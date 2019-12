Córdoba - Athletic: en busca del sabor

Amargo, ácido, dulce y salado. Esos son los cuatro sabores que a uno le pueden inspirar los alimentos. No obstante, los alimentos no son los únicos que tienen estas cualidades. Las situaciones también disponen de ellos, y lo curioso es que los sabores no son para todos iguales. Mientras que a una persona una situación la puede asociar con la dulzura, otro lo puede hacer con la amargura.

Las situaciones le transportan a uno a lugares a los que asocia con esos sabores y puede que el encuentro que el Córdoba y el Athletic jueguen este viernes a partir de las 20:45 horas en El Arcángel les lleve a paladear distintos sabores.

Europa, bendita dulzura

La dulzura. Ese sabor es lo que busca el Athletic en su desplazamiento a tierras andaluzas. Tras pasar ese pequeño Tourmalet ante el Sevilla y el Valencia y que dejó como daño colateral la lesión de Iker Muniain, la goleada ante el Getafe (4-0) hizo que el conjunto rojiblanco se reenganchara en la lucha por la séptima plaza de la Liga, que a los leones les aseguraría Europa y que ahora está en poder del Málaga.

Una victoria del Athletic metería presión al Málaga

Esa dulzura y esas buenas vibraciones es lo que se pone como objetivo el club bilbaíno. Lograr los tres puntos ante el colista de Primera División haría que empatara a puntos con el Málaga y meter cierta presión a los pupilos de Javi Gracia.

Por tanto, la victoria se antoja fundamental para el Athletic, porque todo lo que no supusiera un resultado positivo sería como el chocolate puro, amargo. Para que eso no suceda, Ernesto Valverde podrá contar con De Marcos, después de que cumpliera el partido de sanción por acumulación de tarjetas contra el Getafe.

Por otro lado, no estarán Iker Muniain, lesionado de gravedad contra el Sevilla y ni tampoco Balenziaga, Guillermo e Iturraspe, que siguen renqueantes con sus problemas físicos. Tampoco estarán Unai López e Iraola, que se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Lejos de la amargura

Sin embargo, si el Athletic busca la dulzura, el Córdoba no quiere lo salado, ni mucho menos esa amargura o la acidez que puede provocar una derrota. Aunque los andaluces no están descendidos matemáticamente, lo tienen muy difícil. Los pupilos de José Antonio Romero no se pueden permitir ni un tropiezo más, ese que les haría mucho más difícil volver a soñar, volver a paladear esa dulzura que provoca ese sueño de que todavía la salvación es posible. No obstante, deberán conseguir aquello que no han obtenido durante las jornadas anteriores.

Los tres entrenadores que han estado en el banquillo andaluz no han obtenido los resultados esperados, pero nunca es tarde y quién sabe, en fútbol, hasta que las matemáticas o los hechos digan lo contrario, la dulzura puede estar a la vuelta de la esquina. Mikel Rico decía que tal vez por esa singularidad en la que está el Córdoba le vuelva más peligroso. Se trata de una situación en la que los andaluces no quieren vivir la amargura antes de tiempo y será un partido en el que salgan en busca de los tres puntos, tal y como declararon Bebé y Edimar.

Buscarán esos tres puntos que ya lograron en San Mamés gracias al solitario tanto de Ghilas, que aprovechó un error en la entrega de Iturraspe. Un jugador que siempre está ojo avizor para sacar provecho de cualquier error de los rivales, y que seguramente también estará este viernes. Probablemente esté en el once inicial de Romero, al igual que lo estén Pinillos y Borja, que vuelven al equipo tras cumplir su partido de sanción.

Puede que ellos sean testigos de la dulzura, aunque no saben de qué lado caerá, habrá diferentes sabores, para todos los gustos.

Convocatoria Córdoba: sin confirmar.

Convocatoria Athletic: Iraizoz, Aurtenetxe, Laporte, San José, Beñat, Kike Sola, De Marcos, Ibai, Bustinza, Iago Herrerín, Susaeta, Xabi Etxeita, Mikel Rico, Gurpegui, Aduriz, Viguera, Aketxe, Williams.

Posibles alineaciones