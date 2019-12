Al son de la quinta sinfonía

El Barcelona será a semifinales de la Champions por séptima vez en ocho años y octava vez en los últimos 10 años tras ganar con superioridad a un PSG desalmado. Los locales llegaron al partido con un marcador favorable de 1-3 y no les hizo falta hacer valer la ventaja porque apisonaron por completo a los de Laurent Blanc. No dieron opción a los 'parisiens' en ningún momento y quisieron ganar el partido olvidando ventajas, tal y como pidió su entrenador. Los azulgranas firmaron su mejor partido de la 'era Luis Enrique'. No se pudo pedir más de ellos.

El partido comenzó con una tranquilidad que podía dar lugar a pensar que podía ser una arma de doble filo, con un exceso de confianza. Nada de eso sucedió. Todas las premisas se hicieron realidad y el resultado de la ida fue decisivo. Tras los violines de la Champions el partido empezó carente de intensidad por parte de los dos equipos. En el primer cuarto de hora, los de Blanc no salieron a morder y los azulgranas tantearon el terreno pero no especularon con el resultado y aprovecharon los espacios que les concedieron.

Y apareció Don Andrés y connexión brasilera

Iniesta está siendo uno de los jugadores más cuestionados esta temporada. No lleva ningún gol, en Liga no ha dado ninguna asistencia (lleva dos en Champions y una en Copa) y su trabajo esta temporada está siendo menos lucido de lo que tenía habituado a la hinchada culé. Le llegó un balón a los pies, y de sus botas salió magia. El manchego sacó a la luz su lado más reconocible, se hizo a uno, a dos y a tres corriendo desde medio campo. Le cedió un balón con un pase profundo a Neymar, que dribló a Sirigu y sentenció la eliminatoria. Era el gol que mataba a los franceses, el gol que decidía qué equipo iba a ser el superviviente de los cuartos, y sólo había dos posibles reacciones para los de la ciudad de las luces: tener fe o no tenerla.

Todo se ponía cuesta arriba para los visitantes y los ánimos empiezaron a pesar en las piernas de los pupilos de Laurent Blanc. Los azulgranas siguieron enchufados y 15 minutos después, a un gol por cuarto de hora, llegó el segundo. En una connexión brasilera entre Alves y Neymar, el lateral centró con su pierna mala con un chut impecable y el ex del Santos la puso con un remate de cabeza inapelable que acabó de enterrar a los 'parisiens'. Tras un primer quarto de hora en el que no pasó absolutamente nada, los de Luis Enrique aprovecharon los momentos en los que los visitantes les dieron espacios y los rebentaron.

Unos pletóricos e inspirados Iniesta y Alves, que hicieron lo contrario a lo que siempre se les reprocha, uno asistir y el otro centrar bien - y con su pierna mala-, y un Neymar afinado en portería que no dudó en sentenciar y dar tranquilidad al equipo. Además el autor de las dos dianas azulgranas confirmó que el PSG es un equipo se le da bien. Siempre que ha jugado contra ellos se ha marchado como goleador del partido.

La quinta sinfonía azulgrana

Con un resultado decisivo y prácticamente irreversible - y cuando aún era remontable-, lo mejor fue la actitud y el juego de los de Luis Enrique. Los pupilos del asturiano entiendieron la consigna que les dió su director ante los medios: el objetivo era clasificarse sí, pero no de cualquier forma. Se iban a tomar el partido como si la ida no hubiese existido y se lo jugaran todo en el Camp Nou. Y así fue. Los azulgranas se gustaron sobre el terreno de juego con un juego bonito, con un Iniesta resucitado, mucho más intenso que sus rivales. Pareció que los que tenían que remontar (con un parcial de 4-1 y 5-1) eran ellos en vez de los parisinos.

​ Foto: Squawka

El PSG demostró no ser como equipo lo que era por nombres individuales. Estuvo poco intenso en defensa, no dio sensación de peligro en ningún momento. No salió a morder, le faltó espíritu y alma desde el primer momento. Por contra, se encontraron a un Barcelona que quería vivir tranquilo, tener un partido cómodo y no dar opción a los visitantes en ningún momento. Querían redondear con autoridad la eliminatoria, algo que siempre se les pide, para mandar un mensaje a Europa.

Todo bajo control

La primera parte fue un auténtico baño azulgrana. En la segunda, pese a mantener las ganas de ganar, de seguir pasándoselo bien y hacer disfrutar a unaafición que los llevó en volandas, el equipo bajó una marcha. Los de Luis Enrique no quisieron forzara la máquina y los de Blanc salieron totalmente vencidos, guardando la posición, poco intensos en defensa y saliendo a no hacerse más daño.

Precisamente viendo el ritmo del partido, Luis Enrique quiso dar descanso a jugadores importantes, como Iniesta (que se fue al descanso tras una primera parte brillante) y Busquets, que también estuvo especialmente fino. En su lugar dio paso a Xavi, jugador que tiene que irse dosificando, y Sergi Roberto, que necesita minutos y rodaje. Los 'parisiens' se animaron tímidamente en el segundo acto pero nada hubo que hacer contra un marcador incuestionable. Messi buscó sin cesar su gol, llegando al último minuto y rematando un balón que pudo ser el tercero azulgrana pero que se marchó fuera.

Los de la Ciudad Condal esperan ahora a su próximo rival en Champions, que se debatrá entre el ganador del derbi madrileño entre el Real Madrid y Atlético de Madrid (con empate a 0 de momento), el superviviente del Mónaco - Juventus o el Bayern de Munich, que remontó con un golpe sobre la mesa el 3-1 contra el Oporto con un contundente 6-1. El Barcelona será por séptima vez en 8 temporadas en la ronda de dos supervivientes, algo que ningún equipo había conseguido hasta ahora.

Las estadísticas

FCB

PSG 58% Posesión 42% 2 Goles 0 10 Remates 9 1 Fueras de juego 3 5 Córners 1 11 Faltas 16 76 Balones perdidos 76 67 Balones recuperados 63

Los goles

Las puntuaciones