Entrevista. Iñaki Goikoetxea: "En Irún he pasado los mejores años de mi carrera"

El jugador unionista, con más de 320 partidos en Segunda División B, es uno de los jugadores más veteranos de la plantilla. Con 33 años, el debarra ha pasado sus mejores años como unionista, aunque también nos habla de sus inicios y de su debut en Segunda División B con el Bilbao Athletic. También nos habla de lo que sintió hace unos días cuando ganó la Copa Federación, o cuando, la pasada temporada, vivió uno de sus peores años como txuribeltz por los impagos y por la situación deportiva.

Pregunta. ¿Donde dio sus primeros pasos como futbolista?

Respuesta. Creo que, como todos, en el equipo del pueblo. Empecé en el Amaika Bat, el equipo de Deba. Allí empezó todo. Comencé a jugar con los amigos, poco a poco pasando de categorías hasta que en juveniles me marché al Aurrera de Ondarroa de Tercera División, y allí ya me metí en un mundo futbolístico más profesional o semi profesional.

P. Gente como Javier Casas, Azkorra, Arruabarrena o Goiria, entre otros, estaban en el Bilbao Athletic en aquella época donde debutó en Segunda División B, ¿Era díficil hacerse un hueco en un equipo donde había tanto talento?

R. Si, había grandes jugadores como Solabarrieta, que poco después debutó en Primera División con el Athletic, Goiria, que ha estado muchos años en Segunda División... Fue un año muy difícil. Aprendí mucho pero apenas jugué.

P. Después de pasar por Barakaldo y Lemona decidió acabar su periplo vizcaíno ¿Porque decidió marcharse al Real Unión?

R. Sobre todo porque después de irme del Barakaldo, me llamó Iñaki Alonso, que por aquel entonces era entrenador del Lemona, y aquel año estuve muy bien con él. Cuando él vino a Irún me comentó que me quería tener en la plantilla y, más que nada vine por él, ya que el confiaba en mí.

Eliminar al Real Madrid y ascender en un mismo año lo tenemos todos en mente

P. En su segundo año en el Real Unión, con Iñaki Alonso como capitán del barco, hicieron su ‘doblete’, eliminando al Real Madrid en la Copa del Rey y consiguiendo un sufrido ascenso ante el Alcorcón ¿Como recuerda esos años como unionista?

R. Fueron los mejores años de mi carrera. Ese año salió todo; jugué muchos partidos de titular, metí 18-20 goles, eliminamos al Real Madrid, que ha sido, personalmente hablando, lo más grande que he vivido en el fútbol y por último logramos el ascenso. Ese año fue impresionante, muy bonito, y yo creo que en Irún toda la gente lo recuerda.

P. ¿Todavía se habla de aquella proeza en el vestuario?

R. Si, incluso creo que a veces hablamos demasiado de aquello (risas). Para nosotros, gente que ha jugado en Segunda División un año o muy pocos años y ni se ha asomado a Primera, hacer esa proeza de eliminar al Real Madrid y ascender a Segunda División en un mismo año, además haciendo un fútbol muy bonito, lo tenemos todos en mente.

P. Ya en Segunda División, el equipo no aguantó un año más y volvería a la división de bronce ¿cómo recuerda su primera experiencia en Segunda División?

R. Fue mala en el sentido de que en solo un año bajamos de nuevo a Segunda B, pero, personalmente, fue positiva, porque yo nunca había jugado en Segunda División y creía que habría más diferencia entre Segunda B y Segunda, pero la verdad es que no lo noté mucho. Si es verdad que todos los equipos tenían dos o tres jugadores que marcaban la diferencia, pero si no, nadie era muy superior a nosotros.

La inexperiencia nos hizo hacer una primera vuelta muy mala

P. ¿Qué falló para que no se quedaran un año más en la categoría de plata?

R. Yo creo que el principio. Éramos mucha gente que no había jugado nunca en Segunda División, y la primera vuelta hicimos 17-18 puntos solamente, y eso nos condenó. Yo creo que hacíamos partidos muy buenos pero siempre perdiamos. Esa inexperiencia, de tener muy poca gente de Segunda División, nos hizo hacer una primera vuelta muy mala, aunque después la segunda vuelta fuera muy buena pero ya no le pudimos dar la vuelta.

En el Real Unión pasé los mejores años de mi carrera, por eso volví

P. Jugó una temporada más en Irún y se marchó a Badalona ¿Cómo fue esa primera experiencia fuera de Euskadi?

R. Positiva. Si es verdad que en navidades tuve algún problema con el entrenador, me quería dar la baja, pero yo no quería salir. Al final acabé jugando, nos clasificamos para los Play-off, jugamos precisamente contra el Tenerife y metí goles. Dentro de lo que cabe, positiva.

P.Después de pasar por Badalona y Amorebieta ¿porque decidió volver?

R. Primero porque en el Real Unión he pasado los mejores años de mi carrera. Segundo, porque vivo en Irún. Mi hija y mi mujer son de aquí, y fue una oportunidad que no podía perder. Además me llamó Sergio Francisco, que había jugado conmigo en el Real Unión, y no me lo tuve que pensar dos veces.

P. ¿Cómo vivió los impagos la pasada temporada?

R. Los impagos son duros. Que no te paguen por hacer tu trabajo siempre es difícil, aunque lo aguantamos como pudimos y al final lo solucionamos, aunque es verdad que en el vestuario había rifirrafes entre nosotros. Era difícil la situación, estuvimos 5-6 meses sin cobrar pero al final se solucionó.

El año pasado se vio que cuando le pides algo a la afición, está ahí

P. ¿Al comienzo de la temporada en el vestuario había miedo de sufrir la misma situación?

R. Si, Había miedo de estar otro año igual. Si que es verdad que este año lo estamos sufriendo, no tanto como el año pasado, pero lo estamos sufriendo y a ver si se puede solucionar rápido, porque nos deben ya algunos meses, pero estar arriba en la clasificación también nos quita un poco de la mente que estamos sufriendo impagos y nos dan ganas para entrenar, pero no es una situación agradable.

P. Aitor Zulaika muchas veces ha comentado que uno de sus objetivos era, y es, despertar la pasión txuribeltz ¿Está de acuerdo con el entrenador azpeitiarra?

R. Si, estoy de acuerdo. Recuerdo que el año que subimos y el año que estuvimos en Segunda División también lo despertamos, aunque después bajó un poquito ya que el equipo bajó también. A pesar de no estar haciendo buenas temporadas, si es verdad que el año pasado, cuando estabamos bastante mal, muy cerca del descenso, vino mucha gente a animarnos. Estuvieron con nosotros y se vio que la afición, cuando le pides algo, está ahí. Este año, yendo las cosas bien, es normal que vaya más gente al campo y es de agradecer.

P.¿En pretemporada veía que el Real Unión podría hacer algo como lo que está haciendo ahora, luchar por un puesto de play-off y ganar Copa RFEF?

R. Yo siempre he sido muy optimista, y el año pasado también decía lo mismo. En pretemporada yo creía que teníamos buen equipo, aunque después pasaron muchas cosas y no hicimos buena temporada. Y este año lo mismo, en pretemporada dije que teníamos un buen equipo y podíamos aspirar a estar arriba. Al final, la Copa Federación nunca era un objetivo al principio de temporada, porque no sabíamos si la íbamos a jugar o no, pero una vez que juegas siempre vas a ganar.

Sentí mucha emoción al ganar la Copa Federación

P.Después de tanto tiempo sin ganar un título y después de sufrir tanto en las últimas temporadas, ¿Como sienta un titulo como el de la Copa RFEF?

R. Sienta muy bien para todos, para los que hemos participado, porque ganar un título no es fácil, además un título que tiene peso en Segunda B, nunca es fácil de conseguir. Yo creo que poca gente habrá ganado un título tan importante en el vestuario. Para el aficionado, después de tantos años sin lograr ganar nada, ganar una copa de nuevo es bonito. Además ya se vio como estuvo Gal en la final ante el Castellón, después en el ayuntamiento, que nos dieron recepción, también había mucha gente. La gente estaba encantada y nosotros también.

P. Y personalmente hablando, usted que ha vivido tantos buenos momentos en el Real Unión, ¿cuando ganaron el título como lo vivió, que sintió?

R. Sentí mucha emoción, después de sufrir tanto el año pasado y otros años, otra vez volver a disfrutar con el Real Unión, disfrutar con la gente, es muy importante. Hacía tiempo que la gente estaba un poco apartada de los aficionados, pero ahora se empieza a ver que la gente, por ejemplo, te empieza a pedir fotos, y todo eso es bonito para un profesional.

Afrontamos con ganas, pero con cautela, el partido ante el Rayo Vallecano 'B'

P. Les quedan cuatro finales para conseguir un puesto que les dé el derecho de disputar los play-off de ascenso ¿Se ven con fuerzas en este tramo final de temporada, y mas despues de derrotar al Real Madrid Castilla?

R. Si, la gente está muy enganchada y los jugadores estamos con mucha confianza. Cualquiera que sale al campo lo está haciendo muy bien, hemos participado todos los jugadores en la dos competiciones y estamos preparados. Sabemos que serán partidos muy difíciles, porque jugamos contra equipos que se están jugando la vida. Por lo tanto, serán partidos complicados, pero nosotros tenemos confianza, estamos bien encaminados y esperamos llegar hasta el final.

P. Y la primera final será ante el Rayo Vallecano 'B', un filial que está luchando contra viento y marea por permanecer en Segunda B ¿Cómo afrontan el encuentro ante los madrileños?

R. Con muchas ganas, porque sabemos que ganando el partido prácticamente estaríamos en play-off, pero con cautela, porque sabemos que se están jugando las castañas para no descender a Tercera División. Esta semana han empatado a cero contra el Tudelano y aquí también nos pusieron las cosas muy difíciles. Sabemos que es un equipo muy complicado, además de un filial que juega muy bien al fútbol, que mete muchos goles, aunque también le meten. Será un partido muy difícil pero somos conscientes de que lo podemos sacar adelante.

P. Y después de está temporada, ¿que será de Goikoetxea como jugador unionista?

R. La verdad es que no lo sé, aunque espero seguir. Al final, mis mejores años los he vivido aquí, ya llevo muchos años aquí y quisiera, si fuera posible, acabar aquí mi carrera, pero eso no depende de mí, depende del presidente, del entrenador que venga, si sigue Zulaika… Ya veremos.

P. Para terminar, ¿un titular para final de temporada?

R. (Reflexiona) “El Real Unión vuelve a Segunda División” sería el mejor titular para todos, para los aficionados y para el pueblo.