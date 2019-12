Los mismos de siempre

El Real Betis va embalado. Ha metido la quinta marcha y ha puesto el rumbo a Primera División. Ya no hay quien le pare, porque gana hasta cuando no lo merece. Así ocurrió en la tarde de este sábado en el Estadio de Mendizorroza, donde venció por 1-2 con sufrimiento a más no poder. Jorge Molina hizo el primero, tras batir en el mano a mano a Goitia.

El delantero alcoyano tuvo el segundo en la segunda parte, pero su chut se marchó al larguero. No perdonó más tarde Rubén Castro, que se animó a lanzar una falta para convertirla dentro con clase. Porque él es el alumno más listo. Toti, cuando ya parecía todo hecho, aprovechó una jugada rápida del Alavés para batir a Adán con un disparo a la escuadra. Falló de concentración al sacar una falta rápida y de Bruno al despejar. Más intentonas de los de Alberto López de ahí al final del choque, que concluyó con triunfo sevillano.

Un contundente +9 respecto al tercer clasificado, que tiene que jugar todavía. El ascenso no es oficial, pero ya es una realidad. Son las sensaciones, la imagen y la pegada. El Real Betis es superior al resto de rivales y ya sabe demostrarlo. Una vuelta después de la marcha de Julio Velázquez, solo una derrota. Las estadísticas hablan por sí solas, es evidente.

El hombre de moda

Pepe Mel salió con un claro 4-4-2, dando descanso a un agotado Dani Ceballos. Regresaban, por cierto, N'Diaye y Xavi Torres al once titular, en detrimento del chileno Lolo Reyes y Álvaro Cejudo, lesionados. Con ello, buscaba más crear peligro por las bandas que dominar el partido. Afrontó la situación, siendo consciente de la importancia del balón parado en esta categoría.

El encuentro comenzó igualado, sin dominio de ningún equipo. Eso sí, la pegada manda y más en el líder de Segunda División. Rubén Castro dio un pase magistral a Jorge Molina, que en el mano a mano batió a Goitia con pierna izquierda. Uno más del delantero alcoyano, que está casado con el gol. Al cuarto de hora, ya ganaba el Real Betis 0-1 en Vitoria. La mejor de las noticias.

A partir de ahí, el Alavés dio un paso adelante. Se hizo dueño y señor del esférico, ante un conjunto visitante que retrocedía sus líneas. La más clara de la primera parte la tuvo Manu García, que remató un saque de esquina botado por Lanzarote. Ni Adán se explica cómo salvó aquella pelota, pero es que su mano a bocajarro fue prodigiosa. Todo el mundo cantó gol, pero el marcador no se quiso mover. El Real Betis pensaba en el descanso, en irse con la mínima e importante renta a los vestuarios. Lo consiguió, pero las sensaciones no eran las mejores.

La segunda parte arrancó con menos llegadas locales. Eso sí, los de Alberto López seguían teniendo la pelota, buscando llegar al área bética. Por ello, Pepe Mel dio entrada al utrerano Dani Ceballos, otro chico de moda. El Real Betis necesitaba el balón. Kadir fue el sacrificado en ese cambio. Justo después, Jorge Molina pudo hacer su doblete y la sentencia. El problema es que la portería la conforman tres palos y uno de ellos, el larguero, repelió el esférico. La intención era magnífica, la definición no tanto.

El Pichichi sigue 'mojando'

Rubén Castro no es traidor, porque avisa primero. Lo hizo con un disparo fuerte que estuvo a punto de sorprender a Goitia. A la siguiente, no perdonaría. Como Juan Palomo, 'yo me lo guiso, yo me lo como'. Conexión con Portillo, que metió un balón por encima de la zaga del Alavés. Por ahí apareció este canario, que fue derribado por Medina. Se quedaba solo. La falta la lanzó él mismo, como si de un penalti se tratara, como si de un pase a un compañero fuese. Así de fácil lo hace 'RC24'. Su disparo acabó dentro, sorprendiendo al ex portero del Real Betis. 0-2 y casi hecho.

Tocaba sufrir

Casi hecho porque el Alavés nunca tira la toalla. Y no iba a ser menos. Primero tuvo que salvar el peligro Casado, pues Manu García ya andaba con la 'caña' preparada. En una falta de concentración, llegaría el 1-2. Obra de Toti, nada que ver con el jugador del AS Roma, que batía a Adán tras un disparo a la escuadra. Bruno falló en el despeje y lo pagó caro. Al contragolpe, Dani Ceballos y Jorge Molina tuvieron alguna que otra para 'matar' definitivamente el encuentro. Pero no, esta tarde tocaba sufrir en Vitoria.

Pepe Mel, viendo lo que se venía encima, realizaba cambios. El segundo fue la marcha de Portillo, que dejaba su sitio a Álvaro Vadillo. Al final, una ficha más. Héctor Rodas sustituyó a Jorge Molina, más para defender que otra cosa. No se podía escapar la victoria. El Real Betis tiene la suerte de tener un portero que es de Primera División y lo demostró una vez más salvando una clara al final. Manu Barreiro, con un remate, fue el artífice de la última. Molinero, sacando un córner, dio a Medíé Jiménez el paso para que terminase la película.

El Real Betis confirma y re-confirma su liderato, mete más presión si cabe a sus inmediatos perseguidores y pone rumbo hacia Primera División. Los números hablan por sí solos, al igual que las sensaciones. En Vitoria, mucha pegada y bastante sufrimiento. Pero claro, volvieron a aparecer los mismos de siempre. Jorge Molina y Rubén Castro más un portero que vale un potosí. Porque el cuadro de Pepe Mel, con esos chicos, tiene un 'tesoro'.

El próximo sábado llega la Llagostera, otro recién ascendido y otro equipo en buena forma. Si todo sigue igual, el Real Betis deberá cumplir y afianzarse en lo más alto. Y es que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. 71 puntos bien valen darse una vuelta por la Feria de Sevilla, que concluye mañana domingo. Con una victoria, disfrutar, es más fácil.