una alegría a nuestra afición" aceptaba el jugador argentino.

"Estoy realmente convencido de que vamos a ser capaces de marcar goles en este Barcelona vs PSG , pero el problema es que no podemos encajar ningún gol, tarea casi imposible. Esto es lo que me hace sentir realista. En el fútbol, cuando un partido empieza, estamos en igualdad de condiciones. Pero aquí no se puede partir de que vamos a remontar, porque nos arrepentiríamos", se sinceró el míster galo.

Laurent Blanc comenzó la rueda de prensa analizando las posibilidades que tiene su equipo de remontar la eliminatoria: "Soy una persona bastante realista.. Si que creemos en la remontada. Sabemos muy bien que la tarea es extremedamente difícil. No tuvimos mucho tiempo para preparar este partido y lo lamento mucho. No tenemos nada que perder."

El entrenador del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, salió en rueda de prensa para analizar el encuentro que disputará su equipo ante el Barcelona en el encuentro perteneciente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En la previa del partido, se producieron las habituales ruedas de prensa. Los entrenadores, Luis Enrique y Blanc, además de Pastore y Luis Suárez, dijeron la suya sobre la eliminatoria que se decide en el Camp Nou.

Los de Luis Enrique controlaron el partido de ida de cuartos de final de Champions League ante un PSG con fisuras, casi inofensivo, que se tuvo que rendir a la superioridad del Barça, en todos los aspectos del juego. Los goles de Neymar, el mejor de los catalanes en la primera mitad, y Luis Suárez, por partida doble, dieron una cómoda victoria a los azulgranas, que les puso en muy buena situación para encarar el partido Barcelona vs PSG de vuelta en su feudo. Foto: FC Barcelona.

Como comentábamos, el Barcelona venció y convenció en el Parque de los Príncipes con un inapelable 1-3 donde el doblete de Luis Suárez resultó decisivo.

A la misma hora que este interesantísimo Barcelona - PSG se jugará en Múnich el Bayern contra el Oporto, donde los alemanes deberán remontar el 3-1 cosechado por los de Lopetegui en Do Dragao.

Primero de todo, vamos con la previa del vibrante choque que se vivirá en la Ciudad Condal. Barcelona - PSG: luchando las semifinales.

Tras el buen resultado conseguido el pasado miércoles en París (1-3) los azulgranas deberán sentenciar la eliminatoria si quieren estar en semifinales. Delante, un PSG que recupera a su máximo potencial ofensivo (Ibrahimovic y Verratti) pero que se quedará con las bajas de Motta y Thiago Silva.

Buenas a todos y bienvenidos a una nueva jornada de fútbol en VAVEL.com. A las 20:45 comenzarán los partidos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Desde el Camp Nou, Barcelona - PSG .