Jorge Meré: "Jugar con Luis y Bernardo es muy bueno para mí"

Después de debutar en La Romareda frente al Real Zaragoza jugando los 90 minutos, y disputar 35 ante el Deportivo Alavés en El Molinón, Jorge Meré tendrá todas las papeletas de reemplazar al sancionado Luis Hernández frente al Llagostera. Meré se muestra tranquilo, con confianza ante el partido del domingo en Palamós.

"Si sacamos un resultado positivo y los otros negativos mejor"

Las posibilidades están de poder jugar el domingo frente al Llagostera, pero Jorge no se hace ilusiones. "Todavía no sabemos nada, queda una semana por delante pero podría haber posibilidades, si decide Abelardo ponerme intentaré dar lo máximo. Está claro que nuestro rival es muy complicado, en su campo será un plus para ellos, pero va a ser una jornada apasionante por los enfrentamientos directos. Si sacamos un resultado positivo y los otros negativo mejor", comentó ante los medios.

Jugar de lateral no sería nada extraño para Meré, aunque no se encuentra cómodo en esa posición, confiando así en que Lora llegue al partido. "Si se puede empatar bien, pero llevamos en mente los tres puntos. Me tendré que adaptar, no es una posición que me guste mucho pero llevo un tiempo entrenando como lateral, pero creo que Lora llegará para el domingo, Se puede notar en cuanto a intensidad y ritmo, la velocidad, los compañeros me lo hicieron muy fácil, más de lo que pensaba", afirmó.