Tuvo que ser Goiria

Asier Goiria se encargó de demostrar que no hay dos sin tres en el mundo del fútbol, y, tal y como ya hiciera con anterioridad en los partidos contra Barakaldo y Rayo Vallecano B, apareció de forma providencial para su equipo consiguiendo otro gol in extremis que, nunca mejor dicho, supuso más que tres puntos: los dos que ganó para el Amorebieta y el que impidió sumar al Atlético B. Tres puntos de una victoria trascendental en la suerte de la permanencia en la categoría de bronce de uno y otro conjunto; prácticamente atada para los anfitriones, y una quimera para el filial rojoblanco, que a ocho puntos ya de la salvación, no tiene más remedio que agarrarse al clavo ardiendo de la promoción de descenso en las tres jornadas que restan para el final de competición.

La 'batalla por la salvación' hizo honor a todos los tópicos previstos en este tipo de partidos, con más goles que juego sobre un césped en mejores condiciones de lo que había acostumbrado estar en estos últimos tiempos, y con grandes altibajos en el juego de dos equipos que demostraron su posición en la tabla, con lagunas defensivas, problemas en la creación de juego y dificultad para saber cerrar los partidos cuando llevan la iniciativa. En este sentido, ni siqueira el debut de Roberto Fresnedoso en el banquillo visitante provocó el esperado giro en la dinámica negativa de resultados del equipo colchonero, que saltaba a Urritxe con el acicate de tener enfrente al rival directo que delimitaba el horizonte de la permanencia, y con las novedades de Borja Galán, Iván Pérez y Robles en el once, en detrimento de Marín, Espejo y Pierre respectivamente..

José Félix Gallastegi, su homólogo en el banquillo local también hacía un par de cambios con respecto al equipo que caía derrotado la pasada jornada en Toledo, dando entrada a Endika Bordas con el supuesto cometido de organizador en el mediocampo de los azules, y haciendo retornar a Muniozguren como pareja de baile de Jon Orbegozo, lo que suponía el desplazamiento a banda derecha de Joseba Arriaga. Un movimiento táctico que resultó decisivo a la luz del resultado que ambos jugadores ofrecieron en el bagaje ofensivo de los zornotzarras, que a los veinte minutos de partido parecían encarrilar el encuentro a su favor.

Doblete de Arriaga y reacción fulminante

Y es que, aunque la primera oportunidad del partido cayera del lado visitante, con un balón del joven Villa que el lateral Garmendia evitaba que se convirtiera en gol, el juego directo de los locales no dejaba de poner en aprietos a la zaga visitante, incapaz de para en todo el partido a Muniozguren, un coloso que no dejaba de surtir balones a sus compañeros de vanguardia y que se convertía en el principal referente ofensivo de la escuadra de Gallastegi. Jon Orbegozo, el pichichi local, ya avisó al rematar en buena posición pero desviado un pase del capitán Ibai, pero sería su compañero Arriaga el que haría los honores de estrenar el marcador cuando aún no se había cumplido el cuarto de hora.

Otra vez una jugada por banda izquierda de Ibai acababa en un preciso centro que era rematado desde la frontal. por Arriaga al fondo de las mallas de Bernabé. Pocos minutos después, pero esta vez con la cabeza, el menudo delantero vizcaíno haría el doblete tras aprovechar un balón peinado de cabeza por Muniozguren tras un saque de banda. Veinte minutos y dos goles contra un equipo con la moral muy dañada en esta recta final del campeonato se las hacían prometer muy felices a la animosa grada de Urritxe.

Sin embargo la rápida reacción desde el banquillo visitante, con la entrada en el campo del camerunés Pierre en sustitución de Robles tendría un efecto balsámico en los jóvenes jugadores del equipo madrileño, que en apenas quince minutos conseguirían neutralizar la desventaja. Primero fue Villa, en el minuto 33, quien aprovechaba un buen balón lanzado a la espalda de los centrales azules para batir en vaselina a un adelantado Oier. Y tresminutos más tarde, tras un saue de esquina muy protestado por los locales, sería el defensa Nacho el que aporvechaba una prolongación en el primer palo para fusilar solo en el segundo el gol que ponía las tablas en el marcador.Un gol que sí dejó tocado al equipo anfitrión hasta el descanso, sufriendo ante la movilidad de los atacantes del filial, que disfrutó de dos oportunidades en manos de Pierre y Samu Sáiz.

Tras el descanso llegó el armisticio en ambos conjuntos, el miedo a perder el punto y entregar el jugoso botín al enemigo, desapareciendo cualquier atisbo de juego en la medular, Los locales no querían, los visitantes no sabían y el balón volaba de un área a otra. Intentó sorprender nuevmaente Fresnedoso con otro cambio, y colocó en el campo a Héctor, pegado a banda derecha con la misión de buscar el uno contra uno contra su par. Sin embargo el extremo atlético no ha conseguido superar nunca a Alberto Delgado, al tiempo que su equipo ha perdido la capacidad de superar con paredes interiores al Amorebieta tal y como lo había venido haciendo hasta entonces.

Con un juego tan sencillo como repetitivo, el técnico local se limitó al cambio de piezas con la entrada de Mendinueta para oxigenar el centro del campo y evitar las contras de los veloces puntas madrileños, o de Barrón, buscando la chispa del jugador vitoriano en alguna jugada individual. Sin embargo sería la expulsión del centrocampista Benjamín, que dejaba en inferioridad a los colchoneros con veinte minutos por delante, la que propiciaría el cambio táctico que a la postre rsultaría crucial para el devenir de los acontecimientos, Gallastegi se la jugaba sacrificando a uno de sus dos mediocentros para reforzar con su delantero talismán la vanguardia azul. Goiria entraba con menos de diez minutos por delante, suficientes para cabecear a las mallas ese balón suelto como en otras nueve ocasiones ya había hecho esta temporada. Otra vez desde un saque de banda del lateral Delgado, otra vez tras una peinada de Muniozguren, y, otra vez casi sin tiempo para el rival de devolver un golpe mortal de necesidad.

