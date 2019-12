Juanfran: "No hay que hacer cábalas, hay que ganar al Málaga"

El Deportivo prepara la visita a Málaga en la que será una semana crucial, con dos encuentros claves en la lucha por la permanencia. Juanfran Moreno, clave en el esquema deportivista, comentó en rueda de prensa las sensaciones de la plantilla, inmersa en una racha negativa, y cómo están siendo los primeros días de Víctor como nuevo técnico herculino.

Entrenamientos exigentes

Si bien la semana pasada era Medunjanin el encargado de resaltar la exigencia física de los primeros entrenamientos a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo, esta vez el turno era para Juanfran, que respaldaba las palabras del bosnio. "El míster es muy trabajador, se nota que es de la casa", comentaba el madrileño.

"Estamos trabajando muy duro, echando muchas horas"

Una de los complementos empleados por el nuevo técnico son las sesiones de vídeo, en las que se repasan los errores y aciertos de los encuentros disputados. Sobre esta novedad el lateral reconocía que antes del cambio de entrenador esta era una rutina que él mismo seguía tras cada partido. "Yo lo hacía en casa y ahora lo hago aquí, así que me gusta". "Hemos visto el partido contra el Atlético de Madrid, lo que hay que mejorar y en ese sentido prepararemos el partido ante el Málaga".

Otra de las novedades sugeridas por el recién llegado Víctor es la ya cercana concentración en tierras murcianas, previa a la disputa de la 34ª jornada ante el Elche. Las instalaciones de San Pedro del Pinatar no son desconocidas para Juanfran, ya que el '11' permaneció concentrado en el lujoso complejo durante una pretemporada en su anterior club, el Betis. El lateral alabó las instalaciones: "es una maravilla, un buen sitio para concentrarnos".

Próxima parada: Málaga

Ya centrado en el rival del próximo domingo -uno de los equipos más regulares de todo el campeonato liguero- Juanfran alabó el papel del conjunto andaluz. "El Málaga es el mismo que todo el año. Es un equipo joven con gente muy atrevida, uno de los que mejor fútbol hace de toda la Primera". Sin embargo no quiso centrarse en la entidad del rival a la hora de referirse a una hipotética victoria. "Ganas hay porque llevamos diez semanas sin ganar, no porque sea el Málaga".

​

"El Málaga es uno de los equipos que mejor fútbol hace de toda la Primera División"

Preguntado acerca de lo crucial de una semana en la que se presentan dos exigentes visitas, Juanfran se mostró centrado en la primera de las citas. "Yo afronto el partido del Málaga, no pienso en el Elche, no hay que hacer cábalas, hay que ganar al Málaga".

Sin mensajes hacia la grada

Tras diez jornadas sin lograr una victoria, la plantilla deportivista atraviesa un momento delicado en los mental, afectado por la negativa racha actual. "Es difícil trabajar y que las cosas no salgan", comentaba Juanfran. "Cuando uno trabaja duro como estas semanas lo que quieres es la recompensa con una victoria".

"La única forma de que la afición y nosotros mismos creamos es con una victoria"

Sin embargo el exbético, de forma respetuosa, no quiso lanzar ningún mensaje a los aficionados herculinos. "Ya no hay que decir nada. Llevamos todo el año haciendo entrevistas y ruedas de prensa... No se puede decir nada, estamos en un año muy difícil para la afición".

Como cierre a su comparecencia, el lateral, preguntado por el excepcional caso de la posible sanción al Almería, resaltaba lo incómodo de no conocer a estas alturas una medida definitiva. "Miras una clasificación y no te ves en descenso, miras otra y sí. Al final es hacer tu trabajo, intentar no estar empatado a puntos con el Almería ni con el Granada, sino estar por encima. Si se ha equivocado que lo pague y sino no. Lo que tienen que hacer [el TAS] es hacerlo ya porque no es bonito ni para el fútbol ni para el deporte".